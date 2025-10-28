Le projet de loi australien sur les actifs numériques obtient l'approbation mais nécessite des améliorations

La consultation du Trésor, qui s'est terminée vendredi, a marqué la fin des commentaires publics sur une facture de crypto-monnaie qui étendrait les lois financières existantes aux plateformes d'échange et aux dépositaires de crypto.

L'ancienne PDG de BTC Markets, Caroline Bowler, a déclaré que l'initiative est une étape positive mais a averti que "la structure doit s'accompagner de clarté."

Pression pour la simplicité et des pouvoirs définis

Le projet introduit deux nouvelles classifications financières — les plateformes d'actifs numériques et les plateformes de garde tokenisées — nécessitant toutes deux une licence sous la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC).

La plateforme d'échange Swyftx a fait valoir que le cadre donne trop de pouvoir discrétionnaire aux régulateurs et laisse les plateformes incertaines quant à leurs obligations. La société a exhorté le Trésor à clarifier l'autorité de l'ASIC et à ajouter une déclaration directrice sur la façon dont la réglementation future devrait être interprétée.

Mandy Jiang de CloudTech Group a qualifié la proposition de "pas significatif en avant", mais a déclaré que trop de détails critiques — comme les normes de garde et de licence — sont reportés aux futures directives de l'ASIC.

Les restrictions sur le marché et les conseils suscitent des inquiétudes

Les acteurs de l'industrie ont également souligné des lacunes concernant l'accès à la liquidité offshore et les conseils financiers. Swyftx a déclaré que les plateformes d'échange locales risquent de perdre en compétitivité si elles ne peuvent pas interagir avec les marchés mondiaux et a critiqué les limites qui empêchent les conseillers agréés de conseiller directement sur les actifs crypto.

Le PDG de Swyftx, Jason Titman, a déclaré que l'entreprise soutient la réglementation en vertu de la loi financière mais souhaite "un juste équilibre entre la protection des consommateurs et la compétitivité."

Calendrier et perspectives

La plupart des parties prenantes s'attendent à ce que la législation soit adoptée d'ici 2026, bien que certains estiment que des consultations supplémentaires pourraient retarder le processus. Vakul Talwar de Crypto.com a exhorté le gouvernement à "garder le pied sur l'accélérateur", tandis qu'Edward Carroll de MHC Digital Group a averti qu'un travail significatif reste à faire pour transformer les commentaires en un projet de loi viable.

Malgré les différences concernant le calendrier, le secteur s'accorde sur un point: la réglementation est nécessaire, mais elle doit être claire, cohérente et suffisamment pratique pour aider l'industrie à se développer.

