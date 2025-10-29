Larry Fink qualifie Bitcoin de couverture alors que le BTC maintient sa fourchette

Larry Fink affirme que les investisseurs qui anticipent une dévaluation monétaire devraient détenir des crypto.

L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock est désormais l'ETF le plus rentable de la société.

Fink considère maintenant le Bitcoin comme un actif alternatif légitime, malgré ses critiques passées.

Le PDG de BlackRock, Larry Fink, positionne désormais explicitement le Bitcoin comme une couverture essentielle contre la dévaluation monétaire mondiale. Le dirigeant du plus grand gestionnaire d'actifs au monde (13 billions de dollars d'actifs sous gestion) a déclaré que la possession de crypto a du sens "si vous pensez que les pays continueront à dévaluer leurs devises", établissant un parallèle direct entre le Bitcoin et l'or comme 'actifs de peur' cruciaux dans un monde incertain.

Cette perspective gagne considérablement en importance compte tenu du succès fulgurant de l'ETF Bitcoin de BlackRock, même si le prix du Bitcoin lui-même reste bloqué dans une fourchette étroite.

Fink : Les crypto comme couverture contre la dévaluation monétaire

S'exprimant récemment lors d'un forum financier, Fink a déclaré que les investisseurs qui anticipent une insécurité fiscale croissante ou un assouplissement monétaire continu par les gouvernements devraient envisager les actifs crypto ou l'or.

Il a caractérisé les deux comme une protection contre l'inflation et l'érosion du pouvoir d'achat, soulignant que leur attrait découle de l'incertitude sur les marchés traditionnels.

Fait intéressant, en 2017, il avait qualifié le Bitcoin d'"indice de blanchiment d'argent". Cependant, dans une interview ce mois-ci, il a reconnu que le marché l'avait forcé à revoir ses hypothèses, notant que les crypto jouent désormais un rôle similaire à l'or, c'est-à-dire comme réserve de valeur alternative.

Il avait précédemment déclaré que si les actifs numériques peuvent servir d'outil de diversification, ils doivent être abordés avec prudence. Fink a affirmé que le BTC n'est pas un mauvais actif pour la diversification, mais ne devrait pas constituer une grande partie du portefeuille.

La domination de l'IBIT de BlackRock et le boom des ETF Bitcoin

Sous la direction de Fink, BlackRock a lancé son iShares Bitcoin Trust (IBIT) début 2024 après l'approbation de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, une initiative qui a marqué l'entrée officielle de Wall Street dans les ETF Bitcoin.

Depuis lors, IBIT est devenu le plus grand ETF crypto au monde, détenant plus de 93,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion et générant plus de revenus que tout autre produit de la gamme complète d'ETF de BlackRock.

Selon les analystes de Bloomberg Intelligence, Eric Balchunas et James Seyffart, la structure de frais modeste de 0,25% de l'ETF rapporte plus de 240 millions de dollars par an, un chiffre impressionnant pour un fonds de moins de deux ans, a rapporté Fortune.

IBIT est également en passe d'atteindre le cap des 100 milliards de dollars plus rapidement que tout autre ETF de l'histoire, grâce à des afflux record provenant à la fois des investisseurs particuliers et institutionnels.

Bitcoin dans une fourchette étroite, les particuliers s'estompent

Malgré l'enthousiasme institutionnel, le prix du Bitcoin reste confiné entre 113 000 et 115 000 dollars, avec une augmentation de 16% du volume des tradings. Les recherches de 10x Research avertissent que la valorisation croissante de l'actif pourrait exclure les investisseurs particuliers.

La société a soutenu que les rendements décroissants du Bitcoin et les coûts d'entrée plus élevés pourraient affaiblir la participation, notant que les projections basées sur les cycles de marché passés sont de plus en plus peu fiables compte tenu de la jeunesse relative de l'actif.

10x Research maintient un objectif de fin d'année de 125 000 dollars, le citant comme un sommet réaliste compte tenu de la structure de marché en maturation.

