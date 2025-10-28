Oobit Permet les Transferts de Stablecoin en Utilisant Uniquement des Numéros de Téléphone

Oobit, un fournisseur de paiements crypto bien connu et une entité de portefeuille mobile, a annoncé le lancement de "Sending 2.0". En dévoilant la mise à jour Sending 2.0, Oobit s'efforce d'offrir des transferts de stablecoin rapides et sans frais avec l'utilisation de numéros de téléphone. Comme révélé par l'annonce officielle de la plateforme sur X, ce développement permet aux consommateurs de recevoir 100% des fonds sans se soucier de frais cachés. Cela souligne donc une étape clé dans l'objectif d'Oobit de simplifier les transferts crypto pour les consommateurs du monde entier.

Oobit Sending 2.0 offre des paiements en stablecoin rapides et sans frais à travers les frontières

Avec le lancement de la mise à jour Sending 2.0, Oobit transforme les transferts de stablecoin, y compris Tether ($USDT), pour les consommateurs quotidiens. À cet égard, la nouvelle fonctionnalité assure la livraison à cent pour cent des fonds transférés sans aucun frais. De plus, les clients peuvent effectuer des transactions en stablecoin rapides et sans frais tout en utilisant des numéros de téléphone sans coûts cachés.

Donner aux utilisateurs les moyens de réaliser des transactions en stablecoin plus faciles et adaptées aux mobiles

Dans cette optique, Sending 2.0 ne nécessite pas d'adresses de portefeuille tout en supprimant les barrières techniques et le temps d'attente. Ainsi, les consommateurs peuvent s'attendre à une simplicité, une accessibilité et une rapidité massives dans les transferts de stablecoin. De plus, la fourniture de paiements rapides à travers les frontières directement via des numéros de téléphone offre une expérience adaptée aux mobiles pour élargir l'accessibilité et l'adoption. Dans l'ensemble, avec le lancement de la mise à jour unique Sending 2.0, Oobit est prêt à donner aux consommateurs les moyens de rendre les paiements crypto beaucoup plus faciles qu'auparavant.