IBM lance la plateforme Digital Asset Haven pour les banques et les gouvernements afin de gérer les opérations crypto

IBM a lancé une plateforme à interface unique appelée IBM Digital Asset Haven, conçue pour les banques, les gouvernements et les grandes entreprises afin de gérer la garde de crypto, les transferts, les flux de transactions et le règlement à partir d'un seul endroit.

Selon un communiqué de presse d'IBM publié lundi, la plateforme est conçue pour s'intégrer aux systèmes existants afin que les institutions n'aient pas besoin de reconstruire leur infrastructure interne pour commencer à gérer ces actifs à grande échelle.

L'entreprise a développé la plateforme avec Dfns, une société d'infrastructure de portefeuille numérique qui aurait créé 15 millions de portefeuilles pour plus de 250 clients. IBM a intégré son infrastructure complète et ses cadres de gouvernance avec les capacités de gestion de portefeuille et de clés de Dfns.

Selon IBM, ce couplage est destiné à gérer à la fois la réalité opérationnelle des transactions crypto et les niveaux de contrôle que les régulateurs attendent des banques et des institutions gouvernementales.

"L'alternative est qu'ils [les entreprises] construisent tout eux-mêmes ou qu'ils prennent des éléments et construisent tout eux-mêmes", a déclaré Tina Tarquinio, directrice des produits pour les activités IBM Z et LinuxONE, dans une interview. "C'est un ensemble assez important qui donnerait vraiment un coup de pouce à ce qu'ils font."

IBM Digital Asset Haven dispose de contrôles du cycle de vie des transactions qui automatisent apparemment le routage, suivent le mouvement des actifs et gèrent le règlement sur plus de 40 blockchains publiques et privées sans changer manuellement entre les tableaux de bord spécifiques à chaque chaîne.

Selon IBM, la plateforme comprend également des cadres de gouvernance et d'autorisation. Les institutions peuvent définir qui peut initier une transaction, qui doit l'approuver et quand une autorisation multi-parties est requise.

Ces contrôles sont conçus pour les organisations qui suivent déjà des règles internes de séparation des tâches. Au lieu de créer des exceptions pour les crypto, IBM Digital Asset Haven applique ces mêmes contrôles directement à l'accès au portefeuille et à l'approbation des transactions.

Les services intégrés pour la vérification d'identité, les contrôles de criminalité financière et les fonctions liées au rendement sont déjà intégrés à la plateforme. Des outils supplémentaires peuvent être connectés via des API REST, des SDK et des boîtes à outils de développement.

IBM s'attend à ce que les partenaires et les développeurs internes construisent sur la plateforme, plutôt que d'imposer des flux de travail prédéfinis qui ne correspondent pas à la façon dont les institutions fonctionnent déjà, selon le communiqué de presse.

La sécurité est centrée sur l'infrastructure propre d'IBM. La plateforme prend en charge la signature par calcul multi-parties (MPC) et la signature par module de sécurité matériel (HSM) en utilisant le matériel IBM Crypto Express 8S à l'intérieur des systèmes IBM Z et LinuxONE.

Pour les institutions qui doivent utiliser le stockage à froid, la plateforme inclut IBM Offline Signing Orchestrator (IBM OSO), qui est destiné à stocker les clés hors ligne dans des environnements réglementés à travers plusieurs juridictions. IBM propose également des conseils pour la cryptographie résistante aux ordinateurs quantiques, préparant les institutions aux menaces qui pourraient émerger à mesure que les capacités de l'informatique quantique se développent.

IBM Digital Asset Haven sera proposé en tant que SaaS au quatrième trimestre 2025, avec une version SaaS hybride pour les institutions exécutant LinuxONE ou IBM Z au cours du même trimestre. Un déploiement sur site est prévu pour le deuxième trimestre 2026.

