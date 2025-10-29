Ethereum Fait Face À Un Piège Baissier Caché À 4 100 $ — Voici Les 2 Scénarios Auteur : Coinstats Source : Coinstats 2025/10/29 02:32 Partager

Ethereum (CRYPTO: ETH) se négocie près de 4 100 $ mardi alors que l'action des prix montre des signes d'épuisement dans une zone de résistance clé. Les indicateurs techniques et les données de flux avertissent maintenant d'une possible configuration baissière se formant sous les 4 250 $. lire plus

Opportunité de marché Cours 4 (4) $0.02322 $0.02322 $0.02322 +9.68% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de 4 (4) en temps réel Acheter du 4 maintenant