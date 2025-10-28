CEXDEX+
Résultats UPS T3 2025

2025/10/28 20:10
Un employé d'UPS pousse un chariot à New York, États-Unis, le lundi 27 octobre 2025.

Michael Nagle | Bloomberg | Getty Images

United Parcel Service a annoncé mardi des revenus supérieurs aux estimations de Wall Street avant sa saison des fêtes chargée.

Les actions du géant de la livraison de colis ont bondi de 10 % lors des échanges avant l'ouverture du marché.

Voici les performances de l'entreprise au troisième trimestre, comparées aux attentes de Wall Street selon une enquête d'analystes réalisée par LSEG :

  • Bénéfice par action : 1,74 $ ajusté contre 1,30 $ attendu
  • Revenus : 21,4 milliards $ contre 20,83 milliards $ attendus

Pour la période terminée le 30 septembre, l'entreprise a déclaré un bénéfice net de 1,31 milliard $, soit 1,55 $ par action, contre 1,99 milliard $, soit 1,80 $ par action, l'année précédente. Après ajustement des éléments exceptionnels, notamment les coûts de sa stratégie de transformation, l'entreprise a déclaré un bénéfice de 1,48 milliard $ ou 1,74 $ par action.

UPS estime que ses revenus du quatrième trimestre atteindront 24 milliards $ avec une marge opérationnelle de 11 % à 11,5 %.

L'entreprise a également détaillé mardi son plan de redressement précédemment annoncé et a déclaré avoir réduit ses effectifs de 34 000 emplois, dépassant son estimation précédente de 20 000, dans le cadre de son plan visant à réduire son travail avec Amazon, auparavant son plus grand client.

UPS a également initié une transaction de cession-bail au troisième trimestre pour cinq propriétés dans le cadre de sa stratégie plus large, ce qui a généré un gain avant impôts de 330 millions $ sur la vente dans sa division de solutions de chaîne d'approvisionnement. L'entreprise a déclaré mardi qu'elle avait désormais fermé les opérations quotidiennes dans 93 bâtiments loués et détenus jusqu'en septembre dans le cadre de cette initiative.

UPS a indiqué que son plan de redressement a permis d'économiser 2,2 milliards $ jusqu'à la fin du troisième trimestre, avec une estimation d'atteindre 3,5 milliards $ d'économies totales d'une année sur l'autre en 2025.

"Nous exécutons le changement stratégique le plus important de l'histoire de notre entreprise, et les changements que nous mettons en œuvre sont conçus pour offrir une valeur à long terme à toutes les parties prenantes," a déclaré la PDG Carol Tomé. "Avec la saison des expéditions des fêtes qui approche, nous sommes positionnés pour réaliser le pic d'activité le plus efficace de notre histoire tout en fournissant un service de premier plan à nos clients pour la huitième année consécutive."

Les résultats solides du transporteur surviennent alors que l'industrie des colis fait face à un environnement tarifaire volatile et une demande atone, en plus des impacts de la fin de l'échappatoire de minimis. Le rival FedEx a déclaré le mois dernier avoir subi des vents contraires de 150 millions $ en raison de l'environnement commercial mondial.

Source : https://www.cnbc.com/2025/10/28/ups-earnings-q3-2025.html

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

