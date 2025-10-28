Bitcoin Hyper à 24M$, Push de 11M$ de Nexchain AI, BlockDAG Stimule une Rareté d'Utilité 1000x

Crypto News

Découvrez comment Bitcoin Hyper et Nexchain AI stimulent l'innovation dans les préventes crypto de 2025, tandis que le modèle d'utilité 1000× de BlockDAG établit la norme et domine le marché.

Les récentes mises à jour concernant Bitcoin Hyper et Nexchain AI ont attiré l'attention des observateurs de crypto partout. Les deux projets montrent une traction solide, l'un avec une prévente Layer-2 de 24 millions de dollars et l'autre testant la sécurité pilotée par l'IA sur son nouveau Testnet 2.0. Alors que ces cryptomonnaies poussent l'innovation dans leurs propres directions, elles soulèvent une question plus importante : quel projet détient véritablement le pouvoir d'étendre l'utilité et la demande à long terme dans la prochaine phase des préventes crypto en 2025 ?

C'est là que BlockDAG (BDAG) entre en jeu. Les experts en tokenomique l'appellent le début d'une "spirale de rareté" 1000x. La pièce BDAG n'est pas simplement un actif spéculatif de plus, c'est le carburant de chaque transaction sur un réseau compatible EVM de 15 000 TPS, où la demande réelle fait continuellement grimper sa valeur.

BlockDAG : Le moteur d'utilité derrière la rareté 1000x

L'histoire du succès de BlockDAG a déjà réécrit les attentes pour les préventes crypto en 2025. Avec plus de 430 millions de dollars levés et 27 milliards de pièces BDAG vendues, le 31e lot du projet marque l'une des plus grandes performances de prévente de mémoire récente. Chaque token BDAG se vend actuellement à 0,0015 $ via le code TGE, avant un prix de lancement prévu de 0,05 $, établissant un fort potentiel pour les détenteurs précoces. Plus de 312 000 acheteurs ont déjà rejoint, attirés par son modèle de token unique et sa profondeur technique.

La force de BDAG réside dans sa conception : chaque transaction, contrat et interaction sur le réseau compatible EVM de 15 000 TPS nécessite BDAG. Ce n'est pas seulement un actif négociable, c'est la monnaie opérationnelle de l'écosystème. Alors que des milliers de développeurs construisent des dApps et que des millions d'utilisateurs interagissent avec elles, BDAG devient un token en circulation constante, générant une demande réelle plutôt que du battage médiatique.

Les analystes en tokenomique estiment que cette dépendance intégrée créera une "spirale de rareté" naturelle. Chaque nouvel utilisateur et application ajoute à la pression d'achat tandis que l'offre reste fixe. Ce cycle d'utilisation, de destruction et de rachat forme la base de son potentiel prédit de 1000x, faisant de BlockDAG l'un des réseaux les plus axés sur l'utilité parmi les préventes crypto en 2025.

La prévente de Bitcoin Hyper dépasse les 24M$ alors que l'élan Layer-2 se construit

Bitcoin Hyper attire l'attention pour sa croissance rapide en prévente, dépassant maintenant 24 millions de dollars avec des rapports de forte participation de baleines, y compris des investissements individuels de plus de 36 000 dollars. Positionné comme un projet Bitcoin Layer-2, il vise à apporter évolutivité, frais réduits et fonctionnalité de Smart Contract (Contrat Intelligent) à l'écosystème Bitcoin. Le réseau utilise un Bridge cross-chain canonique pour verrouiller BTC et créer des versions enveloppées pour des transactions plus rapides tout en intégrant la Solana Virtual Machine (SVM) pour un débit élevé et une flexibilité pour les développeurs.

Les analystes décrivent Bitcoin Hyper comme l'un des projets précoces les plus discutés liant la sécurité de la couche de base de Bitcoin avec des fonctionnalités DeFi avancées. Son token $HYPER alimentera le staking, la gouvernance et l'accès à l'écosystème. Avec un prix de token en prévente d'environ 0,013145 $, le projet prend de l'ampleur alors que les investisseurs recherchent des tokens d'infrastructure évolutifs avec des cas d'utilisation réels. Alors que l'innovation Layer-2 gagne en vitesse, le mélange de compatibilité Bitcoin et de vitesse de niveau Solana de Bitcoin Hyper en a fait un point de discussion clé parmi les traders suivant les meilleures préventes de 2025.

Nexchain AI atteint 11M$ avec Testnet 2.0 et une offre de bonus de 100%

Nexchain AI avance dans sa prévente, ayant levé plus de 11 millions de dollars alors qu'elle entre dans l'étape 28, avec chaque token au prix d'environ 0,112 $. Le projet a récemment lancé son Testnet 2.0, introduisant de nouvelles fonctionnalités comme les scores de risque basés sur l'IA pour la sécurité des transactions et des outils Anti-MEV visant à protéger les utilisateurs contre le frontrunning. Parallèlement, Nexchain a annoncé un bonus d'achat de 100% pour les premiers acheteurs via sa promotion TESTNET2.0 et a ouvert la participation à une campagne d'airdrop de 5 millions de dollars pour développer l'engagement des utilisateurs.

Construit comme un protocole Layer-1 mélangeant des structures de sharding et de graphe acyclique dirigé (DAG), Nexchain AI est conçu pour l'évolutivité et l'intelligence on-chain. Il utilise l'intelligence artificielle pour détecter les anomalies et améliorer l'efficacité de la blockchain, visant des transactions plus rapides, plus intelligentes et plus sécurisées.

Avec son déploiement Testnet 2.0 prévu pour se conclure avant la phase mainnet, le projet gagne en attention parmi les utilisateurs explorant les réseaux blockchain intégrés à l'IA. Son mélange de progrès technique et d'incitations précoces a fait de Nexchain l'un des projets les plus discutés dans cette série de préventes.

En conclusion

Bitcoin Hyper et Nexchain AI façonnent tous deux la discussion autour de l'innovation dans les préventes crypto en 2025. Le premier apporte l'évolutivité à Bitcoin grâce à un puissant modèle Layer-2, tandis que le second fait progresser l'intelligence blockchain avec des outils basés sur l'IA et une forte prévente. Chaque projet montre comment la prochaine génération de réseaux crypto vise à combiner vitesse, fonctionnalité et facilité d'utilisation.

Pourtant, c'est sur BlockDAG que de nombreux analystes se concentrent pour son approche centrée sur l'utilité. Chaque interaction sur son système compatible EVM de 15 000 TPS dépend de BDAG, créant une pression d'achat continue à mesure que davantage d'utilisateurs et de dApps rejoignent. Cette boucle de rareté intégrée est ce qui le distingue, un mécanisme qui rend la demande autonome, renforçant son potentiel parmi les préventes crypto en 2025.

