La Stratégie de Michael Saylor a Acheté du Bitcoin (BTC) à Nouveau ! Voici le Montant du Dernier Achat

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
La publication "La stratégie de Michael Saylor a encore acheté du Bitcoin (BTC) ! Voici le montant du dernier achat" est apparue sur BitcoinEthereumNews.com. Strategy (anciennement MicroStrategy), le plus grand investisseur institutionnel de Bitcoin au monde, a annoncé avoir acheté 390 Bitcoins entre le 20 et le 26 octobre 2025. La stratégie de Michael Saylor achète 390 Bitcoins supplémentaires d'une valeur de 43 millions de dollars Selon un document déposé auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC), l'entreprise a effectué l'achat pour 43,4 millions de dollars à un prix moyen de 111 117 dollars. Avec ce dernier achat, les avoirs totaux en Bitcoin de Strategy ont augmenté à 640 808 BTC. Le coût total de tous les investissements en Bitcoin de l'entreprise est de 47,4 milliards de dollars, avec un prix d'achat moyen de 74 032 dollars. Aux prix actuels (environ 115 000 dollars), le portefeuille de l'entreprise est évalué à 74 milliards de dollars, équivalent à plus de 3% de l'offre totale de Bitcoin. Les investissements ont été financés par les produits des programmes d'émission d'actions prioritaires de l'entreprise, STRK, STRF et STRD. Le "Plan 42/42" de Strategy vise à lever 84 milliards de dollars de capital pour des acquisitions de Bitcoin d'ici 2027. Le fondateur de l'entreprise, Michael Saylor, a donné un nouveau signal d'achat en déclarant "C'est le jour du point orange" dans sa publication sur la plateforme de médias sociaux X. Les actions de Strategy ont augmenté de 3,5% la semaine dernière, la stratégie agressive de Bitcoin de l'entreprise étant considérée comme l'un des exemples les plus forts d'adoption crypto à long terme parmi les utilisateurs instutitionels. *Ceci n'est pas un conseil en investissement. Suivez maintenant notre compte Telegram et Twitter pour des nouvelles exclusives, des analyses et des données on-chain ! Source : https://en.bitcoinsistemi.com/michael-saylors-strategy-bought-bitcoin-btc-again-heres-the-latest-purchase-amount/La publication "La stratégie de Michael Saylor a encore acheté du Bitcoin (BTC) ! Voici le montant du dernier achat" est apparue sur BitcoinEthereumNews.com. Strategy (anciennement MicroStrategy), le plus grand investisseur institutionnel de Bitcoin au monde, a annoncé avoir acheté 390 Bitcoins entre le 20 et le 26 octobre 2025. La stratégie de Michael Saylor achète 390 Bitcoins supplémentaires d'une valeur de 43 millions de dollars Selon un document déposé auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC), l'entreprise a effectué l'achat pour 43,4 millions de dollars à un prix moyen de 111 117 dollars. Avec ce dernier achat, les avoirs totaux en Bitcoin de Strategy ont augmenté à 640 808 BTC. Le coût total de tous les investissements en Bitcoin de l'entreprise est de 47,4 milliards de dollars, avec un prix d'achat moyen de 74 032 dollars. Aux prix actuels (environ 115 000 dollars), le portefeuille de l'entreprise est évalué à 74 milliards de dollars, équivalent à plus de 3% de l'offre totale de Bitcoin. Les investissements ont été financés par les produits des programmes d'émission d'actions prioritaires de l'entreprise, STRK, STRF et STRD. Le "Plan 42/42" de Strategy vise à lever 84 milliards de dollars de capital pour des acquisitions de Bitcoin d'ici 2027. Le fondateur de l'entreprise, Michael Saylor, a donné un nouveau signal d'achat en déclarant "C'est le jour du point orange" dans sa publication sur la plateforme de médias sociaux X. Les actions de Strategy ont augmenté de 3,5% la semaine dernière, la stratégie agressive de Bitcoin de l'entreprise étant considérée comme l'un des exemples les plus forts d'adoption crypto à long terme parmi les utilisateurs instutitionels. *Ceci n'est pas un conseil en investissement. Suivez maintenant notre compte Telegram et Twitter pour des nouvelles exclusives, des analyses et des données on-chain ! Source : https://en.bitcoinsistemi.com/michael-saylors-strategy-bought-bitcoin-btc-again-heres-the-latest-purchase-amount/

La Stratégie de Michael Saylor a Acheté du Bitcoin (BTC) à Nouveau ! Voici le Montant du Dernier Achat

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/28 02:00
Bitcoin
BTC$90,645.49+0.54%
Moonveil
MORE$0.002524-2.24%
Union
U$0.002809-8.85%
4
4$0.02301+3.92%

Strategy (anciennement MicroStrategy), le plus grand investisseur institutionnel de Bitcoin au monde, a annoncé avoir acheté 390 Bitcoins entre le 20 et le 26 octobre 2025.

La Strategy de Michael Saylor achète 390 Bitcoins supplémentaires d'une valeur de 43 millions de dollars

Selon un document déposé auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC), l'entreprise a effectué cet achat pour 43,4 millions de dollars à un prix moyen de 111 117 dollars.

Avec cet achat récent, les avoirs totaux en Bitcoin de Strategy ont augmenté à 640 808 BTC. Le coût total de tous les investissements en Bitcoin de l'entreprise s'élève à 47,4 milliards de dollars, avec un prix d'achat moyen de 74 032 dollars.

Aux prix actuels (environ 115 000 dollars), le portefeuille de l'entreprise est évalué à 74 milliards de dollars, ce qui équivaut à plus de 3% de l'offre totale de Bitcoin.

Les investissements ont été financés par les produits des programmes d'émission d'actions prioritaires de l'entreprise, STRK, STRF et STRD. Le "Plan 42/42" de Strategy vise à lever 84 milliards de dollars de capital pour des acquisitions de Bitcoin d'ici 2027.

Le fondateur de l'entreprise, Michael Saylor, a donné un nouveau signal d'achat en déclarant "C'est le jour du point orange" dans sa publication sur la plateforme de médias sociaux X.

Les actions de Strategy ont augmenté de 3,5% la semaine dernière, la stratégie agressive de Bitcoin de l'entreprise étant considérée comme l'un des exemples les plus forts d'adoption de cryptomonnaie à long terme parmi les investisseurs institutionnels.

*Ceci n'est pas un conseil en investissement.

Suivez nos comptes Telegram et Twitter maintenant pour des nouvelles exclusives, des analyses et des données on-chain !

Source: https://en.bitcoinsistemi.com/michael-saylors-strategy-bought-bitcoin-btc-again-heres-the-latest-purchase-amount/

Opportunité de marché
Logo de Bitcoin
Cours Bitcoin(BTC)
$90,645.49
$90,645.49$90,645.49
-0.58%
USD
Graphique du prix de Bitcoin (BTC) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Analyse du prix de Worldcoin : 1,20 $ est-il à portée de main pour WLD ?

Analyse du prix de Worldcoin : 1,20 $ est-il à portée de main pour WLD ?

Worldcoin (WLD) se négocie actuellement à 0,5862 $, reflétant une légère hausse de 0,38 % au cours des récentes sessions de trading. Le volume de trading sur 24 heures s'élève à 84,36 $
Partager
Tronweekly2026/01/10 15:30
Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pendant ce temps, le jeton PI continue d'évoluer latéralement avec une volatilité quasi nulle.
Partager
CryptoPotato2026/01/10 15:40
Groupe anti-DeFi diffuse des publicités visant à retirer la DeFi du projet de loi sur les cryptomonnaies

Groupe anti-DeFi diffuse des publicités visant à retirer la DeFi du projet de loi sur les cryptomonnaies

L'article Anti-DeFi Group Runs Ads Aimed At Stripping DeFi From Crypto Bill est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Une série de publicités aurait été diffusée sur Fox News, appelant
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/10 15:34