Une baleine a acheté 264,8 WBTC en utilisant 30 millions USDT au cours des quatre derniers jours.

PANews a rapporté le 27 octobre que selon la surveillance de l'analyste on-chain Yu Jin, une baleine qui a réalisé un profit de 850 000 $ grâce à la bande WBTC il y a un mois, a utilisé 30 millions USDT pour racheter 264,8 WBTC au cours des quatre derniers jours à un prix de 113 262 $.
Il a dernièrement acheté 97,60 WBTC à 110 039 $ fin septembre et les a vendus à 118 748 $ début octobre, réalisant un profit de 850 000 $.
