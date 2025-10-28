Trouver la meilleure crypto-monnaie à acheter fin 2025 signifie rechercher des projets qui équilibrent innovation, fonctionnalité et performance réelle. Les traders observent la réaction du marché aux développements en direct sur des actifs majeurs comme XRP, Solana et Cardano, mais un nom de plus en plus discuté par les professionnels est BlockDAG.

La raison ? Ce n'est pas basé sur une promesse ou une feuille de route ; c'est un produit fonctionnel dès maintenant. Cette année a montré que le marché récompense les projets qui peuvent prouver leur stabilité, leur vitesse et leur utilité réseau plutôt que des récits spéculatifs. Des réseaux fonctionnels aux écosystèmes solides, voici un regard plus approfondi sur ce qui alimente l'élan de ces cryptos clés à l'approche de 2026.

1. BlockDAG : Le produit prêt avant son lancement !

BlockDAG est considéré comme la meilleure crypto-monnaie à acheter car elle est déjà opérationnelle, pas théorique. Son "Awakening Testnet" en direct traite jusqu'à 15 000 transactions par seconde, prouvant qu'il peut gérer une demande réseau réelle. Plus de 20 000 mineurs sont déjà actifs, montrant que l'adoption est authentique et décentralisée.

Construit sur une architecture hybride Proof-of-Work et Directed Acyclic Graph (DAG), BlockDAG offre à la fois la sécurité de niveau Bitcoin et un débit ultra-rapide. Le résultat est un réseau prêt pour que les développeurs déploient des dApps sans préoccupations de scalabilité.

Les métriques de prévente renforcent sa base solide : plus de 430 millions de dollars levés sur 31 lots, 27 milliards de pièces BDAG vendues, et plus de 312 000 détenteurs. Le prix actuel de prévente est à 0,0015 $, avec des plans pour une cotation sur le mainnet à 0,05 $, offrant aux traders une rare entrée pré-lancement dans un écosystème actif.

BlockDAG n'essaie pas d'inventer une utilité plus tard ; il fonctionne déjà à pleine vitesse. Avec sa performance validée et une demande croissante, pas étonnant que les professionnels le considèrent comme l'une des meilleures crypto-monnaies à acheter pour 2025.

2. XRP : Les acheteurs institutionnels alimentent le prochain rallye

XRP revient sur le devant de la scène après que l'activité institutionnelle renouvelée ait stimulé à la fois la confiance et le volume de trading. Fin octobre 2025, le token oscille autour de 2,43 $, soutenu par une accumulation croissante et une hausse du volume de trading actif, environ 12 % supérieur à sa moyenne hebdomadaire.

Les gros titres incluent le transfert par Ripple de plus de 126 millions de XRP (d'une valeur d'environ 310 millions de dollars) à des fins d'échange d'actions, signalant un engagement à long terme dans l'écosystème. Les analystes affirment que si le prix du XRP maintient son élan au-dessus de 2,60 $, la prochaine résistance pourrait le rapprocher de la fourchette 3,60 $–4,00 $.

Les facteurs institutionnels jouent également un rôle clé. Evernorth Holdings, soutenu par Ripple, prévoit une levée de 1 milliard de dollars pour accumuler du XRP, tandis que les discussions sur les ETF continuent de circuler. Malgré les risques d'une correction à court terme si le seuil de 2,67 $ n'est pas maintenu, la croissance constante du XRP en termes de partenariats et d'utilité le maintient sur la liste restreinte pour ceux qui évaluent la meilleure crypto-monnaie à acheter ce trimestre.

3. Solana : Réseau actif, pression à court terme

Solana reste l'une des blockchains les plus activement utilisées, mais les derniers mois ont apporté des résultats mitigés. Se négociant près de 187 $ après une baisse mensuelle de 22 %, le réseau traite toujours plus de 3 500 transactions par seconde et héberge environ 3,7 millions de portefeuilles actifs quotidiennement.

De nouveaux partenariats avec Helius et Twinstake renforcent son infrastructure pour l'adoption institutionnelle, tandis que son nombre total de transactions pour l'année a déjà dépassé les 23 milliards. Ces métriques confirment que l'activité et l'engagement de l'écosystème restent élevés malgré le repli des prix.

Néanmoins, le sentiment à court terme s'est refroidi suite à l'arrêt de l'appareil Saga de Solana Mobile. Les analystes surveillent les supports clés près de 174 $ et 155 $ ; une rupture en dessous pourrait étendre les pertes à 130 $. Cependant, l'échelle du réseau de Solana et l'activité des développeurs en font un nom constant sur les listes des meilleures crypto-monnaies à acheter, surtout si le marché retrouve un appétit pour le risque plus large en 2026.

4. Cardano : Force de l'écosystème malgré la pression sur les prix

Cardano continue d'attirer l'attention des développeurs malgré sa tendance à la baisse. ADA se négocie actuellement autour de 0,63 $, en baisse d'environ 22 % au cours du mois dernier. Pourtant, plus de 2 000 projets se construisent sur son réseau, y compris la frappe complète de 24 milliards de tokens NIGHT sur sa sidechain Midnight.

Cela reflète une expansion constante au sein de son écosystème. La Fondation Cardano a également demandé de nouvelles extensions de noms de domaine, ".ada" et ".cardana", visant à améliorer les outils d'identité pour l'intégration Web3.

Techniquement, ADA fait face à un support critique près de 0,62 $, avec un potentiel de baisse jusqu'à 0,52 $ si le sentiment s'affaiblit. Les mouvements de grandes baleines ont ajouté une pression à court terme, mais les analystes notent un possible rebond à 1,00 $ si les catalyseurs d'adoption se déclenchent.

Ces développements, bien que prudents, maintiennent Cardano sur le radar des traders qui scrutent la liste des meilleures crypto-monnaies à acheter, en particulier ceux qui privilégient les cas d'utilisation à long terme plutôt que la spéculation rapide.

Pourquoi BlockDAG mène la liste de 2025

En examinant le comportement actuel du marché, XRP et Solana montrent une force institutionnelle et technique, tandis que Cardano continue d'étendre son écosystème de développeurs. Pourtant, aucun ne combine vitesse, stabilité et utilité en temps réel comme le fait BlockDAG. Son testnet est en direct, le réseau fonctionne, et la demande de prévente prouve la confiance des investisseurs.

Dans une industrie pleine de promesses, BlockDAG se distingue comme un produit fini avec des résultats mesurables. Pour quiconque se demande quelle est la meilleure crypto-monnaie à acheter avant 2026, la réponse pourrait ne pas se trouver dans les anciens favoris mais dans le projet qui livre déjà ce que les autres sont encore en train de construire.

Avertissement Veuillez noter que toutes les informations, y compris nos évaluations, conseils et critiques, sont uniquement à des fins éducatives. L'investissement en crypto comporte des risques élevés, et CryptoNinjas n'est pas responsable des pertes encourues. Faites toujours vos propres recherches et déterminez votre niveau de tolérance au risque ; cela vous aidera à prendre des décisions de trading éclairées.

