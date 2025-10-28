CEXDEX+
Le cofondateur de F2Pool refuse le soft fork BIP-444 de Bitcoin, affirmant que c'est "une mauvaise idée"

Auteur : CoinstatsSource : Coinstats
2025/10/28 19:40
Le cofondateur de F2Pool, Chun Wang, a critiqué le soft fork BIP-444 de Bitcoin — visant à limiter les données on-chain arbitraires — le qualifiant de "mauvaise idée" qu'il ne soutiendra pas.

Chun Wang, cofondateur du grand pool de minage Bitcoin F2Pool, s'est opposé à une proposition de soft fork temporaire visant à limiter le spam de données sur le réseau Bitcoin.

Wang a écrit lundi dans un post sur X que "BIP-444 est une mauvaise idée." Il a ajouté que lui, et probablement F2Pool, ne vont "pas faire de soft fork sur quoi que ce soit," qu'il soit "temporaire ou non."

"Je suis triste de voir que certains développeurs s'éloignent de plus en plus dans la mauvaise direction," a-t-il déclaré.

Lire plus

