La nouvelle ère de l'intelligence artificielle intégrée à la blockchain porte un nom clair : Agents d'IA Laura. Contrairement à de nombreux projets qui promettent trop et livrent peu, les Agents d'IA Laura font leurs preuves grâce à une exécution réelle, à la sécurité et à l'innovation — tout cela avant même le lancement officiel de leur token.

Avec un audit CertiK terminé, une vérification d'identité (KYC) publique Certik, un système de staking actif et une inscription bêta exclusive pour les investisseurs privés, les Agents d'IA Laura se distinguent comme l'un des projets les plus avancés et transparents dans l'espace Web3.

Progrès réels et transparence

Les Agents d'IA Laura ont atteint plusieurs étapes clés qui démontrent leur engagement envers la confiance et l'utilité à long terme :

Audit complété par CertiK — leader mondial de la sécurité blockchain.

Vérification d'identité (KYC) terminée et publique, assurant la transparence et la crédibilité de l'équipe.

Plateforme de staking active, récompensant les utilisateurs avec un APR de 25% pour la détention de $LAAI.

Inscription à la bêta privée ouverte, disponible exclusivement pour les investisseurs précoces avant le lancement complet.

Prévente publique active, offrant jusqu'à 10% de bonus de parrainage via le site officiel.

Ces réalisations confirment que les Agents d'IA Laura construisent d'abord — et parlent ensuite.

Expansion mondiale et partenariats stratégiques

Le projet est actuellement prélisté sur six exchanges, avec d'autres listings en cours de négociation.

Il est également prélisté sur CoinGecko, marquant sa prochaine étape vers une visibilité publique complète.

Partenaires officiels :

• WOW Earn Wallet – une plateforme de staking Web3 reconnue.

• LF Wallet – un portefeuille décentralisé en pleine croissance qui s'étend à travers l'écosystème blockchain.

Ces alliances renforcent la position des Agents d'IA Laura en tant que projet réel, sécurisé et interopérable sur le marché croissant de l'IA + Web3.

Les Agents d'IA Laura – Une technologie vivante

Les Agents d'IA Laura combinent l'intelligence machine et l'automatisation décentralisée, créant un assistant IA entièrement fonctionnel conçu pour opérer au sein de l'écosystème blockchain.

Actuellement en développement privé, avec une inscription bêta ouverte pour les investisseurs, l'agent deviendra bientôt le premier assistant IA décentralisé avec une interaction blockchain réelle et une fonctionnalité tokenisée.

Lancement du Token imminent

Le token officiel, $LAAI, est maintenant disponible en prévente à 0,01 USDT, avant son lancement à 0,02 USDT — offrant un gain de 100% pour les participants précoces.

Soutenu par l'audit CertiK, la vérification d'identité (KYC), le staking actif et des partenariats solides, les Agents d'IA Laura se positionnent comme l'un des projets Web3 les plus prometteurs de 2025.

Rejoignez-nous avant qu'il ne soit trop tard

Site officiel : www.lauraaiagent.com

Telegram : @Lauraaiagent

X (Twitter) : x.com/laaiagent

Contact médias

Département presse – Agents d'IA Laura

Email : contact@lauraaiagent.com

Site web : www.lauraaiagent.com

Support Telegram : @lauraaiagentsupport

