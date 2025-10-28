Comment les annonces de tarifs douaniers de Trump affectent la Volatilité des actions de crypto et d'IA

TLDR

Les changements de tarifs douaniers de Trump provoquent des baisses et des remontées prévisibles du marché.

Les partenariats d'IA comme OpenAI-AMD déclenchent des hausses d'actions motivées par le hype.

La spéculation sur les géants technologiques risque de gonfler les prix des actifs sans croissance.

Les politiques tarifaires et les accords d'IA entraînent des fluctuations du marché déconnectées de la valeur.

Les annonces de tarifs douaniers du président américain Donald Trump sont depuis longtemps une source de volatilité du marché. Ces changements de politique entraînent souvent de fortes fluctuations du marché boursier, particulièrement dans des secteurs comme les crypto-monnaies. Des modèles similaires ont été observés dans les industries technologiques et d'IA, où les accords majeurs provoquent des hausses rapides et des replis du marché tout aussi rapides des prix des actions. Ces mouvements ressemblent à un pump-and-dump, où le sentiment spéculatif l'emporte sur les considérations de valeur à long terme.

Les annonces de tarifs douaniers et leurs effets sur le marché

La politique tarifaire de Donald Trump a eu un impact prévisible sur les marchés mondiaux. Lorsque l'administration américaine augmente ou annule des tarifs, particulièrement ceux ciblant des partenaires commerciaux majeurs comme la Chine, le sentiment des investisseurs tend à fluctuer considérablement. Initialement, les marchés boursiers connaissent des baisses, souvent alimentées par l'incertitude. Cependant, une fois que les négociations reprennent ou que les positions tarifaires s'assouplissent, une remontée suit.

Ce modèle cyclique est également évident sur les marchés des crypto-monnaies, où les tarifs ont déclenché d'importantes ventes massives suivies de reprises. Par exemple, les récentes annonces tarifaires ont conduit à une perte de 19 milliards de dollars en positions crypto à effet de levier en une seule journée. La rapidité de ces mouvements souligne à quel point le sentiment du marché peut changer rapidement, souvent motivé par les nouvelles plutôt que par les fondamentaux.

Les actions technologiques et d'IA réagissent aux annonces d'accords

Ces dernières années, des modèles similaires de volatilité sont apparus dans les secteurs de la technologie et de l'IA, particulièrement après des annonces de partenariats majeurs. Un exemple notable s'est produit plus tôt ce mois-ci lorsque OpenAI et AMD ont conclu un accord impliquant de la capacité de calcul et des options d'achat. L'annonce a fait grimper l'action d'AMD de 38%, pour ensuite se refroidir peu après.

L'enthousiasme initial était motivé par la spéculation sur le potentiel de l'accord, mais les analystes ont rapidement souligné que l'arrangement pourrait ne pas immédiatement augmenter les profits d'AMD. De même, le récent partenariat de 5 milliards de dollars entre Nvidia et Intel a vu une hausse significative du prix de l'action d'Intel, augmentant de 23% à la nouvelle. Cependant, à mesure que les investisseurs ont digéré les détails, ils ont réalisé que l'accord pourrait ne pas conduire à des avantages financiers immédiats, et l'action d'Intel a ensuite chuté.

Ces fluctuations rapides des actions imitent les comportements observés sur les marchés spéculatifs, où l'engouement initial fait monter les prix avant que la réalité ne s'installe, conduisant à de forts replis du marché. Ces dynamiques suggèrent qu'une grande partie de la croissance des actions d'IA et de technologie pourrait être motivée par l'excitation à court terme plutôt que par des améliorations financières solides.

Cycles spéculatifs dans un système fermé

Une caractéristique distincte de la dynamique actuelle du marché dans l'IA et la technologie est la concentration du capital spéculatif au sein d'un petit groupe d'entreprises. Des acteurs majeurs comme OpenAI, AMD, Nvidia et Intel dominent l'espace, et leurs accords peuvent considérablement influencer les marchés. Cependant, une grande partie de cette activité recycle l'argent au sein du même écosystème, créant une illusion d'expansion.

Plutôt que de stimuler une croissance authentique, ces transactions gonflent les valeurs de ces entreprises sans créer de nouvelle valeur économique tangible. Ce comportement conduit à un environnement où les prix des actifs augmentent en raison de la spéculation et du hype plutôt que de progrès réels ou d'innovation. À mesure que davantage d'investisseurs poursuivent ces mouvements motivés par le momentum, le risque de créer une bulle augmente, surtout lorsque davantage d'accords sont annoncés en succession rapide.

Le risque de déconnexion du marché

Les réactions répétées du marché aux nouvelles, qu'il s'agisse d'un changement tarifaire ou d'un nouvel accord d'IA, suggèrent que les prix des actifs dans ces secteurs pourraient devenir de plus en plus déconnectés des fondamentaux économiques réels. À mesure que les cycles spéculatifs dominent, seul un petit groupe d'entreprises peut influencer les mouvements du marché, ce qui peut créer les conditions d'une bulle financière.

Si ces cycles motivés par les gros titres continuent, il y a une préoccupation croissante que les valorisations d'actifs pourraient gonfler au-delà de ce qui est soutenu par la performance commerciale réelle. Le résultat pourrait être un cycle de prix en hausse motivé par l'optimisme et le hype, plutôt que par une croissance économique saine. Si les accords sous-jacents sous-performent, l'ensemble du système pourrait faire face à une correction soudaine.

L'article Comment les annonces tarifaires de Trump affectent la volatilité des actions Crypto et IA est apparu en premier sur CoinCentral.