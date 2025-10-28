Un analyste critique la note 'B-' de S&P pour Strategy Inc, affirme que le modèle de Trésorerie Bitcoin est "mal compris"

L'analyste du marché crypto Adam Livingston a vivement critiqué S&P Global Ratings après que l'agence a attribué une note de crédit émetteur 'B-' à Strategy Inc. Il a qualifié cette évaluation d'"hilarante" et a déclaré qu'elle révèle à quel point la finance traditionnelle comprend mal les modèles de capital basés sur le Bitcoin.

S&P critique les avoirs en Bitcoin comme une faiblesse de capital

Livingston a déclaré que l'entreprise a été injustement classée comme une entité à haut risque. Il a soutenu que la notation ignore la solidité de son bilan et présente à tort le Bitcoin comme un passif plutôt qu'un actif. Il a ajouté que le modèle de S&P pénalise effectivement l'adoption du Bitcoin en qualifiant la croissance des réserves numériques comme un affaiblissement du capital.

La controverse a commencé lorsqu'un rapport de S&P a indiqué que la plupart des actifs de Strategy Inc sont en Bitcoin. Il a également noté que l'entreprise devrait continuer à augmenter considérablement ses avoirs en Bitcoin.

Par conséquent, l'agence a déclaré qu'elle continuera à considérer le capital de l'entreprise comme une faiblesse. Cela s'aligne avec le plan à long terme de Michael Saylor pour que Strategy possède des Bitcoin d'une valeur de 1 billion de dollars.

Livingston a qualifié cette déclaration de l'aveu le plus révélateur à ce jour sur la façon dont la finance traditionnelle sous-évalue les actifs qui existent en dehors du contrôle gouvernemental. L'analyste a déclaré que si Strategy détenait des bons du Trésor américain, S&P classerait les réserves comme un "capital de haute qualité". Pourtant, parce que Strategy détient du Bitcoin, qu'il a qualifié de "l'actif le plus solide de l'histoire humaine", l'agence le qualifie de capitaux propres négatifs.

Les analystes affirment que la notation de S&P expose les limites des modèles de crédit traditionnels

Livingston a conclu que la notation de S&P révèle moins sur le risque réel de Strategy et davantage sur les limites du système financier traditionnel. Son point de vue fait écho à la conviction de Michael Saylor que le Bitcoin continuera à surpasser le S&P 500 et d'autres indices traditionnels.

L'analyste a déclaré que cet incident marque un moment décisif où les actifs numériques confrontent les anciennes structures en termes d'évaluation du crédit et du capital. Il a affirmé que cette approche démontre que le modèle de capital de S&P est basé sur la logique de la monnaie fiduciaire plutôt que sur la véritable solidité financière.

L'analyste a en outre soutenu que la dépendance de S&P à des définitions de risque obsolètes ne parvient pas à saisir la stabilité et la transparence des avoirs basés sur la blockchain. D'autres analystes ont rejoint la discussion.

Matthew Sigel de VanEck a noté que la notation place Strategy dans le territoire à haut rendement, impliquant une probabilité de défaut de 15% sur cinq ans. Mason Foard a souligné que Strategy est maintenant la plus grande entreprise cotée en bourse avec une note B-. Elle se situe en dessous des compagnies aériennes, des croisiéristes et des constructeurs automobiles, même si elle porte moins de dette et une liquidité plus élevée.