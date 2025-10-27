Et si l'ISM avait tort — et que le pic du Bitcoin était encore à venir ?

Un débat féroce a éclaté parmi les analystes macro concernant la crédibilité de l'Indice des directeurs d'achat (PMI) de l'ISM Manufacturing. Les experts affirment que cette métrique économique clé est surutilisée pour prédire les cycles économiques et les sommets du marché du Bitcoin.

Ce conflit met en évidence un fossé grandissant entre la modélisation économique traditionnelle et l'analyse moderne axée sur les conditions financières, avec des répercussions profondes sur les prévisions du marché crypto.

Julien Bittel, CFA et stratège macro chez Global Macro Investor (GMI), rejette de nombreux indicateurs de référence de Wall Street comme étant obsolètes ou mal interprétés.

Bittel a expliqué que l'indice propriétaire US Coincident Business Cycle Index de GMI intègre des éléments prospectifs dans les données, y compris des signaux précoces d'emploi, et qu'il a commencé à remonter mi-2022, des mois avant que l'ISM et d'autres métriques ne rebondissent.

Selon Bittel, le refroidissement progressif du marché du travail est en réalité un signe positif, ouvrant la voie à des taux plus bas et à une reprise de l'expansion économique.

Cependant, le stratège macro Henrik Zeberg présente une opinion contraire, appelant à la prudence concernant le traitement des indicateurs basés sur des enquêtes comme une réalité.

Leur désaccord public engendre une discussion plus large sur l'importance que mérite encore l'ISM PMI. L'indice mesure l'activité manufacturière américaine et est resté sous la marque neutre de 50 pendant plus de sept mois, signalant une contraction. Cependant, cela n'a pas coïncidé avec une récession complète.

La corrélation ISM-Bitcoin suggère qu'un marché haussier plus long pourrait s'étendre jusqu'en 2026

ISM Manufacturing PMI des États-Unis. Source : Trading Economics

Historiquement, les mouvements de l'ISM ont également été corrélés avec les principaux sommets du cycle du Bitcoin, une connexion d'abord popularisée par l'investisseur macro Raoul Pal.

Cette corrélation a maintenant capté l'attention de la communauté crypto. Des analystes comme Colin Talks Crypto et Lark Davis soutiennent que la stagnation prolongée de l'ISM pourrait signifier que le marché haussier du Bitcoin s'étendra bien au-delà de son rythme typique de quatre ans.

L'analyste a suggéré qu'un sommet de cycle pourrait se situer mi-2026 pour le prix du Bitcoin si la relation se maintient. L'entrepreneur et investisseur Bitcoin Davis est d'accord, notant que bien que tout le monde s'attende à un pic au quatrième trimestre 2025, l'ISM n'a pas encore montré de réelle expansion, ce qui signifie que ce cycle pourrait s'étendre bien plus profondément en 2026.

Un ISM plus faible implique souvent une reprise économique retardée et des expansions de marché plus longues. Malgré les vents contraires actuels allant des tarifs douaniers à la demande mondiale léthargique, la phase de contraction prolongée pourrait allonger le cycle économique plus large plutôt que d'y mettre fin.

Bien que cela puisse se traduire par une tendance à la hausse plus progressive et durable pour le prix du Bitcoin, cela met en garde contre l'attente d'un pic précoce alors que le débat sur le cycle 2025-2026 se transforme en un récit conséquent liant l'économie traditionnelle et les actifs numériques.