Coinbase et Apollo s'associent pour développer des produits de crédit Stablecoin pour 2026

TLDR

Coinbase et Apollo visent à introduire des produits de crédit adossés à la blockchain d'ici 2026.

Apollo Les nouveaux produits incluront des avoirs de crédit tokenisés et des prêts sur-collatéralisés.

La collaboration suivra les normes GENIUS-Act avec des réserves 1:1 et des audits transparents.

Le partenariat relie les marchés de crédit traditionnels aux opportunités d'investissement blockchain.

Coinbase Asset Management (CBAM), la division institutionnelle de Coinbase, s'est associée à Apollo Global Management pour créer une nouvelle gamme de produits de crédit adossés aux stablecoins. Cette collaboration vise à relier les marchés financiers traditionnels à la technologie blockchain, offrant aux institutions des opportunités d'investir dans des produits de crédit garantis par des stablecoins. Le partenariat se concentrera sur le développement de prêts sur-collatéralisés et de produits de prêt tokenisés, dont le lancement est prévu pour 2026.

Partenariat stratégique pour innover sur les marchés de crédit blockchain

Le partenariat de CBAM avec Apollo cherche à fusionner les mondes des stablecoins, du crédit privé et de la tokenisation blockchain. L'objectif est de créer des opportunités de crédit natives de la blockchain de haute qualité qui répondent aux besoins des investisseurs institutionnels qualifiés. Dans le cadre de cet accord, CBAM utilisera l'expertise d'Apollo en matière de souscription de crédit et son expérience en tokenisation pour développer de nouveaux produits de crédit, notamment des prêts aux entreprises garantis par des actifs collatéraux numériques et des avoirs de crédit tokenisés.

L'expérience approfondie d'Apollo sur les marchés de crédit traditionnels devrait aider à garantir que ces nouveaux produits répondent aux normes de l'industrie. CBAM intégrera la technologie blockchain pour améliorer la transparence et l'efficacité, offrant aux institutions un moyen plus sécurisé et vérifiable de participer aux marchés du crédit.

"Nous pensons que cette collaboration avec Apollo apportera un nouveau niveau de transparence et de sécurité aux marchés de crédit institutionnels, combinant les avantages de la technologie blockchain avec les pratiques de crédit traditionnelles", a déclaré un représentant de CBAM. Les entreprises se concentrent sur la création de produits qui répondent aux demandes évolutives des investisseurs institutionnels, offrant un accès unique aux opportunités de crédit basées sur la blockchain.

Produits à introduire par Coinbase et Apollo

Le partenariat entre Coinbase et Apollo vise à introduire plusieurs nouveaux produits sur le marché du crédit. Parmi eux, les prêts d'actifs sur-collatéralisés offriront aux investisseurs une couche de sécurité supplémentaire, réduisant les risques associés aux actifs collatéraux numériques. Des produits de prêt direct aux entreprises seront également conçus, permettant aux entreprises d'obtenir des prêts grâce à l'utilisation d'actifs numériques.

De plus, les avoirs de crédit tokenisés adossés à des portefeuilles gérés par Apollo offriront aux investisseurs un moyen d'accéder à des produits de crédit basés sur la blockchain. Ces offres devraient combiner les stratégies traditionnelles de gestion d'actifs d'Apollo avec la technologie blockchain de Coinbase pour créer des options d'investissement innovantes pour les institutions.

Chacun de ces produits sera conforme au GENIUS-Act, garantissant qu'ils adhèrent à des directives strictes pour les audits et les réserves. Cela inclut le maintien d'un ratio de réserve de 1:1, ce qui signifie que les actifs numériques utilisés comme collatéral seront entièrement garantis par des réserves réelles. L'objectif est de fournir aux investisseurs un environnement sécurisé et transparent dans lequel ils peuvent investir en toute confiance dans le crédit basé sur la blockchain.

Focus sur la technologie blockchain et l'adoption institutionnelle

Coinbase et Apollo cherchent tous deux à simplifier le processus d'incorporation de la technologie blockchain dans les marchés financiers traditionnels. Alors que le partenariat se concentre sur les stablecoins, l'utilisation de la tokenisation dans les produits de crédit offre une nouvelle façon de gérer les actifs et de sécuriser les accords de prêt. Tokeniser les produits de crédit peut augmenter la liquidité et offrir aux investisseurs une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs portefeuilles.

L'objectif du partenariat est également d'accroître l'adoption institutionnelle de la technologie blockchain. En offrant des produits de prêt adossés à des stablecoins qui sont entièrement garantis par des réserves et conformes aux normes réglementaires, CBAM et Apollo visent à établir une nouvelle norme pour des marchés de crédit sécurisés et transparents.

Les produits dont la sortie est prévue pour 2026 sont conçus pour attirer des investisseurs qualifiés qui recherchent des opportunités d'investissement alternatives dans l'espace blockchain. Avec le soutien de deux acteurs majeurs de l'industrie financière, le partenariat entre Coinbase et Apollo est prêt à remodeler la façon dont les investisseurs institutionnels s'engagent sur les marchés de crédit basés sur la blockchain.

Perspectives pour le lancement de 2026

Bien que le lancement officiel des produits soit prévu pour 2026, le partenariat stratégique entre Coinbase et Apollo signale une étape importante dans l'intégration de la technologie blockchain dans le secteur financier traditionnel. Les offres prévues devraient fournir aux investisseurs institutionnels une opportunité unique de diversifier leurs portefeuilles avec des actifs adossés à des stablecoins et des produits de crédit basés sur la blockchain.

À mesure que la technologie blockchain continue d'évoluer, des partenariats comme celui-ci sont susceptibles de jouer un rôle significatif dans son acceptation et son adoption généralisée sur les marchés financiers.

L'article Coinbase et Apollo s'associent pour développer des produits de crédit Stablecoin pour 2026 est apparu en premier sur CoinCentral.