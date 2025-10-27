CEXDEX+
Les Altcoins de l'Écosystème Solana sur Lesquels les Développeurs se Sont le Plus Concentrés au Cours des 30 Derniers Jours Ont Été Révélés

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/27 04:50
Solana
SOL$136.27-1.87%
Wormhole
W$0.03692+0.29%
Drift Protocol
DRIFT$0.1603-1.35%
swarms
SWARMS$0.01441-2.43%

La société d'analyse de cryptomonnaies Santiment a annoncé les projets avec la plus grande activité de développeurs dans l'écosystème Solana. Les données sont basées sur une activité de développement significative enregistrée sur GitHub au cours des 30 derniers jours.

Solana (SOL) a dominé la liste avec une large marge, suivi par Wormhole (W) et Drift (DRIFT). Santiment a également noté que certains projets avaient soit progressé soit reculé dans le classement par rapport au mois dernier.

Voici les altcoins de l'écosystème Solana sur lesquels les développeurs se sont le plus concentrés au cours des 30 derniers jours et leurs scores de développement :

  1. Solana (SOL) – 96.67
  2. Wormhole (W) – 27.67
  3. Drift (DRIFT) – 21.07
  4. Swarms (SWARMS) – 18.73
  5. Pyth Network (PYTH) – 18.63
  6. Helium (HNT) – 11.67
  7. JTO – 10.40
  8. Orca (ORCA) – 10.27
  9. Marinade (MNDE) – 5.07
  10. Metaplex (MPLX) – 3.03

Les altcoins qui ont progressé dans le classement sont listés comme suit :

  • Drift (DRIFT)
  • Swarms (SWARMS)
  • Helium (HNT)
  • Orca (ORCA)
  • Marinade (MNDE)

Les altcoins qui ont chuté dans le classement étaient les suivants :

  • Pyth Network (PYTH)
  • Metaplex (MPLX)

Cependant, les classements de SOL, W et JTO n'ont montré aucun changement par rapport au mois dernier.

*Ceci n'est pas un conseil d'investissement.

Suivez nos comptes Telegram et Twitter maintenant pour des actualités exclusives, des analyses et des données on-chain !

Source: https://en.bitcoinsistemi.com/solana-ecosystem-altcoins-developers-focused-on-most-in-the-last-30-days-have-been-revealed/

