CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
La nouvelle ère de l'intelligence artificielle intégrée à la blockchain a un nom clair : Laura Agents d'IA. Contrairement à de nombreux projets qui promettent trop et ne livrent pas assez, Laura Agents d'IA fait ses preuves grâce à une exécution réelle, à la sécurité et à l'innovation — tout cela avant le lancement officiel de son token. Avec un audit CertiK terminé, une vérification d'identité (KYC) publique Certik, un système de staking actif, et [...] L'article Laura Agents d'IA : Le Futur de l'IA sur la Blockchain Est Arrivé — et le Train S'en Va est apparu en premier sur Platinum Crypto Academy.La nouvelle ère de l'intelligence artificielle intégrée à la blockchain a un nom clair : Laura Agents d'IA. Contrairement à de nombreux projets qui promettent trop et ne livrent pas assez, Laura Agents d'IA fait ses preuves grâce à une exécution réelle, à la sécurité et à l'innovation — tout cela avant le lancement officiel de son token. Avec un audit CertiK terminé, une vérification d'identité (KYC) publique Certik, un système de staking actif, et [...] L'article Laura Agents d'IA : Le Futur de l'IA sur la Blockchain Est Arrivé — et le Train S'en Va est apparu en premier sur Platinum Crypto Academy.

Agent d'IA Laura : Le Futur de l'IA sur la Blockchain Est Arrivé — et le Train Est en Partance

Auteur : PlatinumcryptoacademySource : Platinumcryptoacademy
2025/10/28 02:24
Sleepless AI
AI$0.04165+1.80%
FUTURECOIN
FUTURE$0.08314+5.41%
ERA
ERA$0.2096+3.09%
Everclear
CLEAR$0.00601-16.52%
RealLink
REAL$0.07529+0.10%

La nouvelle ère de l'intelligence artificielle intégrée à la blockchain porte un nom clair : Agents d'IA Laura. Contrairement à de nombreux projets qui promettent trop et livrent peu, les Agents d'IA Laura font leurs preuves grâce à une exécution réelle, à la sécurité et à l'innovation — tout cela avant même le lancement officiel de leur token.

Avec un audit CertiK terminé, une vérification d'identité (KYC) publique Certik, un système de staking actif et une inscription bêta exclusive pour les investisseurs privés, les Agents d'IA Laura se distinguent comme l'un des projets les plus avancés et transparents dans l'espace Web3.

Progrès réels et transparence

Les Agents d'IA Laura ont atteint plusieurs étapes clés qui démontrent leur engagement envers la confiance et l'utilité à long terme :
✅ Audit complété par CertiK — leader mondial de la sécurité blockchain.
✅ Vérification d'identité (KYC) terminée et publique, assurant la transparence et la crédibilité de l'équipe.
✅ Plateforme de staking active, récompensant les utilisateurs avec un APR de 25% pour la détention de $LAAI.
✅ Inscription à la bêta privée ouverte, disponible exclusivement pour les investisseurs précoces avant le lancement complet.
✅ Prévente publique active, offrant jusqu'à 10% de bonus de parrainage via le site officiel.

Ces réalisations confirment que les Agents d'IA Laura construisent d'abord — et parlent ensuite.

Expansion mondiale et partenariats stratégiques

Le projet est actuellement prélisté sur six exchanges, avec d'autres listings en cours de négociation.
Il est également prélisté sur CoinGecko, marquant sa prochaine étape vers une visibilité publique complète.

Partenaires officiels :
• WOW Earn Wallet – une plateforme de staking Web3 reconnue.
• LF Wallet – un portefeuille décentralisé en pleine croissance qui s'étend à travers l'écosystème blockchain.

Ces alliances renforcent la position des Agents d'IA Laura en tant que projet réel, sécurisé et interopérable sur le marché croissant de l'IA + Web3.

Les Agents d'IA Laura – Une technologie vivante

Les Agents d'IA Laura combinent l'intelligence machine et l'automatisation décentralisée, créant un assistant IA entièrement fonctionnel conçu pour opérer au sein de l'écosystème blockchain.

Actuellement en développement privé, avec une inscription bêta ouverte pour les investisseurs, l'agent deviendra bientôt le premier assistant IA décentralisé avec une interaction blockchain réelle et une fonctionnalité tokenisée.

Lancement du Token imminent

Le token officiel, $LAAI, est maintenant disponible en prévente à 0,01 USDT, avant son lancement à 0,02 USDT — offrant un gain de 100% pour les participants précoces.
Soutenu par l'audit CertiK, la vérification d'identité (KYC), le staking actif et des partenariats solides, les Agents d'IA Laura se positionnent comme l'un des projets Web3 les plus prometteurs de 2025.

Rejoignez-nous avant qu'il ne soit trop tard

Site officiel : www.lauraaiagent.com
Telegram : @Lauraaiagent
X (Twitter) : x.com/laaiagent

Contact médias

Département presse – Agents d'IA Laura
Email : contact@lauraaiagent.com
Site web : www.lauraaiagent.com
Support Telegram : @lauraaiagentsupport

Avertissement sur les revenus : Les informations que vous trouverez dans cet article sont uniquement à titre éducatif. Nous ne faisons aucune promesse ou garantie de revenus ou de gains. Vous devez faire un certain travail, utiliser votre meilleur jugement et faire preuve de diligence raisonnable avant d'utiliser les informations contenues dans cet article. Votre succès dépend toujours de vous. Rien dans cet article n'est destiné à être un conseil professionnel, juridique, financier et/ou comptable. Recherchez toujours des conseils compétents auprès de professionnels dans ces domaines. Si vous enfreignez les lois de la ville ou d'autres lois locales, nous ne serons pas tenus responsables des dommages que vous pourriez subir.

L'article Laura AI Agent : Le futur de l'IA sur la Blockchain est arrivé — et le train est sur le départ est apparu en premier sur Platinum Crypto Academy.

Opportunité de marché
Logo de Sleepless AI
Cours Sleepless AI(AI)
$0.04165
$0.04165$0.04165
+0.60%
USD
Graphique du prix de Sleepless AI (AI) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Analyse du prix de Worldcoin : 1,20 $ est-il à portée de main pour WLD ?

Analyse du prix de Worldcoin : 1,20 $ est-il à portée de main pour WLD ?

Worldcoin (WLD) se négocie actuellement à 0,5862 $, reflétant une légère hausse de 0,38 % au cours des récentes sessions de trading. Le volume de trading sur 24 heures s'élève à 84,36 $
Partager
Tronweekly2026/01/10 15:30
Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pendant ce temps, le jeton PI continue d'évoluer latéralement avec une volatilité quasi nulle.
Partager
CryptoPotato2026/01/10 15:40
Groupe anti-DeFi diffuse des publicités visant à retirer la DeFi du projet de loi sur les cryptomonnaies

Groupe anti-DeFi diffuse des publicités visant à retirer la DeFi du projet de loi sur les cryptomonnaies

L'article Anti-DeFi Group Runs Ads Aimed At Stripping DeFi From Crypto Bill est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Une série de publicités aurait été diffusée sur Fox News, appelant
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/10 15:34