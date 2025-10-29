Chainlink Alimente le Règlement Cross-Chain de l'e-HKD Avec Fidelity et ANZ

TLDR :

Le CCIP de Chainlink a alimenté le règlement cross-chain dans le pilote e-HKD Phase 2 de Hong Kong avec ANZ et Fidelity.

Le rapport e-HKD a confirmé que les dépôts tokenisés et les CBDC peuvent simplifier les transactions transfrontalières institutionnelles.

La HKMA se concentrera ensuite sur les cas d'utilisation de l'e-HKD de gros pour soutenir le règlement des actifs numériques et la finance tokenisée.

Le moteur de conformité automatisé de Chainlink a appliqué des vérifications de politique en temps réel dans plusieurs cadres réglementaires.



L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a fait un nouveau bond en avant dans son parcours de monnaie numérique.

Dans son dernier rapport de la Phase 2 e-HKD, la banque centrale a révélé les résultats de 11 programmes pilotes explorant les actifs tokenisés, la monnaie programmable et les paiements hors ligne. Un projet, alimenté par Chainlink, a démontré comment les actifs tokenisés pourraient se déplacer en toute sécurité entre les blockchains dans des conditions de conformité strictes.

Le pilote fait partie de l'effort continu de Hong Kong pour construire les fondations d'une potentielle monnaie numérique de banque centrale de détail et de gros.

Le règlement Cross-Chain répond aux normes institutionnelles

Dans une déclaration partagée par Chainlink, l'entreprise a indiqué que son protocole d'interopérabilité cross-chain (CCIP) et son moteur de conformité automatisé (ACE) ont été utilisés dans le pilote avec ANZ, China AMC et Fidelity International. Ces outils ont permis des règlements cross-chain sécurisés entre les investisseurs australiens et les gestionnaires d'actifs de Hong Kong.

Le pilote a montré que les fonds du marché monétaire tokenisés pouvaient être achetés en utilisant l'e-HKD et des dépôts tokenisés. Cette configuration a éliminé de nombreux points de friction auxquels les institutions sont confrontées lors du transfert de valeur entre différents réseaux. Elle a fourni une preuve de concept sur la façon dont les institutions réglementées peuvent effectuer des transactions numériques sans compromettre la conformité.

L'équipe de Chainlink a expliqué que le système abordait trois obstacles principaux à la tokenisation institutionnelle.

Il a fourni des données vérifiées pour une tarification précise des actifs, a permis une connectivité cross-chain en temps réel et a automatisé la conformité en validant les preuves d'identité on-chain. Ensemble, ces outils ont permis des transactions sécurisées et transparentes qui répondaient aux normes politiques dans plusieurs juridictions.

La HKMA définit une nouvelle orientation pour le développement de l'e-HKD

Selon le communiqué officiel de la HKMA du 28 octobre, l'autorité a conclu qu'un e-HKD offre des avantages uniques dans les règlements de grande valeur.

La banque centrale a constaté que l'e-HKD et les dépôts tokenisés améliorent l'efficacité et la résilience des transactions numériques. Cependant, elle prévoit de donner la priorité aux cas d'utilisation des paiements de gros pour l'instant, citant une demande et une maturité plus grandes dans les applications institutionnelles.

La prochaine phase se concentrera sur la construction des cadres politiques et juridiques nécessaires à un déploiement plus large. La HKMA s'attend à ce que ce travail préparatoire soit terminé d'ici mi-2026, s'alignant sur les développements internationaux et l'évolution de la technologie.

Eddie Yue, directeur général de la HKMA, a déclaré que les résultats du pilote ont approfondi la compréhension de l'institution sur le rôle futur de la monnaie numérique.

L'autorité a également confirmé qu'elle publiera un ensemble de normes de tokens pour soutenir la monnaie programmable dans l'écosystème de Hong Kong. Ces normes viseront à assurer la compatibilité entre divers actifs tokenisés et systèmes de paiement.

L'implication de Chainlink montre comment l'infrastructure de blockchain publique peut compléter les environnements réglementés.

Le pilote e-HKD marque un pas de plus vers la tokenisation du monde réel à grande échelle. Avec le CCIP de Chainlink fournissant l'épine dorsale cross-chain, il pourrait définir comment les actifs numériques se déplacent entre les réseaux financiers mondiaux.

