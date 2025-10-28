Le Canada se précipite pour finaliser les règles sur les Stablecoin avant la révélation du budget – Pourquoi ?

Le Canada agit rapidement pour finaliser les règles tant attendues concernant les stablecoins avant l'annonce de son budget fédéral le 4 novembre, alors que les décideurs politiques s'empressent de suivre le rythme des États-Unis et d'éviter une perte de souveraineté financière face à l'utilisation croissante des tokens adossés au dollar américain. Selon Bloomberg, les responsables gouvernementaux ont passé des semaines à tenir des consultations à huis clos avec les régulateurs et les parties prenantes de l'industrie pour développer un cadre réglementaire pour les stablecoins. Les règles devraient être présentées dans le prochain budget qui sera présenté par le ministre des Finances François-Philippe Champagne. Des responsables familiers avec les discussions ont indiqué que le gouvernement travaille maintenant à aborder directement la surveillance des stablecoins dans les documents budgétaires. Cette initiative intervient dans un contexte de préoccupation croissante des décideurs politiques, des acteurs du marché et des économistes selon laquelle le Canada prend du retard par rapport à d'autres grandes économies, en particulier les États-Unis, dans l'établissement de règles claires pour l'industrie des stablecoins. Ottawa exhorté à agir sur les règles des stablecoins ou risquer de perdre des capitaux au profit des États-Unis Les stablecoins, des cryptomonnaies indexées sur des devises traditionnelles comme le dollar américain, sont devenus une partie centrale de l'écosystème mondial des paiements numériques. Ils sont souvent émis par des entreprises privées comme Tether et Circle et adossés à des actifs comme les bons du Trésor américain pour maintenir la stabilité des prix. Les États-Unis ont récemment adopté le GENIUS Act, accordant aux régulateurs l'autorité de superviser les émetteurs de stablecoins, d'établir des normes de réserve et d'appliquer des règles anti-blanchiment d'argent. La nouvelle loi a classé les stablecoins conformes comme des instruments de paiement, donnant aux États-Unis un cadre clair que l'industrie a largement adopté. En revanche, le Canada manque toujours de législation dédiée. Les régulateurs ont déclaré que les stablecoins pourraient relever des lois existantes sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés, mais les experts de l'industrie soutiennent qu'ils devraient plutôt être traités comme des instruments de paiement. John Ruffolo, vice-président du Conseil des innovateurs canadiens, a exhorté Ottawa à agir rapidement, avertissant que l'inaction pourrait pousser les capitaux vers le sud de la frontière. Sans un cadre clair, a-t-il déclaré, les investisseurs et épargnants canadiens pourraient se tourner de plus en plus vers les stablecoins américains pour transférer des fonds à l'international, enrichissant effectivement les institutions américaines et déplaçant les données financières et la liquidité hors du pays. Les données de Desjardins confirment cette préoccupation. Le stratège en change Mirza Shaheryar Baig a noté qu'environ 99% de la valeur mondiale des stablecoins est indexée sur le dollar américain. Puisque le GENIUS Act exige que les émetteurs détiennent principalement des bons du Trésor américain, a-t-il déclaré, l'adoption étrangère alimente une demande nouvelle et soutenue pour la dette américaine. Baig a averti que l'utilisation généralisée des stablecoins en dollars américains au Canada pourrait affaiblir la souveraineté monétaire du pays et réduire le contrôle de la Banque du Canada sur sa masse monétaire. La banque centrale elle-même a fait écho à l'urgence. Ron Morrow, directeur exécutif des paiements, de la supervision et de la surveillance de la Banque du Canada, a déclaré en septembre que le Canada doit "évaluer les mérites d'une réglementation fédérale des stablecoins, similaire à ce que d'autres pays ont fait." Source : Banque du Canada Morrow a averti que pour que les stablecoins fonctionnent comme de l'argent réel, ils doivent être "aussi sûrs et stables que le solde de votre compte bancaire." Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a également exprimé son inquiétude quant au manque de clarté réglementaire, appelant à des règles nationales cohérentes. Les nouvelles règles peuvent-elles maintenir la compétitivité du Canada à l'ère des paiements numériques ? L'absence de législation a déjà commencé à montrer des conséquences économiques. Un rapport de Desjardins en octobre a mis en garde que le Canada risque de prendre du retard par rapport aux États-Unis et à l'Europe, qui ont tous deux mis en œuvre des cadres pour les stablecoins. Source : Desjardins Le rapport a également lié la récente décision de Shopify d'accepter les paiements en USDC, un stablecoin indexé sur le dollar, à l'attractivité croissante des systèmes de paiement numériques américains. Bien que quelques projets nationaux, comme QCAD et CADC, aient introduit des stablecoins adossés au dollar canadien, leur adoption reste limitée en raison de l'incertitude concernant les exigences de conformité et de licence. Tetra Trust, un dépositaire canadien réglementé soutenu par la Banque Nationale et Shopify, prévoit de lancer son propre stablecoin adossé au CAD en 2026, mais les experts affirment que les progrès resteront lents jusqu'à ce que des règles fédérales soient établies. Le taux d'adoption des cryptomonnaies au Canada reste modéré par rapport aux tendances mondiales. Selon le rapport le plus récent de la Banque du Canada sur les "Méthodes de paiement", seulement environ 3% des Canadiens ont utilisé Bitcoin pour des transactions en 2023, tandis que l'argent liquide représentait 20% de tous les achats. Les virements électroniques restent l'option de paiement la plus populaire du pays, utilisée par près de 60% des répondants. Source : Banque du Canada Malgré cela, le Canada reste un centre précoce pour l'infrastructure crypto, hébergeant plus de 3 000 guichets automatiques Bitcoin, le deuxième plus grand nombre au monde. L'intérêt institutionnel pour les actifs numériques a également augmenté. Une enquête KPMG de 2024 a révélé que 39% des investisseurs institutionnels canadiens avaient une certaine exposition aux cryptomonnaies, contre 31% en 2021. De nombreux participants de l'industrie considèrent la clarté réglementaire comme essentielle pour maintenir cet élan. Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échange au monde, a averti que sans réforme, le Canada risque de perdre son avantage concurrentiel. La structure réglementaire fragmentée du gouvernement fédéral, répartie entre les agences fédérales, la Banque du Canada, le BSIF et 13 commissions provinciales des valeurs mobilières, a ralenti l'élaboration des politiques. Les défenseurs espèrent que le prochain budget unifiera ces efforts et fournira un cadre cohérent pour les stablecoins similaire à l'approche américaine. La question a également un poids politique. Avec une élection à l'horizon, le gouvernement libéral est sous pression pour démontrer des progrès en matière d'innovation financière. 