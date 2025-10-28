a16z mène une levée de fonds de 12,9 M$ pour ZAR afin d'apporter des stablecoins aux non-bancarisés du Pakistan

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
La startup fintech ZAR vise à utiliser les épiceries de quartier et les kiosques du Pakistan pour rendre les stablecoins accessibles à des millions de citoyens non bancarisés. Le géant du capital-risque Andreessen Horowitz (a16z) dirige une levée de fonds de 12,9 millions de dollars pour ZAR, une startup fintech d'un an qui vise à rendre les stablecoins adossés au dollar accessibles aux consommateurs quotidiens au Pakistan et sur d'autres marchés émergents. La levée a attiré la participation de Dragonfly Capital, VanEck Ventures, Coinbase Ventures et Endeavor Catalyst, selon un rapport publié mardi par Bloomberg. La startup cible les 240 millions d'habitants du Pakistan, où la Banque mondiale estime que plus de 100 millions d'adultes restent non bancarisés. Contrairement à de nombreuses entreprises crypto qui se concentrent sur les applications ou les échanges mondiaux, ZAR prévoit de distribuer des stablecoins via les épiceries locales, les kiosques téléphoniques et les agents financiers, le même réseau utilisé pour les recharges mobiles et les transferts d'argent. Lire plusLa startup fintech ZAR vise à utiliser les épiceries de quartier et les kiosques du Pakistan pour rendre les stablecoins accessibles à des millions de citoyens non bancarisés. Le géant du capital-risque Andreessen Horowitz (a16z) dirige une levée de fonds de 12,9 millions de dollars pour ZAR, une startup fintech d'un an qui vise à rendre les stablecoins adossés au dollar accessibles aux consommateurs quotidiens au Pakistan et sur d'autres marchés émergents. La levée a attiré la participation de Dragonfly Capital, VanEck Ventures, Coinbase Ventures et Endeavor Catalyst, selon un rapport publié mardi par Bloomberg. La startup cible les 240 millions d'habitants du Pakistan, où la Banque mondiale estime que plus de 100 millions d'adultes restent non bancarisés. Contrairement à de nombreuses entreprises crypto qui se concentrent sur les applications ou les échanges mondiaux, ZAR prévoit de distribuer des stablecoins via les épiceries locales, les kiosques téléphoniques et les agents financiers, le même réseau utilisé pour les recharges mobiles et les transferts d'argent. Lire plus

a16z mène une levée de fonds de 12,9 M$ pour ZAR afin d'apporter des stablecoins aux non-bancarisés du Pakistan

Auteur : CoinstatsSource : Coinstats
2025/10/28 18:42
Startup
STARTUP$0.0003869-8.05%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.010475-0.58%
Lorenzo Protocol
BANK$0.04712+3.60%
Helium Mobile
MOBILE$0.0001863-3.57%
TOP Network
TOP$0.000096--%

La startup fintech ZAR vise à utiliser les épiceries de quartier et les kiosques du Pakistan pour rendre les stablecoins accessibles à des millions de citoyens non bancarisés.

Le géant du capital-risque Andreessen Horowitz (a16z) dirige une levée de fonds de 12,9 millions de dollars pour ZAR, une startup fintech d'un an qui vise à rendre les stablecoins adossés au dollar accessibles aux consommateurs quotidiens au Pakistan et sur d'autres marchés émergents.

La levée de fonds a attiré la participation de Dragonfly Capital, VanEck Ventures, Coinbase Ventures et Endeavor Catalyst, selon un rapport publié mardi par Bloomberg. La startup cible les 240 millions d'habitants du Pakistan, où la Banque mondiale estime que plus de 100 millions d'adultes restent non bancarisés.

Contrairement à de nombreuses entreprises crypto qui se concentrent sur les applications ou les échanges mondiaux, ZAR prévoit de distribuer des stablecoins via les épiceries locales, les kiosques téléphoniques et les agents monétaires, le même réseau utilisé pour les recharges mobiles et les envois de fonds.

Lire plus

Opportunité de marché
Logo de Startup
Cours Startup(STARTUP)
$0.0003869
$0.0003869$0.0003869
-6.50%
USD
Graphique du prix de Startup (STARTUP) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Les Stablecoins supplantent le Bitcoin sur le Dark Web

Les Stablecoins supplantent le Bitcoin sur le Dark Web

Les Stablecoins dépassent Bitcoin dans les transactions du dark web en raison des avantages en termes de liquidité et d'anonymat.
Partager
coinlineup2026/01/10 14:43
Amazon dépose des plans pour un point de vente de 229 000 pieds carrés dans l'Illinois

Amazon dépose des plans pour un point de vente de 229 000 pieds carrés dans l'Illinois

Amazon va de l'avant avec ses plans d'ouverture d'un supermagasin dans la banlieue de l'Illinois qui serait plus grand qu'un magasin Walmart typique, ont confirmé les autorités au cours de
Partager
Cryptopolitan2026/01/10 13:00
Nouveau groupe de défense cible les règles DeFi avant le vote du Sénat

Nouveau groupe de défense cible les règles DeFi avant le vote du Sénat

L'article New Advocacy Group Targets DeFi Rules Ahead of Senate Vote est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Alors que le US CLARITY Act se rapproche d'un vote clé au Sénat
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/10 13:19