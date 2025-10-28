a16z mène une levée de fonds de 12,9 M$ pour ZAR afin d'apporter des stablecoins aux non-bancarisés du Pakistan

La startup fintech ZAR vise à utiliser les épiceries de quartier et les kiosques du Pakistan pour rendre les stablecoins accessibles à des millions de citoyens non bancarisés.

Le géant du capital-risque Andreessen Horowitz (a16z) dirige une levée de fonds de 12,9 millions de dollars pour ZAR, une startup fintech d'un an qui vise à rendre les stablecoins adossés au dollar accessibles aux consommateurs quotidiens au Pakistan et sur d'autres marchés émergents.

La levée de fonds a attiré la participation de Dragonfly Capital, VanEck Ventures, Coinbase Ventures et Endeavor Catalyst, selon un rapport publié mardi par Bloomberg. La startup cible les 240 millions d'habitants du Pakistan, où la Banque mondiale estime que plus de 100 millions d'adultes restent non bancarisés.

Contrairement à de nombreuses entreprises crypto qui se concentrent sur les applications ou les échanges mondiaux, ZAR prévoit de distribuer des stablecoins via les épiceries locales, les kiosques téléphoniques et les agents monétaires, le même réseau utilisé pour les recharges mobiles et les envois de fonds.

