La Newsletter HackerNoon : Les Meilleurs Outils de Visibilité IA pour 2025 (26/10/2025)

Comment allez-vous, hacker ? 🪐 Que se passe-t-il dans la tech aujourd'hui, 26 octobre 2025 ? La Newsletter HackerNoon vous apporte la page d'accueil de HackerNoon directement dans votre boîte de réception. En ce jour, Whitney Houston obtient son premier hit n°1 en 1985, un nourrisson reçoit un cœur de babouin en 1984, le Premier Congrès continental s'ajourne en 1774, et nous vous présentons ces histoires de qualité supérieure. De l'introduction d'Agentic Postgres, la base de données pour les Agents d'IA, à "De l'automatisation à l'autonomie : Comment l'IA transforme l'ingénierie de fiabilité des sites", plongeons directement dans le sujet. Nous sommes très au début de notre travail avec les LLM, - Prem Ramaswami, responsable de Data Commons chez Google Par @David [ 9 min de lecture ] Le responsable de Data Commons de Google a rejoint HackerNoon pour discuter de l'ancrage de l'IA dans des données vérifiables, et pourquoi nous sommes très tôt avec les LLM, l'approche ouverte des MCP. Lire plus. Pourquoi les tests traditionnels échouent avec l'IA Par @mend [ 4 min de lecture ] Les tests traditionnels échouent avec l'IA. Découvrez comment le red teaming et le fuzzing piloté par l'IA révèlent les faiblesses cachées dans les grands modèles de langage. Lire plus. Présentation d'Agentic Postgres, la base de données pour les Agents d'IA Par @tigerdata [ 4 min de lecture ] Tiger Data lance Agentic Postgres, la base de données conçue pour les agents. Forks de base de données instantanés, recherche vectorielle native + BM25, MCP pour les Agents d'IA. Commencez gratuitement. Lire plus. Les meilleurs outils de visibilité IA pour 2025 Par @erikronson [ 8 min de lecture ] Un guide exhaustif des outils de visibilité IA écrit par quelqu'un qui les a tous essayés. Lire plus. React 19 : Nouveaux outils pour travailler avec les formulaires Par @socialdiscoverygroup [ 6 min de lecture ] Découvrez comment les nouveaux hooks de React 19 — useActionState, useFormStatus et useOptimistic — simplifient la gestion des formulaires avec moins de code répétitif et un code plus propre. Lire plus. Le tourisme spatial décolle : Sommes-nous prêts pour les risques ? Par @jamesjohnson [ 7 min de lecture ] Le tourisme spatial passe de la science-fiction à la réalité, mais les préoccupations concernant la sécurité, la réglementation et la durabilité sont importantes. Sommes-nous préparés à gérer les risques ? Lire plus. De l'automatisation à l'autonomie : Comment l'IA transforme l'ingénierie de fiabilité des sites Par @oreoluwaomoike [ 7 min de lecture ] Voici la véritable histoire de l'évolution des opérations. Lire plus. ChatGPT peut-il surpasser le marché ? Semaine 10 Par @nathanbsmith729 [ 4 min de lecture ] Nouveau record de 32%... 