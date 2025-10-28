Le Bitcoin Grimpe Au-dessus de 115 000 $ sur l'Optimisme d'un Accord Commercial États-Unis-Chine

Les marchés des cryptomonnaies ont enregistré des gains modestes lundi après une forte hausse pendant le week-end, l'optimisme des traders ayant été ravivé par la nouvelle d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine – même si la fermeture du gouvernement américain se poursuit.

Le Bitcoin (BTC) a grimpé d'environ 1,8 % pour s'échanger près de 115 600 $, maintenant sa position au-dessus d'un niveau de support critique après être tombé jusqu'à 107 000 $ la semaine dernière. Pendant ce temps, l'Ethereum (ETH) a augmenté de 3 % pour atteindre environ 4 183 $, portant ses gains hebdomadaires à environ 4 %.

BTC Chart

"Je crois que les facteurs macroéconomiques contribuent davantage à la hausse du Bitcoin que la saisonnalité ou 'Uptober'", a déclaré Paul Howard de Wincent dans des commentaires partagés avec The Defiant. "Au cours de la semaine dernière, nous avons vu les risques macroéconomiques (contrôles des exportations de terres rares par la Chine et menaces de tarifs à 100 %) diminuer."

La capitalisation totale du marché crypto s'approche des 4 billions de dollars

D'autres cryptomonnaies du Top 10 ont également légèrement progressé : XRP a augmenté de 1,3 % à 2,67 $, BNB a progressé de 1,3 % à 1 146,43 $, et Solana (SOL) a augmenté de 1 % à 200 $.

Parmi les tokens à plus petite capitalisation, ASTER a mené les baisses du jour, glissant d'environ 5 % à environ 1,08 $, tandis que Pi Network (PI) s'est distingué comme le meilleur performant, avec une hausse de près de 13 % à 0,24 $, selon CoinGecko.

La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 1,5 % pour atteindre 3,98 billions de dollars, avec une dominance du Bitcoin à 57,7 % et celle de l'Ethereum à 12,7 %.

Liquidations et flux de marché

Environ 423 millions de dollars de positions crypto ont été liquidées au cours des dernières 24 heures, selon les données de Coinglass. Les positions longues représentaient environ 129 millions de dollars, tandis que les positions courtes comptaient pour 293 millions de dollars.

Le Bitcoin a mené les liquidations avec près de 138 millions de dollars. L'Ethereum a suivi avec environ 124 millions de dollars, tandis que les altcoins ont collectivement contribué à près de 37 millions de dollars.

Les ETF Bitcoin au comptant ont attiré 91 millions de dollars d'entrées vendredi 24 octobre, tandis que les ETF Ethereum au comptant ont connu des sorties de près de 94 millions de dollars, selon SoSoValue.

"Un rebond de la demande d'ETF Bitcoin (pour refléter l'adoption de l'or) est maintenant attendu et avec une probable baisse des taux de la Fed, je parie que nous propulserons le Bitcoin à franchir la tendance des 120 000 $ dans la semaine à venir", a déclaré Howard. "Donc, dans l'ensemble, nous observons des nouvelles macroéconomiques positives qui stimulent les mouvements de prix ici, et que les experts appellent cela Uptober ou une coïncidence, les haussiers du Bitcoin seront heureux dans tous les cas."

Pendant ce temps, les produits d'investissement en actifs numériques ont attiré 921 millions de dollars la semaine dernière, alimentés par une confiance accrue des investisseurs après des données d'inflation américaines plus modérées, selon le rapport hebdomadaire Fund Flows de CoinShares.

Le Bitcoin a mené la voie avec 931 millions de dollars d'entrées, tandis que l'Ethereum a fait face à 169 millions de dollars de sorties. Les flux pour Solana et XRP ont ralenti alors que les investisseurs attendent les prochaines approbations d'ETF américains.

Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine s'apaisent

Plus tôt aujourd'hui, le président Donald Trump est arrivé à Tokyo, poursuivant son voyage de cinq jours en Asie axé sur l'obtention d'une trêve commerciale avec la Chine.

Il a précédemment signé des accords commerciaux et minéraux en Malaisie et doit rencontrer le président chinois Xi Jinping jeudi, après deux semaines tendues de développements commerciaux.

Cependant, pendant le week-end, les négociateurs américains et chinois se sont mis d'accord sur un cadre pour un accord commercial potentiel, ce qui a stimulé le sentiment des investisseurs.