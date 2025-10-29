Truth Social Lance des Marchés de Prédiction Grâce à un Partenariat avec Crypto.com

La nouvelle fonctionnalité, appelée "Truth Predict", permettra aux utilisateurs de parier sur des événements réels grâce à un partenariat avec la bourse de dérivés de Crypto.com.

Ce que propose Truth Predict

Truth Predict permettra aux utilisateurs de négocier des contrats sur des événements majeurs, notamment les élections politiques, les décisions de la Réserve fédérale, les prix des matières premières et les matchs sportifs. La plateforme utilise Crypto.com Derivatives North America (CDNA), qui est enregistrée auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la rendant conforme aux réglementations fédérales.

Les prix seront mis à jour en temps réel, permettant aux utilisateurs de réagir instantanément aux actualités et aux événements courants. Les utilisateurs de Truth Social qui gagnent des "Truth gems" en interagissant avec la plateforme peuvent convertir ces récompenses en tokens CRO pour acheter des contrats de prédiction.

La stratégie de Trump Media

Le PDG de Trump Media, Devin Nunes, a déclaré que cette initiative vise à "démocratiser l'information" et à donner aux Américains ordinaires accès à des marchés traditionnellement contrôlés par ce qu'il appelle les "élites mondiales". L'entreprise a déclaré plus de 3 milliards de dollars d'actifs financiers et a récemment enregistré son premier trimestre de flux de trésorerie positif depuis son entrée en bourse.

"Truth Predict permettra à nos utilisateurs fidèles de s'engager dans des marchés de prédiction avec un réseau de confiance tout en exploitant notre plateforme de médias sociaux pour offrir des moyens uniques aux utilisateurs de discuter et de comparer leurs prédictions", a déclaré Nunes dans l'annonce officielle.

La connexion avec Crypto.com

Ce lancement de marchés de prédiction s'appuie sur un partenariat existant entre Trump Media et Crypto.com. En août 2025, les entreprises ont annoncé un accord de 6,4 milliards de dollars pour créer Trump Media Group CRO Strategy, une société de trésorerie d'actifs numériques axée sur l'acquisition de tokens CRO.

Source: @cryptocom

Trump Media a acheté 684,4 millions de tokens CRO d'une valeur de 105 millions de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands détenteurs de CRO au monde. L'entreprise utilise déjà CRO pour son système de récompenses sur Truth Social et Truth+, où les abonnés premium peuvent convertir les points gagnés en cryptomonnaie.

L'industrie florissante des marchés de prédiction

Truth Social entre sur un marché en croissance rapide. Les plateformes de marché de prédiction Kalshi et Polymarket ont combiné un volume de trading record de 1,44 milliard de dollars en septembre 2025. L'industrie voit maintenant des volumes combinés dépassant 20 milliards de dollars sur les principales plateformes.

Le PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, a qualifié les marchés de prédiction "d'industrie de plusieurs dizaines de milliards de dollars" et a déclaré que le partenariat "s'aligne parfaitement avec ce que les utilisateurs recherchent dans les médias sociaux—une communauté avec laquelle s'engager et chercher la vérité."

Paysage réglementaire

Truth Predict entre sur le marché à un moment où les plateformes de prédiction font face à des environnements réglementaires mixtes. Kalshi opère en tant que bourse réglementée par la CFTC aux États-Unis, tandis que Polymarket travaille à revenir sur le marché américain après l'avoir quitté en 2022 suite à un règlement avec la CFTC.

Le Massachusetts a récemment déposé une plainte contre Kalshi, accusant la plateforme d'exploiter illégalement des paris sportifs sans les licences appropriées. Cependant, la CFTC a adopté une approche plus souple sous l'administration actuelle, abandonnant les enquêtes contre Polymarket plus tôt cette année.

Calendrier de lancement et impact sur le marché

Truth Predict commencera les tests bêta "dans un avenir proche" sur Truth Social, suivis d'un lancement complet aux États-Unis. L'entreprise prévoit une expansion internationale après avoir satisfait aux exigences réglementaires dans d'autres pays.

Suite à l'annonce, l'action de Trump Media a augmenté de 4,4% dans les échanges avant l'ouverture du marché, tandis que le CRO a augmenté de 4,9% sur 24 heures. Truth Social comptait environ 6,3 millions d'utilisateurs en janvier 2025, donnant à la plateforme une base d'utilisateurs plus petite mais potentiellement très engagée pour sa fonctionnalité de marchés de prédiction.

La vue d'ensemble

Le lancement représente l'expansion continue de Trump Media des médias sociaux vers la technologie financière. L'entreprise exploite Truth Social, la plateforme de streaming Truth+, et prévoit de lancer Truth.Fi, une marque de services financiers.

En combinant les médias sociaux avec les marchés de prédiction, Truth Social vise à transformer l'engagement des utilisateurs en participation réelle au marché. Si elle réussit, la plateforme pourrait établir un nouveau modèle où les discussions sociales et les prédictions financières se déroulent dans le même espace—créant ce que certains analystes appellent "la finance sociale axée sur la prédiction".

Cette initiative place Trump Media en concurrence directe avec les plateformes établies de marché de prédiction tout en tirant parti de son infrastructure existante de médias sociaux et de ses partenariats crypto pour offrir une expérience intégrée unique.