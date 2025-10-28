CEXDEX+
Le marché du Bitcoin (BTC) se stabilise malgré une participation modérée

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/28 04:42
Rongchai Wang
27 oct. 2025 17:06

Le Bitcoin montre des signes de stabilisation avec une pression de vente allégée et une rentabilité améliorée, mais l'activité on-chain reste modérée, selon la dernière analyse de marché de Glassnode.

La dynamique du marché du Bitcoin montre des signes de stabilisation, avec une pression de vente qui s'atténue et une rentabilité qui s'améliore, selon une récente analyse de Glassnode. Malgré ces indicateurs positifs, la participation plus large et l'activité on-chain pour le Bitcoin restent modérées, suggérant un environnement de marché prudent.

Indicateurs de marché positifs

Au cours de la semaine dernière, le Bitcoin a connu une reprise modeste, avec une dynamique de prix améliorée après une baisse précédente. Les indicateurs techniques comme l'Indice de force relative (RSI) ont fortement rebondi depuis des conditions de survente, indiquant une stabilisation potentielle sous la surface. Le Spot CVD et le Perpetual CVD ont également montré une amélioration significative, reflétant une pression de vente réduite et une résurgence précoce de l'intérêt à l'achat. Cependant, le refroidissement des volumes au comptant indique que le nouvel élan manque de soutien à une large participation.

Tendances des dérivés et des ETF

Sur le marché des dérivés, l'intérêt ouvert a continué de baisser, soulignant une réduction de l'effet de levier et une posture plus défensive parmi les traders. À l'inverse, les taux de financement ont augmenté, montrant une demande renouvelée pour les positions longues. Le marché des options reste actif, avec un intérêt ouvert en expansion et une asymétrie modérée alors que la pression de couverture à la baisse s'atténue. La tarification de la volatilité est tombée en dessous de la volatilité réalisée, suggérant un ton de marché plus complaisant, ce qui pourrait conduire à des mouvements plus prononcés si de nouveaux catalyseurs émergent.

Les tendances des ETF ont connu une légère amélioration, avec des flux nets devenant positifs après des sorties substantielles la semaine précédente. Malgré cela, les volumes de transactions globaux ont diminué, indiquant que l'engagement institutionnel reste sélectif.

Activité on-chain et rentabilité

L'activité on-chain s'est adoucie, marquée par une diminution des adresses actives, du volume de transfert et des frais, indiquant un environnement réseau plus calme. Les métriques de rentabilité ont cependant montré une amélioration. La hausse du MVRV et un rebond du ratio de Profit et Perte réalisé au-dessus de 1,0 suggèrent une prise de profit renouvelée et un ton de marché plus sain. La dynamique de l'offre reste stable, avec seulement une légère augmentation de la dominance des détenteurs à court terme et des niveaux stables de capital chaud.

Dans l'ensemble, bien que le marché montre des signes de stabilisation avec une pression de vente allégée et une rentabilité améliorée, la participation modérée et l'activité on-chain suggèrent une phase de consolidation dans une fourchette pour le Bitcoin. L'optimisme prudent du marché remplace lentement le positionnement défensif précédent, mais une conviction plus profonde et une demande plus large sont nécessaires pour une percée significative.

Pour une analyse détaillée, consultez le rapport complet de Glassnode.

Source de l'image : Shutterstock

Source : https://blockchain.news/news/bitcoin-btc-market-stabilizes-despite-muted-participation

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

