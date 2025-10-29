Le chapeau de campagne sera bientôt porté par les sergents instructeurs masculins et féminins de l'armée

Les instructrices de l'USMC portent déjà le chapeau de campagne, et bientôt leurs homologues de l'armée américaine aussi (Photo de Scott Olson/Getty Images) Getty Images

Depuis 1964, les sergents instructeurs de l'armée américaine portent le distinctif "Chapeau de campagne" pour se distinguer visuellement des recrues. Ce même chapeau a été réintroduit par le Corps des Marines des États-Unis environ huit ans plus tôt, et il continue d'être porté par les instructeurs, les instructeurs de tir principaux, et même les membres des équipes de tir.

Cependant, il y a une nuance à noter—à savoir que tandis que les instructrices féminines des Marines portent le couvre-chef de campagne depuis 1996, les instructrices de l'armée américaine ont porté un "Chapeau mou" ou "Chapeau de brousse". Conçu par la Général de brigade Mildred C. Bailey, il a été introduit en 1971. À l'origine beige, la couleur a été changée pour le vert foncé actuel en 1983.

La Sergente instructrice Billie Jo Miranda, Sergente instructrice de l'année pour l'armée américaine en 2004, portant le chapeau de brousse de style australien (Photo par Darrell Ingham/Getty Images) Getty Images

À partir de l'année prochaine, tous les sergents instructeurs des composantes d'active et de réserve porteront le chapeau de campagne.

Selon un rapport de Task & Purpose citant un responsable américain qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, "Le changement a été motivé par les difficultés des fournisseurs à respecter les normes de qualité de l'armée lors de la production du chapeau de sergent instructeur féminin."

Plus grande uniformité

Ce changement était en préparation depuis un certain temps, et l'armée a mené deux enquêtes distinctes en 2023 et 2024, respectivement, qui ont révélé que les sergentes instructrices étaient fortement favorables à l'adoption de l'emblématique chapeau de campagne car il offrirait une plus grande uniformité. Certaines personnes interrogées ont également suggéré qu'il avait une apparence plus professionnelle que le chapeau de brousse.

Le port du chapeau de campagne par les sergentes instructrices est lié aux changements introduits par le Secrétaire à la Défense Pete Hegseth.

Histoire du chapeau de campagne

Souvent comparé au chapeau "Smokey the Bear", et également connu sous le nom de "Chapeau Montana Peak", le chapeau de sergent instructeur a évolué à partir du chapeau de campagne de 1883 du milieu du 19e siècle, mais il présentait un bord plat plutôt que relevé. Il a été officiellement adopté par l'armée américaine en 1911 mais retiré du service en 1942.

L'armée a réintroduit le chapeau de campagne en 1964, suivant l'exemple de l'USMC, qui l'avait adopté en 1956.

Personnel de l'armée américaine vers la Première Guerre mondiale portant le chapeau de campagne (Photo par American Stock/Getty Images) getty

"Ce que nous appelons le 'chapeau de campagne' ou 'couvre-chef de campagne' dans l'armée américaine peut probablement remonter au milieu du dix-neuvième siècle, et en particulier, à la guerre américano-mexicaine et à la guerre civile américaine, lorsque les soldats ont découvert qu'un chapeau à larges bords offrait plus de protection contre le soleil et la pluie que la petite casquette de fourrage fournie par l'armée", a expliqué l'historien militaire John Adams-Graf, rédacteur en chef de History in Motion.

"Un demi-siècle plus tard, l'armée américaine a émis ce que nous reconnaissons maintenant comme le chapeau de 'sergent instructeur'", a ajouté Adams-Graf. "Bien qu'il soit resté comme équipement standard jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les sergents instructeurs se sont approprié cette coiffe emblématique dans les années 1960—quoi qu'il en soit, je pense que c'est Hollywood qui a gravé le chapeau dans l'appréciation collective, en le plaçant sur des personnages comme le Sergent Carter dans Gomer Pyle, U.S.M.C., et le Sergent-chef Hartman, joué par R. Lee Ermey dans Full Metal Jacket."

Même si l'armée effectue ce changement, le chapeau de brousse continuera d'être porté par les autres services. Aujourd'hui, les instructeurs masculins de formation militaire de l'armée de l'air américaine et de la Force spatiale américaine portent un chapeau de campagne bleu foncé, mais les instructrices féminines de l'armée de l'air et de la Force spatiale continuent de porter un chapeau mou de style australien bleu.

Cependant, les commandants de compagnie de formation des recrues de la Garde côtière des États-Unis, hommes et femmes, portent chacun une version bleu marine du chapeau de campagne avec un cordon noir.

Enfin, la Marine américaine reste la seule branche de l'armée américaine qui n'utilise pas de chapeau de campagne, et les commandants de division des recrues de l'USN portent le couvre-chef prescrit.