Western Union Mise sur Solana pour Alimenter son Réseau de Stablecoin Mondial

TLDR :

Western Union choisit Solana pour USDPT, un nouveau stablecoin qui sera lancé en 2026 via Anchorage Digital.

USDPT fera le pont entre les paiements fiat et crypto, soutenant les mouvements d'argent mondiaux dans plus de 200 pays.

Chaque transaction USDPT nécessitera du $SOL comme frais, renforçant le rôle de Solana dans les flux de transferts à grande échelle.

Le Digital Asset Network de Western Union vise à fournir un accès direct pour envoyer, dépenser et détenir USDPT dans le monde entier.



Western Union a réalisé l'une de ses plus importantes avancées numériques à ce jour. Le leader mondial des transferts d'argent lance son propre stablecoin, USDPT, construit sur Solana et émis par Anchorage Digital Bank.

L'entreprise vise à créer un pont entre l'argent liquide et les cryptomonnaies pour des millions d'utilisateurs. Le plan de Western Union cible des transferts plus rapides et moins coûteux qui continuent à fonctionner dans un cadre financier fiable. Le stablecoin devrait arriver au premier semestre 2026, a confirmé l'entreprise dans un récent communiqué de presse.

Le Stablecoin USDPT de Western Union sera lancé sur Solana

Western Union a déclaré que USDPT servira de cœur à son nouveau Digital Asset Network, un système conçu pour connecter les paiements numériques et fiat sous une même enseigne. L'entreprise estime pouvoir aider les clients à déplacer, détenir et dépenser de l'argent numériquement avec la même confiance qu'ils ont en utilisant les services traditionnels.

Construit sur Solana, USDPT nécessitera du $SOL comme frais pour chaque transaction. Cela donne à Solana un autre boost d'utilité majeur dans les flux de transferts mondiaux.

Selon un tweet partagé par MartyParty, le réseau Solana a été choisi pour son débit élevé et ses faibles frais de transaction, tous deux essentiels pour gérer les paiements transfrontaliers.

Western Union exploitera également la plateforme réglementée d'Anchorage Digital pour l'émission et la garde du stablecoin. Ce partenariat, a déclaré l'entreprise, garantit que USDPT répond à des normes strictes de conformité et de sécurité tout en maintenant l'accessibilité pour les clients particuliers et institutionnels.

L'objectif est d'intégrer les cryptomonnaies sans compromettre la confiance ou la facilité d'utilisation.

L'entreprise s'attend à ce que USDPT devienne disponible via des échanges partenaires, facilitant l'achat, la vente et le transfert du token à l'échelle mondiale pour les utilisateurs.

Solana et Anchorage Digital élargissent leur rôle dans les paiements crypto mondiaux

L'entrée de Western Union dans l'espace des stablecoins pourrait accélérer l'adoption grand public des cryptomonnaies. La collaboration relie l'un des plus grands réseaux de paiement au monde avec l'un des écosystèmes blockchain les plus rapides.

Les performances de Solana, combinées à la position réglementaire d'Anchorage Digital, forment une base qui, selon Western Union, peut gérer des milliards de volume de transferts futurs.

L'entreprise a souligné que USDPT n'est pas seulement un dollar numérique, mais fait partie d'un effort plus large pour moderniser les transactions transfrontalières. En combinant la vitesse de la blockchain avec les rampes d'accès et de sortie fiat, Western Union espère simplifier la façon dont les gens envoient de l'argent vers plus de 200 pays.

Le Digital Asset Network de l'entreprise connectera les portefeuilles, les fournisseurs de paiement et les acteurs de la finance traditionnelle. Cela pourrait permettre aux utilisateurs de recevoir directement des cryptomonnaies et de les convertir instantanément en monnaie locale grâce à l'infrastructure établie de Western Union.

Western Union a déclaré que cette initiative soutient sa mission d'élargir l'accès financier pour les utilisateurs mondiaux, en particulier ceux qui dépendent des transferts de fonds. Le système se concentrera sur la transparence, la conformité et les transactions à faible coût, des domaines longtemps associés à l'attrait de la blockchain.

