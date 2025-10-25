Le token PADRE chute après que Pump.fun acquiert un terminal de trading

Le token Padre a chuté de plus de 76 %, son prix passant de plus de 0,076 $ à 0,011 $, suite à l'annonce par Pump.fun, plateforme de lancement de memecoins, de l'acquisition du terminal de trading multichaîne.

Cette forte baisse est survenue dans le contexte de l'acquisition, et est liée aux détails indiquant que la reprise par Pump.fun entraînera l'abandon du token PADRE.

Une communauté paniquée a cherché à sortir, et le marché a réagi avec le token s'effondrant de plus de 76 %, passant d'un sommet de 0,076 $ à un plancher de 0,011 $ au moment de la rédaction.

Pourquoi Pump.fun a acquis Padre

Pump.fun (PUMP) a révélé l'acquisition le 24 octobre 2025, notant via X que Padre permet à la plateforme de lancement de memecoins basée sur Solana d'étendre sa traction avec l'un des terminaux de trading leaders de l'industrie.

La plateforme offre aux utilisateurs une expérience de trading à haute vitesse, et les Traders professionnels peuvent exploiter sa solution sur Solana, BNB Chain, Base et Ethereum. Padre est destiné à débloquer une expérience de trading avancée pour les utilisateurs, a déclaré l'équipe de Pump.fun.

Mais bien que Padre continue de fonctionner comme d'habitude, y compris en fournissant un accès au trading sur chaque Launchpad et échange décentralisé à travers les chaînes supportées, il y a un changement notable.

Et c'est ce qui a probablement effrayé les détenteurs de tokens.

Pump.fun a déclaré que le token PADRE "n'aura plus d'utilité sur la plateforme."

De plus, il a indiqué qu'il n'y a "pas de plans supplémentaires pour l'avenir." Pas d'utilité signifie sans valeur, et les détenteurs pourraient se retrouver abandonnés.

La communauté n'a pas pris cette décision à la légère, beaucoup la condamnant sur X en établissant des comparaisons avec ce qui se passerait si une entreprise publique en acquérait une autre.

Selon un passionné de crypto, Pump.fun aurait dû acquérir les tokens PADRE ou les convertir à la valeur équivalente en dollars en tokens PUMP.