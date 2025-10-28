CEXDEX+
Un analyste critique la note 'B-' de S&P pour Strategy Inc, affirme que le modèle de Trésorerie Bitcoin est "mal compris"

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/28 04:27
L'analyste du marché crypto Adam Livingston a vivement critiqué S&P Global Ratings après que l'agence a attribué une note de crédit émetteur 'B-' à Strategy Inc. Il a qualifié cette évaluation d'"hilarante" et a déclaré qu'elle révèle à quel point la finance traditionnelle comprend mal les modèles de capital basés sur le Bitcoin.

S&P critique les avoirs en Bitcoin comme une faiblesse de capital

Livingston a déclaré que l'entreprise a été injustement classée comme une entité à haut risque. Il a soutenu que la notation ignore la solidité de son bilan et présente à tort le Bitcoin comme un passif plutôt qu'un actif. Il a ajouté que le modèle de S&P pénalise effectivement l'adoption du Bitcoin en qualifiant la croissance des réserves numériques comme un affaiblissement du capital.

La controverse a commencé lorsqu'un rapport de S&P a indiqué que la plupart des actifs de Strategy Inc sont en Bitcoin. Il a également noté que l'entreprise devrait continuer à augmenter considérablement ses avoirs en Bitcoin.

Par conséquent, l'agence a déclaré qu'elle continuera à considérer le capital de l'entreprise comme une faiblesse. Cela s'aligne avec le plan à long terme de Michael Saylor pour que Strategy possède des Bitcoin d'une valeur de 1 billion de dollars.

Livingston a qualifié cette déclaration de l'aveu le plus révélateur à ce jour sur la façon dont la finance traditionnelle sous-évalue les actifs qui existent en dehors du contrôle gouvernemental. L'analyste a déclaré que si Strategy détenait des bons du Trésor américain, S&P classerait les réserves comme un "capital de haute qualité". Pourtant, parce que Strategy détient du Bitcoin, qu'il a qualifié de "l'actif le plus solide de l'histoire humaine", l'agence le qualifie de capitaux propres négatifs.

Les analystes affirment que la notation de S&P expose les limites des modèles de crédit traditionnels

Livingston a conclu que la notation de S&P révèle moins sur le risque réel de Strategy et davantage sur les limites du système financier traditionnel. Son point de vue fait écho à la conviction de Michael Saylor que le Bitcoin continuera à surpasser le S&P 500 et d'autres indices traditionnels.

L'analyste a déclaré que cet incident marque un moment décisif où les actifs numériques confrontent les anciennes structures en termes d'évaluation du crédit et du capital. Il a affirmé que cette approche démontre que le modèle de capital de S&P est basé sur la logique de la monnaie fiduciaire plutôt que sur la véritable solidité financière.

L'analyste a en outre soutenu que la dépendance de S&P à des définitions de risque obsolètes ne parvient pas à saisir la stabilité et la transparence des avoirs basés sur la blockchain. D'autres analystes ont rejoint la discussion.

Matthew Sigel de VanEck a noté que la notation place Strategy dans le territoire à haut rendement, impliquant une probabilité de défaut de 15% sur cinq ans. Mason Foard a souligné que Strategy est maintenant la plus grande entreprise cotée en bourse avec une note B-. Elle se situe en dessous des compagnies aériennes, des croisiéristes et des constructeurs automobiles, même si elle porte moins de dette et une liquidité plus élevée.

Source: https://coingape.com/analyst-slams-sps-strategy-bitcoin-treasury-rating/

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

