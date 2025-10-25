CEXDEX+
Le token Padre a chuté de plus de 76 % alors que son prix est passé de plus de 0,076 $ à 0,011 $, cela survenant après que le launchpad de memecoins Pump.fun a annoncé avoir acquis le terminal de trading multichain. La forte baisse est survenue pendant l'acquisition, et en rapport...Le token Padre a chuté de plus de 76 % alors que son prix est passé de plus de 0,076 $ à 0,011 $, cela survenant après que le launchpad de memecoins Pump.fun a annoncé avoir acquis le terminal de trading multichain. La forte baisse est survenue pendant l'acquisition, et en rapport...

Le token PADRE chute après que Pump.fun acquiert un terminal de trading

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/10/25 18:00
Le token Padre a chuté de plus de 76 %, son prix passant de plus de 0,076 $ à 0,011 $, suite à l'annonce par Pump.fun, plateforme de lancement de memecoins, de l'acquisition du terminal de trading multichaîne.

Aperçu
  • Le token Padre a plongé de plus de 76 % à 0,011 $.
  • Le prix de PADRE a chuté après que Pump.fun a annoncé l'acquisition du terminal de trading.
  • Selon une annonce, l'un des changements apportés à l'écosystème Padre est la suppression de l'utilité du Native Token.

Cette forte baisse est survenue dans le contexte de l'acquisition, et est liée aux détails indiquant que la reprise par Pump.fun entraînera l'abandon du token PADRE.

Une communauté paniquée a cherché à sortir, et le marché a réagi avec le token s'effondrant de plus de 76 %, passant d'un sommet de 0,076 $ à un plancher de 0,011 $ au moment de la rédaction.

Pourquoi Pump.fun a acquis Padre

Pump.fun (PUMP) a révélé l'acquisition le 24 octobre 2025, notant via X que Padre permet à la plateforme de lancement de memecoins basée sur Solana d'étendre sa traction avec l'un des terminaux de trading leaders de l'industrie.

La plateforme offre aux utilisateurs une expérience de trading à haute vitesse, et les Traders professionnels peuvent exploiter sa solution sur Solana, BNB Chain, Base et Ethereum. Padre est destiné à débloquer une expérience de trading avancée pour les utilisateurs, a déclaré l'équipe de Pump.fun.

Mais bien que Padre continue de fonctionner comme d'habitude, y compris en fournissant un accès au trading sur chaque Launchpad et échange décentralisé à travers les chaînes supportées, il y a un changement notable.

Et c'est ce qui a probablement effrayé les détenteurs de tokens.

Pump.fun a déclaré que le token PADRE "n'aura plus d'utilité sur la plateforme."

De plus, il a indiqué qu'il n'y a "pas de plans supplémentaires pour l'avenir." Pas d'utilité signifie sans valeur, et les détenteurs pourraient se retrouver abandonnés.

La communauté n'a pas pris cette décision à la légère, beaucoup la condamnant sur X en établissant des comparaisons avec ce qui se passerait si une entreprise publique en acquérait une autre.

Selon un passionné de crypto, Pump.fun aurait dû acquérir les tokens PADRE ou les convertir à la valeur équivalente en dollars en tokens PUMP.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

