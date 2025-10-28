L'action de The Boeing Company (BA) : Reste stable alors que les travailleurs du Midwest poursuivent leur grève avant les résultats du T3

TLDR

Boeing progresse légèrement à 222,43 $ alors que les investisseurs anticipent des résultats optimistes pour le T3 2025

Environ 3 200 machinistes de la défense ont rejeté la dernière offre de contrat quinquennal de Boeing.

La grève affecte la division Défense, Espace et Sécurité de Boeing, représentant plus d'un tiers de ses revenus.

Les dirigeants syndicaux exigent des contributions plus élevées pour la retraite et des ajustements salariaux.

Boeing publiera ses résultats du T3 2025 mercredi.

L'action de The Boeing Company (BA) se négocie à 222,43 $, en hausse de 0,49 % sur la journée, affichant une légère volatilité intrajournalière et une dynamique haussière stable avant la publication de ses résultats du T3 2025 le 29 octobre 2025.

The Boeing Company, BA



Cette hausse intervient alors que le géant aérospatial fait face à une grève prolongée de 3 200 machinistes dans ses usines de défense du Midwest en Illinois et au Missouri. Les travailleurs ont voté dimanche pour rejeter la dernière offre de contrat quinquennal de Boeing, prolongeant ainsi une grève qui a commencé il y a près de trois mois.

Le conflit menace de perturber les opérations dans les installations produisant des avions militaires et des armes, une partie critique du portefeuille de défense de Boeing. L'unité Défense, Espace et Sécurité de l'entreprise représente plus d'un tiers du revenu total, ajoutant du poids au conflit de travail en cours quelques jours avant que Boeing ne publie ses résultats du troisième trimestre mercredi.

Le syndicat rejette le contrat concernant la rémunération et les avantages

L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM) a critiqué Boeing pour ne pas avoir répondu aux préoccupations clés, notamment les contributions au régime de retraite et les augmentations de salaire pour les employés seniors.

Le président de l'IAM, Brian Bryant, a accusé les dirigeants de Boeing de négliger les préoccupations des travailleurs, déclarant que la dernière proposition "insulte les personnes mêmes qui construisent les avions militaires les plus avancés au monde."

L'offre quinquennale de l'entreprise comprenait 3 000 $ en actions Boeing acquises sur trois ans, une prime de rétention de 1 000 $ et une amélioration de la croissance des salaires pour les travailleurs mieux rémunérés dans les années à venir. Cependant, les dirigeants syndicaux ont déclaré que l'accord manquait "d'améliorations significatives" et ont recommandé aux membres de voter contre.

Boeing réagit à un vote serré

Boeing a exprimé sa déception quant au résultat, notant que le vote était extrêmement serré, 51% contre 49%, et a affirmé un soutien croissant des travailleurs qui souhaitaient franchir la ligne de piquetage. L'entreprise a déclaré qu'elle poursuivrait son plan d'urgence pour maintenir la production et soutenir les clients pendant la grève.

Les responsables syndicaux ont contesté les affirmations de Boeing, assurant que "la solidarité reste forte" parmi les machinistes en grève. Ils ont souligné que "très peu" de membres ont franchi les lignes de piquetage, signalant une unité continue au sein de la main-d'œuvre.

Impact sur les efforts de redressement de Boeing

La grève pose un nouveau défi pour Boeing alors qu'il s'efforce de restaurer sa rentabilité et sa stabilité opérationnelle après des années de revers de production et d'examen réglementaire. Les négociations sont au point mort depuis août, lorsque la proposition de contrat antérieure de l'entreprise offrant une augmentation de salaire de 20% sur cinq ans a été rejetée.

Bien que la grève de Boeing dans le Midwest implique beaucoup moins de travailleurs que les 33 000 employés d'avions commerciaux qui ont débrayé l'année dernière, elle pourrait néanmoins ralentir la production liée à la défense et affecter les objectifs de revenus dans les trimestres à venir.

Aperçu des performances : BA vs. S&P 500

Au 24 octobre 2025, le rendement depuis le début de l'année de Boeing s'établit à 25,06%, dépassant les 15,47% du S&P 500. Le gain sur un an de l'entreprise de 42,62% reflète l'optimisme des investisseurs malgré les récents vents contraires opérationnels.

Les investisseurs surveillent désormais attentivement le rapport sur les résultats du T3 2025 de Boeing mercredi pour obtenir des éclaircissements sur la façon dont les troubles sociaux prolongés pourraient affecter les opérations de défense de l'entreprise et ses perspectives financières.

L'article The Boeing Company (BA) Stock: Holds Steady as Midwest Workers Continue Strike Ahead of Q3 Earnings est apparu en premier sur CoinCentral.