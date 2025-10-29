Meilleures Memes Coins à surveiller alors que $TRUMP augmente de 29% après qu'American Bitcoin fait un grand mouvement $BTC

Points à retenir : ➡️ American Bitcoin, soutenu par Trump, vient d'acheter 1,4K $BTC.

➡️ La valeur de $TRUMP a augmenté de 8% en conséquence.

➡️ $PEPENODE et $MAXI font partie de nos choix de Memes Coins qui pourraient en bénéficier.

American Bitcoin (ABTC), un trésor Bitcoin soutenu par les frères Trump, Eric et Donald Jr, a élargi ses avoirs avec l'acquisition de 1,4K $BTC d'une valeur d'environ 160M$. Cette initiative a contribué à faire grimper l'action d'ABTC de 7%, un effet qui s'est amplifié sur le marché des Memes Coins.

Le Meme Coin officiel $TRUMP a gagné plus de 20% lundi suite à l'annonce, faisant grimper le prix de la monnaie jusqu'à des sommets frôlant les 8$. Comme la plupart des cryptomonnaies sensibles au marché, $TRUMP a perdu une part importante de sa valeur après la Clôture Flash du 10 octobre.

Actuellement, $TRUMP se négocie autour de 7,40$ après le récent pic, avec un volume de transactions de 1,85 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures. American Bitcoin n'est pas directement associé à cette monnaie, mais la nouvelle de l'achat de $BTC par l'entreprise a propulsé les cryptos liées à Trump vers des sommets.

Clairement, les actualités du monde réel ont le potentiel de générer des gains rapides dans l'univers des Memes Coins, où la valeur de certaines monnaies reflète un sentiment amplifié. Nous avons identifié les trois meilleurs Memes Coins qui pourraient bénéficier des nouvelles concernant les gains crypto du clan Trump – PEPENODE ($PEPENODE), Maxi Doge ($MAXI), et PepeCoin ($PEPECOIN).

1. PEPENODE ($PEPENODE) – Le premier simulateur Mine-To-Earn au monde avec de véritables récompenses en Memes Coins

PEPENODE ($PEPENODE) est un simulateur de minage crypto qui vous permet de configurer une salle de serveurs virtuelle avec vos propres nœuds de minage. Dès que vous configurez votre premier nœud, vous commencez à gagner de véritables $PEPENODE.

Ce modèle gamifié apporte un concept novateur dans le cryptoverse – c'est le premier Meme Coin Mine-To-Earn avec une plateforme de minage simulée on-chain. Cela signifie que vos actifs sont protégés par la même sécurité qui alimente Ethereum.

Le minage de cryptomonnaies dans le monde réel est exceptionnellement coûteux, au point que seules les plus grandes baleines et entreprises peuvent espérer réaliser un profit. Mais avec PEPENODE, vous pouvez vous lancer dès le début et configurer votre propre station de minage personnalisée qui prend de la valeur dès que le token est mis en ligne.

Votre salle de serveurs virtuelle est le centre de toute votre opération dans PEPENODE. Achetez des nœuds de serveurs supplémentaires en utilisant le token $PEPENODE, que vous configurez ensuite pour miner davantage de $PEPENODE pour vous. Les salles de serveurs plus grandes auront de meilleurs taux de minage, mais vous devrez combiner correctement vos nœuds pour un Rendement maximal.

Tout ce que vous faites dans PEPENODE fonctionne avec le token $PEPENODE. Lorsque vous achetez de nouveaux serveurs, vous dépensez le token – ce qui signifie que vous pouvez également les vendre et récupérer votre $PEPENODE, si vous le souhaitez. Cependant, avec moins de serveurs en fonctionnement, vous réduirez votre hashrate, gagnant moins de $PEPENODE à long terme.

Prenez de l'avance en achetant $PEPENODE à bas prix via la prévente officielle pour seulement 0,0011227$. Lorsque le lancement arrivera, vous aurez déjà une pile de tokens prêts à être dépensés dans le jeu pour construire votre première configuration de serveur.

N'oubliez pas que vous pouvez également staker votre $PEPENODE pour obtenir jusqu'à 652% de récompenses par an, vous donnant la meilleure chance de capitaliser sur un démarrage solide et de figurer sur les classements du jeu, qui offrira des prix dans d'autres Memes Coins, comme $PEPE et $FARTCOIN.

Rejoignez le projet PEPENODE avant le lancement du jeu.

2. Maxi Doge ($MAXI) – Le Meme Coin d'une génération de traders crypto inconditionnels

Maxi Doge ($MAXI) prend d'assaut le monde du trading en tant que Meme Coin avec une utilité passionnante sous le capot. $MAXI cherche à capitaliser sur l'incroyable succès de $DOGE avec un mélange d'humour de gym-bro et de concours de trading récompensant les meilleurs retours sur investissement.

Maxi est la mascotte adorable du token, le cousin plus âgé de Doge qui vit selon l'éthique du 1000x – que ce soit à la salle de sport ou sur le marché boursier. C'est un alpha buveur de Red Bull qui ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas battu son record personnel (et son cousin). Et lorsque vous achetez $MAXI, vous êtes invité à participer à son éthique.

Les détenteurs de $MAXI auront l'opportunité de participer à des concours de trading réguliers où la communauté $MAXI montrera ses transactions à haut risque et à haute récompense les plus récentes. En plus d'offrir des récompenses, les développeurs de $MAXI renforcent le profil du token avec une campagne marketing virale.

40% de la tokenomique de $MAXI sont dédiés au marketing, qui est réparti entre plusieurs initiatives. Les développeurs de Maxi Doge sont prêts à s'associer avec des leaders d'opinion clés dans l'espace crypto, promouvant $MAXI comme la plus récente monnaie pour les traders avec un sérieux appétit pour le risque.

Il y a également des plans en cours pour approcher des sociétés de trading de contrats à terme existantes, renforçant encore davantage le profil de $MAXI. Si $MAXI peut répéter ne serait-ce qu'une partie du parcours de 36K% de $DOGE jusqu'à 0,20$, Maxi pourra accrocher sa serviette de gym pour la journée et rentrer chez lui satisfait pour une fois.

Le token $MAXI est prêt à pomper une fois qu'il sera lancé, car la prévente a déjà généré un énorme 3,8M$ en ventes de tokens. Si vous achetez $MAXI aujourd'hui à son prix actuel de 0,000265$, vous avez également la possibilité de staker vos tokens pour un rendement annuel de 80%.

Obtenez vos tokens $MAXI dès aujourd'hui et recevez jusqu'à 80% de récompenses de staking.

3. PepeCoin ($PEPECOIN) – Le token original de Pepe the Frog

À ne pas confondre avec le Meme Coin OG $PEPE, PepeCoin ($PEPECOIN) est devenu l'un des principaux Memes Coins après avoir migré de sa blockchain personnalisée vers la blockchain Ethereum en avril 2023.

Après sa migration, $PEPECOIN a commencé à croître et a finalement explosé, passant d'un Meme Coin relativement minuscule évalué à 0,0002613$ à un ATH de 7,57$ en avril 2024, créant une énorme victoire pour les premiers détenteurs qui sont devenus millionnaires du jour au lendemain.

Aujourd'hui, $PEPECOIN a une capitalisation boursière de plus de 30M$ et un volume quotidien d'environ 300K$. La valorisation de la monnaie à elle seule devrait vous empêcher de la rejeter comme un autre Meme Coin. Mais c'est justement ça – $PEPECOIN n'offre aucune utilité supplémentaire. C'est vraiment un pur Meme Coin que le marché crypto a adopté.

Actuellement négocié autour de 0,2849$, $PEPECOIN pourrait sembler avoir eu son heure de gloire. Cependant, avec de nouvelles fonctionnalités Web3 en cours, notamment Kekspace (un espace social gamifié), $PEPECOIN est positionné pour une renaissance qui pourrait le ramener au-dessus de la barre des 1$ et au-delà.

C'est particulièrement vrai étant donné l'association unique du mème avec Trump, considérant que l'investissement récent d'ABTC a aidé $TRUMP à grimper après un mois d'octobre particulièrement mauvais.

Découvrez $PEPECOIN maintenant sur les CEX et DEX.

Récapitulatif : Alors qu'American Bitcoin achète 1,4K $BTC supplémentaires d'une valeur de 160M$ – faisant grimper la monnaie officielle $TRUMP de plus de 20% – $PEPENODE, $MAXI et $PEPECOIN figurent parmi les meilleurs Memes Coins à surveiller actuellement.

