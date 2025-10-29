Le Truth Social de Trump s'associe à Crypto.com pour lancer des marchés de prédiction

CEXDEX+
Trump Media & Technology Group, la société mère de Truth Social, a annoncé un nouveau partenariat avec la division des dérivés nord-américaine de Crypto.com le 28 octobre 2025. Ce partenariat fait de Truth Social la première plateforme de médias sociaux à offrir des marchés de prédiction des prix. Cette fonctionnalité sera lancée dans quelques mois, en attente d'approbations réglementaires. L'approche vise à stimuler l'engagement de la communauté grâce à des prévisions basées sur le marché. Suite à cette nouvelle, les actions DJT et les tokens CRO ont augmenté, signalant une hausse du marché. Détails et caractéristiques du partenariat Le partenariat de Truth Social avec Crypto.com introduit des marchés de prédiction sur sa plateforme. Cela permettra aux utilisateurs d'acheter et de vendre des contrats basés sur des événements à venir, tels que les résultats des élections et les décisions économiques. Ces contrats seront disponibles sur une plateforme enregistrée auprès des régulateurs américains, garantissant la conformité aux lois américaines. Les utilisateurs peuvent échanger ces contrats parallèlement à leurs interactions sur les médias sociaux sans avoir besoin d'applications séparées. Ils peuvent également gagner des "Truth gems" grâce à leur activité sur Truth Social, qu'ils peuvent convertir en tokens Cronos pour le trading. Kris Marszalek, le PDG de Crypto.com, a déclaré que le partenariat correspond à l'objectif de Truth Social de soutenir une communauté à la recherche de la vérité. Il maintient que les marchés de prédiction pourraient devenir une industrie précieuse valant des milliards. "Cela s'aligne parfaitement avec ce que les utilisateurs recherchent dans les médias sociaux - une communauté avec laquelle s'engager et chercher la vérité. Truth Predict fournira aux clients un outil puissant lié au sentiment du marché sur un nombre illimité d'événements", a-t-il déclaré. Réaction du marché au partenariat L'annonce a eu un effet positif sur les tokens CRO. Les données de CoinGecko ont montré qu'il a augmenté de 2,5% à 0,15$. Les réactions sur les médias sociaux ont également montré l'enthousiasme des utilisateurs pour le trading en temps réel, bien que certains aient exprimé des inquiétudes concernant la manipulation potentielle des marchés politiques. Suite aux élections américaines de 2024, des plateformes comme Polymarket ont signalé une activité de trading significative, soulignant le potentiel de ces marchés. Avec son dernier partenariat, Truth Social est désormais conforme aux réglementations américaines, lui donnant un avantage sur certaines plateformes offshore. Pendant ce temps, Truth Social se dirige vers les actifs numériques en lançant un ETF Bitcoin et un système de récompenses basé sur CRO au début de 2025. Le Truth Social de Trump s'associe à Crypto.com pour lancer des marchés de prédiction

2025/10/29
Trump Media & Technology Group, la société mère de Truth Social, a annoncé un nouveau partenariat avec la division des produits dérivés nord-américaine de Crypto.com le 28 octobre 2025. Ce partenariat fait de Truth Social la première plateforme de médias sociaux à offrir des marchés de prédiction des prix. Cette fonctionnalité sera lancée dans quelques mois, en attente d'approbations réglementaires. 

L'approche vise à stimuler l'engagement de la communauté grâce à des prévisions basées sur le marché. Suite à cette nouvelle, les actions DJT et les jetons CRO ont augmenté, signalant un rallye du marché.

Détails et caractéristiques du partenariat 

Le partenariat de Truth Social avec Crypto.com introduit des marchés de prédiction des prix sur sa plateforme. Cela permettra aux utilisateurs d'acheter et de vendre des contrats basés sur des événements à venir, tels que les résultats des élections et les décisions économiques. Ces contrats seront disponibles sur une plateforme enregistrée auprès des régulateurs américains, garantissant la conformité aux lois américaines. 

Les utilisateurs peuvent échanger ces contrats parallèlement à leurs interactions sur les médias sociaux sans avoir besoin d'applications séparées. Ils peuvent également gagner des "Truth gems" grâce à leur activité sur Truth Social, qu'ils peuvent convertir en jetons Cronos pour le trading.

Kris Marszalek, le PDG de Crypto.com, a déclaré que ce partenariat correspond à l'objectif de Truth Social de soutenir une communauté à la recherche de la vérité. Il maintient que les marchés de prédiction pourraient devenir une industrie précieuse valant des milliards.

Réaction du marché au partenariat  

L'annonce a eu un effet positif sur les jetons CRO. Les données de CoinGecko ont montré qu'il a augmenté de 2,5% à 0,15$. Les réactions sur les médias sociaux ont également montré l'enthousiasme des utilisateurs pour le trading en temps réel, bien que certains aient exprimé des inquiétudes concernant la manipulation potentielle des marchés politiques. 

Suite aux élections américaines de 2024, des plateformes comme Polymarket ont signalé une activité de trading significative, soulignant le potentiel de ces marchés. Avec son dernier partenariat, Truth Social se conforme désormais aux réglementations américaines, lui donnant un avantage sur certaines plateformes offshore. 

Pendant ce temps, Truth Social s'oriente vers les actifs numériques en lançant un ETF Bitcoin et un système de récompenses basé sur CRO au début de 2025. La plateforme a fait des démarches pour lancer un fonds négocié en bourse Bitcoin plus tôt en juin de cette année, en déposant auprès de la SEC pour inscrire un nouvel ETF Bitcoin sur le NYSE Arca. 

