Bitplanet lance un plan d'accumulation de Bitcoin de 40 millions de dollars dans le cadre d'une refonte de l'entreprise

L'entreprise a confirmé l'achat de 93 BTC, marquant la première étape d'un plan beaucoup plus vaste visant à intégrer le Bitcoin dans ses opérations de trésorerie.

Cette acquisition, évaluée à plusieurs millions, n'est que la première étape de ce que l'entreprise décrit comme un programme "En cours" d'accumulation quotidienne - une stratégie qui permettra à terme à Bitplanet de détenir jusqu'à 10 000 BTC. Le plan est soutenu par Simon Gerovich, PDG de Metaplanet, et Sora Ventures, tous deux connus pour leur travail dans l'expansion institutionnelle des cryptomonnaies.

Des racines en cybersécurité au pionnier de la trésorerie numérique

La transformation de Bitplanet est frappante. Autrefois connue sous le nom de SGA Co., une entreprise spécialisée dans la cybersécurité et l'infrastructure informatique, elle a maintenant changé de nom et réorienté son activité vers la construction d'un modèle financier centré sur le Bitcoin. L'entreprise affirme que cette évolution s'inscrit dans une vision à Long terme visant à moderniser sa structure d'entreprise et à s'adapter aux réalités d'une économie numérique.

Selon le co-PDG Paul Lee, cette transition n'a pas été un pivot soudain, mais une stratégie soigneusement exécutée, fondée sur la transparence et le Contrôle de risque. "Notre plan de trésorerie fonctionne sous la même surveillance financière que celle attendue de toute entreprise cotée", a-t-il déclaré, ajoutant que toutes les transactions sont effectuées via des systèmes surveillés par la Commission des services financiers (FSC).

Lee a également révélé que l'entreprise avait déjà commencé sa phase d'achat discrètement, testant les systèmes opérationnels et les mécanismes de reporting pendant deux semaines avant la divulgation publique.

LIRE PLUS : Actualités Dogecoin : Transferts de Baleine, Nouveau Pool de Mining et Prédiction de Prix

Synchroniser le marché et la loi

Le timing de Bitplanet pourrait s'avérer opportun. Les marchés du Bitcoin se sont récemment remis d'une vague de liquidations de contrats à terme qui a ébranlé la confiance des investisseurs plus tôt ce mois-ci. Les afflux institutionnels dans les ETFs sur Bitcoin - qui ont dépassé 446 millions de dollars en nouveaux capitaux - ont ravivé l'optimisme quant à l'adoption par les entreprises qui reprend de l'élan.

Au niveau national, la nouvelle loi sud-coréenne sur les actifs numériques, promulguée en juin 2025, redéfinit la façon dont les entreprises comptabilisent les cryptomonnaies dans leurs bilans. La législation sera pleinement applicable d'ici 2027, introduisant des cadres de reporting standardisés pour les entreprises cotées en bourse.

Lee affirme que Bitplanet adhère déjà à ces normes de manière anticipée. "Nous voulions montrer l'exemple que l'alignement réglementaire n'est pas un fardeau, mais un avantage", a-t-il noté, expliquant que la position proactive de l'entreprise vise à gagner la confiance des investisseurs et à éviter de futures complications de conformité.

Pourquoi le Bitcoin, et pourquoi maintenant ?

Pour Bitplanet, l'entrée dans le Bitcoin n'est pas simplement une question de spéculation. L'entreprise considère le BTC comme une Réserve stratégique de Bitcoin - une protection contre l'inflation, l'instabilité monétaire et la baisse des rendements réels sur les marchés traditionnels.

Les dirigeants décrivent cette initiative comme un effort de restructuration d'entreprise sur plusieurs années qui pourrait finalement inspirer une tendance plus large parmi les entreprises asiatiques cotées en bourse. La direction de l'entreprise a ouvertement déclaré son ambition de devenir le "pionnier de la trésorerie Bitcoin" de la Corée du Sud, faisant écho à la stratégie qui a fait de MicroStrategy un nom familier dans la finance crypto mondiale.

Avec 40 millions de dollars de nouveaux financements alloués pour soutenir le Plan d'acquisition, l'accumulation de Bitcoin par Bitplanet se poursuivra à un rythme régulier, en s'appuyant sur des achats quotidiens transparents divulgués par le biais de systèmes de reporting vérifiés par la FSC.

Les implications plus larges

Les Analystes affirment que la stratégie de Bitplanet pourrait remodeler la façon dont les entreprises sud-coréennes abordent les actifs numériques dans les années à venir. La combinaison de la clarté réglementaire, des partenariats institutionnels et de la participation des entreprises pourrait faire de la Corée du Sud un nouveau point focal pour la vague d'adoption du Bitcoin en Asie.

Si Bitplanet réussit à atteindre son objectif de 10 000 BTC, elle établira non seulement un record de détention d'entreprise dans le pays, mais positionnera également la Corée du Sud comme l'une des juridictions les plus progressistes dans l'intégration du Bitcoin dans la finance traditionnelle.

Les informations fournies dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou de trading. Coindoo.com n'approuve ni ne recommande aucune stratégie d'investissement ou cryptomonnaie spécifique. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier agréé avant de prendre des décisions d'investissement.

L'article Bitplanet lance un plan d'accumulation de Bitcoin de 40 millions de dollars dans le cadre d'un changement de marque de l'entreprise est apparu en premier sur Coindoo.