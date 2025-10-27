CEXDEX+
Le créateur de Bored Ape relance sa marque avec le lancement du métavers Otherside

Auteur : CryptopolitanSource : Cryptopolitan
2025/10/27 08:13
Yuga Labs, la société derrière le Bored Ape Yacht Club (BAYC), lancera son projet de métavers tant attendu, nommé Métavers Otherside, le mois prochain. 

La société a partagé cette nouvelle lors de son événement ApeFest à Las Vegas, relançant la marque BAYC au-delà des Non-Fungible Token (NFT) / jeton non fongible. En 2022, Yuga Labs a levé 450 millions de dollars pour construire Otherside mais est resté silencieux pendant plus de deux ans. Le Métavers Otherside sera enfin disponible le mois prochain, le 12 novembre.

Otherside concurrence Fortnite, Roblox et Minecraft

Otherside combine jeu et interaction sociale, mais avec une intégration blockchain. Les utilisateurs peuvent jouer comme ils le font sur Fortnite, Roblox et Minecraft. Ils peuvent créer un compte en utilisant un email ou connecter leur portefeuille crypto.

Les utilisateurs peuvent également parler à leurs amis par messages texte ou notes vocales. Cependant, ils ont la possibilité d'acheter des NFT. C'est ce qui distingue le Métavers Otherside de BAYC de Fortnite et Roblox.

Yuga Labs vise à créer une expérience à faible barrière d'entrée. Le directeur de produit (CPO) de Yuga Labs, Michael Figge, a déclaré que les gens devraient pouvoir rejoindre Otherside facilement et découvrir plus tard la signification de posséder véritablement un NFT.

Il a déclaré à The Verge, "C'est l'un des projets les plus ambitieux jamais tentés dans ce domaine. Il commence enfin à prendre forme."

Otherside possède plusieurs zones virtuelles. La première zone jouable que les utilisateurs peuvent explorer s'appelle The Swamp, un clin d'œil au thème original de BAYC. La deuxième zone virtuelle s'appelle Nexus, qui sert de hub central. Le métaverse proposera également des jeux construits par la communauté, dont un jeu de survie zombie appelé Bathroom Blitz et Otherside Outbreak.

Le métaverse de BAYC apporte une gamme de fonctionnalités et d'outils sociaux. Les utilisateurs peuvent rejoindre des salles audio appelées Bubbles, similaires à X Spaces ou Clubhouse. Il intégrera également des NFT comme avatars, afin que les personnes possédant des NFT de collections prises en charge puissent les utiliser comme personnages 3D. D'autres utilisateurs peuvent créer de nouveaux avatars en utilisant Voyager, un outil créé par Yuga Labs.

Yuga Labs lancera des avatars NFT avec Amazon

Yuga Labs lancera une collection co-brandée avec Amazon appelée Boximus. L'avatar Amazon, composé de boîtes d'expédition virtuelles, sera disponible jeudi sur le site web d'Amazon. La société lancera également une autre collection basée sur des avatars avec l'artiste numérique Daniel Arsham. 

Les avatars et les objets dans Otherside sont des actifs basés sur la blockchain. Contrairement à d'autres jeux, les utilisateurs peuvent acheter, vendre ou échanger ces actifs en dehors de la plateforme. Figge a comparé ce modèle à l'achat de skins dans des jeux comme Fortnite, mais avec l'avantage supplémentaire de la propriété. Les détails de prix de ces avatars ne sont pas encore disponibles, mais Yuga Labs affirme qu'ils seront "raisonnables et abordables".

Yuga Labs souhaite également construire un écosystème basé sur les créateurs. Les développeurs et les utilisateurs auront la possibilité de concevoir leurs propres mondes, jeux et expériences. L'objectif est d'attirer des développeurs frustrés par les options de monétisation limitées dans les jeux traditionnels comme Roblox et Minecraft.

Lors de l'événement de Las Vegas, Figge a partagé des informations sur l'Otherside Development Kit (ODK). Il a déclaré : "L'O.D.K est un ensemble d'outils qui vous permet de construire dans Unreal Engine pour créer des expériences blockchain de nouvelle génération." Il a ajouté que la vision est de permettre aux développeurs de glisser-déposer, télécharger et mettre en ligne. Figge a déclaré : "C'est une grande opportunité."

Le CPO pense que les expériences générées par les utilisateurs sur Otherside pourraient bientôt concurrencer Roblox et Minecraft. Les jeux basés sur le Web2 comptent des dizaines de millions d'utilisateurs quotidiens, mais ils n'ont pas été perturbés depuis des années.

Figge pense qu'Otherside peut offrir de meilleures options aux développeurs qui sont fatigués de l'économie du modèle Web2. Il a déclaré : "Une approche différenciée avec une éthique Web3 centrée sur le créateur pourrait atteindre une échelle massive."

Otherside a organisé un livestream IRL (in-real-life) à l'HyperX Arena de Las Vegas. L'événement a attiré plus de 22 000 spectateurs. OpenSea, ainsi que d'autres partenaires, ont alimenté l'événement et ont aidé à apporter l'expérience du métaverse dans l'arène.

