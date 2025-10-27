L'écosystème XRP Ledger est sur le point de connaître un changement révolutionnaire dans les transactions NFT avec l'introduction d'une nouvelle proposition connue sous le nom de "Batch (XLS-56)." Cette fonctionnalité innovante crée un buzz parmi les développeurs et les validateurs. Un contributeur clé, le validateur anonyme Vet, a testé cela sur le réseau de test, confirmant la viabilité de la fusion […]
Continuer la lecture : Fonctionnalité innovante du XRP Ledger pour améliorer les transactions NFT
Source : https://en.bitcoinhaber.net/innovative-xrp-ledger-feature-to-enhance-nft-transactions
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.