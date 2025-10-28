La Stratégie de Michael Saylor a Acheté du Bitcoin (BTC) à Nouveau ! Voici le Montant du Dernier Achat

Strategy (anciennement MicroStrategy), le plus grand investisseur institutionnel de Bitcoin au monde, a annoncé avoir acheté 390 Bitcoins entre le 20 et le 26 octobre 2025.

La Strategy de Michael Saylor achète 390 Bitcoins supplémentaires d'une valeur de 43 millions de dollars

Selon un document déposé auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC), l'entreprise a effectué cet achat pour 43,4 millions de dollars à un prix moyen de 111 117 dollars.

Avec cet achat récent, les avoirs totaux en Bitcoin de Strategy ont augmenté à 640 808 BTC. Le coût total de tous les investissements en Bitcoin de l'entreprise s'élève à 47,4 milliards de dollars, avec un prix d'achat moyen de 74 032 dollars.

Aux prix actuels (environ 115 000 dollars), le portefeuille de l'entreprise est évalué à 74 milliards de dollars, ce qui équivaut à plus de 3% de l'offre totale de Bitcoin.

Les investissements ont été financés par les produits des programmes d'émission d'actions prioritaires de l'entreprise, STRK, STRF et STRD. Le "Plan 42/42" de Strategy vise à lever 84 milliards de dollars de capital pour des acquisitions de Bitcoin d'ici 2027.

Le fondateur de l'entreprise, Michael Saylor, a donné un nouveau signal d'achat en déclarant "C'est le jour du point orange" dans sa publication sur la plateforme de médias sociaux X.

Les actions de Strategy ont augmenté de 3,5% la semaine dernière, la stratégie agressive de Bitcoin de l'entreprise étant considérée comme l'un des exemples les plus forts d'adoption de cryptomonnaie à long terme parmi les investisseurs institutionnels.

*Ceci n'est pas un conseil en investissement.

