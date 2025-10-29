Prévision du prix XRP : Les baleines peuvent-elles forcer un short squeeze vers 3 $ ?

Aperçu Le prix du XRP est actuellement d'environ 2,66 $, avec une fourchette de trading de 2,30 $-2,66 $ et une forte résistance à 2,70 $-3,00 $.

L'accumulation par les baleines augmente, les grands investisseurs possédant actuellement environ la moitié de l'approvisionnement en circulation de XRP.

Les marchés de dérivés présentent un fort intérêt ouvert et une exposition courte, indiquant des conditions probables de short squeeze.

Si les baleines continuent d'accumuler et que les positions courtes se dénouent, XRP pourrait monter à 3,10 $-3,40 $.

Un échec d'accumulation ou une humeur pessimiste prolongée pourrait faire baisser les prix à 2,00 $-2,10 $.

Dans l'ensemble, le pronostic XRP est prudemment positif, en fonction des déclencheurs et de la dynamique de l'effet de levier.

Informations sur le marché du prix XRP

Le prix du XRP se négocie à environ 2,66 $, dans une fourchette de 2,30 $-2,70 $, avec une résistance près de 2,70 $-3,00 $ et un support autour de 2,20 $-2,30 $. Malgré la volatilité récente, sa valeur de marché est proche de 158 milliards de dollars, indiquant que l'intérêt des investisseurs reste fort.

Les données on-chain suggèrent une augmentation significative de l'activité des grands détenteurs, avec des portefeuilles détenant un million ou plus de XRP atteignant un nouveau sommet historique d'environ 2 700. Ces portefeuilles de baleines possèdent actuellement environ la moitié de l'approvisionnement en circulation, indiquant que les acteurs majeurs augmentent régulièrement leurs avoirs.

Sur les marchés de dérivés, l'intérêt ouvert a considérablement augmenté, avec une exposition croissante aux options et aux contrats à terme, suggérant que le positionnement à effet de levier s'intensifie. La combinaison de l'accumulation des baleines et d'une exposition courte significative crée les conditions d'un potentiel short squeeze si l'humeur du marché change.

Perspectives haussières

Si les détenteurs majeurs continuent d'accumuler et que les positions courtes à effet de levier commencent à se dénouer, les modèles de prédiction des prix XRP suggèrent que XRP pourrait franchir la zone de résistance cruciale de 2,70 $-3,00 $. Alors que la couverture des positions courtes déclenche des liquidations et amplifie la pression d'achat, une percée de ce niveau pourrait se produire rapidement, ciblant la fourchette de 3,10 $-3,40 $.

L'élan pourrait se renforcer davantage si un catalyseur clair apparaît, comme plus d'investissements institutionnels, des spéculations liées aux ETF, ou des développements réglementaires positifs. Dans ce cas, la vitesse des liquidations courtes serait critique ; un dénouement rapide pourrait entraîner un pic de prix dramatique à court terme.

Risques baissiers

Prédiction du prix XRP basée sur les niveaux actuels

Pour le moment, XRP semble être équilibré entre l'accumulation à long terme et la spéculation à court terme. Dans un scénario neutre, le prix restera probablement entre 2,20 $ et 2,70 $. Un véritable événement de short squeeze pourrait le propulser à 3,10 $-3,40 $, tandis qu'un manque d'élan d'accumulation ou un nouveau risque de marché pourrait le pousser au niveau de 2,00 $. Dans l'ensemble, bien que les perspectives soient favorables pour un squeeze, le mouvement dépend fortement du timing, de la dynamique de l'effet de levier et de l'émergence d'un stimulus externe décisif.