Un expert du marché accuse Lighter de censurer les données HYPE après un pic flash

TLDR:

Un bot de trading incontrôlé a déclenché une hausse anormale du prix de HYPE sur Lighter, qui a ensuite été supprimée de l'interface graphique de l'échange.

Lighter a déclaré que les données on-chain sont restées intactes et publiques malgré la correction du graphique pour des "raisons de mise à l'échelle".

Des critiques, dont l'analyste Duo Nine, ont accusé la plateforme de dissimuler l'illiquidité et d'induire ses utilisateurs en erreur.

L'événement a relancé le débat sur la transparence et la présentation des données sur les interfaces de trading décentralisées.



Une anomalie de prix marquée sur le marché HYPE a suscité un débat sur la transparence des plateformes de trading décentralisées.

Lighter, une bourse de contrats à terme perpétuels décentralisée, a déclaré qu'un bot incontrôlé a provoqué une hausse anormale des prix pendant une période de faible volume de trading. Le problème technique a brièvement gonflé les prix de HYPE avant que la plateforme ne supprime les données déformées de son interface graphique.

Les enregistrements on-chain restent visibles, bien que les traders soutiennent que la suppression des visuels compromet la transparence. L'événement a rapidement attiré l'attention des analystes du marché crypto et des utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Lighter explique l'anomalie du prix de HYPE

Selon WuBlockchain, le problème a commencé lorsqu'un bot de trading automatisé a placé des ordres surdimensionnés sur le marché peu liquide de HYPE.

Lighter a confirmé le problème dans un communiqué, le qualifiant d'événement isolé qui n'a pas entraîné de liquidations ou d'effets plus larges. La plateforme a déclaré que seules de petites transactions ont été exécutées à des prix élevés, créant une mèche trompeuse sur le graphique.

Pour éviter ce qu'elle a décrit comme des "problèmes de mise à l'échelle", Lighter a effacé le mouvement de prix extrême de son affichage front-end. L'échange a maintenu qu'il n'avait pas modifié les enregistrements blockchain, soulignant que toutes les données brutes restent publiques via les explorateurs de blocs.

Lighter a déclaré avoir supprimé le pic uniquement pour des raisons d'utilisabilité, arguant que le conserver aurait déformé les graphiques de prix pour les traders.

L'équipe a réitéré que les plateformes décentralisées hébergeant leurs propres interfaces peuvent décider comment visualiser les données du marché. Ils ont ajouté que d'autres interfaces connectées au même protocole pourraient choisir de garder la mèche visible. Cette explication n'a cependant pas convaincu tout le monde.

Les traders remettent en question la transparence des données sur les marchés crypto

L'analyste de marché Duo Nine (YCC) a publiquement critiqué la décision de Lighter, affirmant qu'elle masquait les faiblesses de liquidité dans le carnet d'ordres HYPE.

Dans son post, il a accusé la plateforme de cacher les distorsions de prix au lieu de reconnaître les conditions illiquides. Ses commentaires suggéraient que la suppression de données des graphiques utilisateurs pourrait induire en erreur les traders sur le réel comportement du marché.

Il a averti que ce type d'édition risque d'éroder la confiance si des situations similaires se produisent pendant des périodes de levier plus élevé ou de positions ouvertes. Selon Duo Nine, les plateformes promouvant la décentralisation devraient éviter de modifier les visuels de marché destinés aux utilisateurs.

Le débat s'est depuis propagé dans les cercles crypto, soulevant de nouvelles questions sur le contrôle du front-end dans les systèmes décentralisés. Certains traders ont sympathisé avec l'explication de Lighter, affirmant que la correction évitait la confusion pour les nouveaux utilisateurs.

D'autres l'ont considéré comme un problème de censure, soutenant que les données, précises ou non, devraient rester visibles.

Bien que l'incident HYPE n'ait pas entraîné de dommages financiers, il a ravivé des préoccupations plus larges concernant l'intégrité des graphiques dans la finance décentralisée. La situation met en évidence la rapidité avec laquelle les problèmes techniques peuvent évoluer en controverses de transparence dans les environnements de trading crypto.

