CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
Avec le lancement de la mise à jour Sending 2.0, Oobit transforme les transferts de stablecoin, y compris Tether ($USDT), pour les consommateurs quotidiens.Avec le lancement de la mise à jour Sending 2.0, Oobit transforme les transferts de stablecoin, y compris Tether ($USDT), pour les consommateurs quotidiens.

Oobit Permet les Transferts de Stablecoin en Utilisant Uniquement des Numéros de Téléphone

Auteur : BlockchainreporterSource : Blockchainreporter
2025/10/28 04:00
Tether-usdt main

Oobit, un fournisseur de paiements crypto bien connu et une entité de portefeuille mobile, a annoncé le lancement de "Sending 2.0". En dévoilant la mise à jour Sending 2.0, Oobit s'efforce d'offrir des transferts de stablecoin rapides et sans frais avec l'utilisation de numéros de téléphone. Comme révélé par l'annonce officielle de la plateforme sur X, ce développement permet aux consommateurs de recevoir 100% des fonds sans se soucier de frais cachés. Cela souligne donc une étape clé dans l'objectif d'Oobit de simplifier les transferts crypto pour les consommateurs du monde entier.

Oobit Sending 2.0 offre des paiements en stablecoin rapides et sans frais à travers les frontières

Avec le lancement de la mise à jour Sending 2.0, Oobit transforme les transferts de stablecoin, y compris Tether ($USDT), pour les consommateurs quotidiens. À cet égard, la nouvelle fonctionnalité assure la livraison à cent pour cent des fonds transférés sans aucun frais. De plus, les clients peuvent effectuer des transactions en stablecoin rapides et sans frais tout en utilisant des numéros de téléphone sans coûts cachés.

Donner aux utilisateurs les moyens de réaliser des transactions en stablecoin plus faciles et adaptées aux mobiles

Dans cette optique, Sending 2.0 ne nécessite pas d'adresses de portefeuille tout en supprimant les barrières techniques et le temps d'attente. Ainsi, les consommateurs peuvent s'attendre à une simplicité, une accessibilité et une rapidité massives dans les transferts de stablecoin. De plus, la fourniture de paiements rapides à travers les frontières directement via des numéros de téléphone offre une expérience adaptée aux mobiles pour élargir l'accessibilité et l'adoption. Dans l'ensemble, avec le lancement de la mise à jour unique Sending 2.0, Oobit est prêt à donner aux consommateurs les moyens de rendre les paiements crypto beaucoup plus faciles qu'auparavant.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Analyse du prix de Worldcoin : 1,20 $ est-il à portée de main pour WLD ?

Analyse du prix de Worldcoin : 1,20 $ est-il à portée de main pour WLD ?

Worldcoin (WLD) se négocie actuellement à 0,5862 $, reflétant une légère hausse de 0,38 % au cours des récentes sessions de trading. Le volume de trading sur 24 heures s'élève à 84,36 $
Partager
Tronweekly2026/01/10 15:30
Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pendant ce temps, le jeton PI continue d'évoluer latéralement avec une volatilité quasi nulle.
Partager
CryptoPotato2026/01/10 15:40
5 Moyens Pratiques Pour Équilibrer Croissance Et Stabilité Dans Votre Entreprise

5 Moyens Pratiques Pour Équilibrer Croissance Et Stabilité Dans Votre Entreprise

Maintenir les éléments clés de votre entreprise solides tout en poursuivant l'expansion n'est pas facile. Une croissance rapide à la recherche de récompenses risque de dépenser au-delà de vos moyens et
Partager
Techbullion2026/01/10 15:11