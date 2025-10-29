Le token adossé à l'or de Tether dépasse les 2 milliards de dollars en capitalisation boursière

Tether a récemment partagé son rapport pour le troisième trimestre concernant les tokens Tether Gold, confirmant que chaque token est entièrement adossé à de l'or physique stocké en Suisse.

Cela fait suite aux données de TG Commodities S.A. de C.V., basée au Salvador, qui ont souligné qu'au 30 septembre, les réserves de Tether se composaient de 375 572 onces troy d'or fin. Selon son prix de référence de fin de trimestre, la valeur de cet or était estimée à environ 1,44 milliard de dollars.

L'émetteur de stablecoin a également noté qu'environ 522 089 tokens XAUT sont en circulation, et 139 751 tokens supplémentaires sont actuellement disponibles à la vente. Cela illustre la disponibilité d'un stock plus important qui a été alloué mais pas encore libéré.

Les tokens Tether Gold jouent un rôle significatif dans la technologie blockchain

Suite au rapport récemment partagé par Tether sur les tokens Tether Gold, des sources indiquent que la valeur marchande de XAUT a considérablement augmenté, atteignant un nouveau record d'environ 2,1 milliards de dollars dans un contexte de hausse des prix de l'or. Ce record représente plus du double des moins de 850 millions de dollars en août.

Cette situation a incité le PDG de Tether, Paolo Ardoino, à commenter, déclarant que Tether Gold démontre que les actifs du monde réel peuvent prospérer sur la blockchain sans compromis.

Il a également souligné : "Avec les prix de l'or atteignant des sommets historiques et l'intérêt croissant des institutions pour les actifs tokenisés, XAU₮ symbolise l'avenir de la propriété d'actifs—où la sécurité physique rencontre la liberté numérique."

Concernant ses remarques, les analystes ont révélé que lorsque Tether Gold et PAX Gold sont combinés, ils représentent environ 90% du marché de 3,7 milliards de dollars pour l'or tokenisé.

Ils ont également reconnu que le token est l'un des produits d'actifs du monde réel les plus importants de la blockchain. De plus, il fait partie d'une tendance plus large dans l'écosystème crypto où les institutions et les régulateurs déplacent leur attention vers la tokenisation.

Fait intéressant, même les régulateurs américains ont exprimé un intérêt croissant pour ce processus. Pour appuyer cette affirmation, des sources proches de la situation ont mentionné que Hester Peirce, l'actuelle commissaire à la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC), qui siège à son groupe de travail sur les cryptomonnaies, a déclaré que la tokenisation est désormais un axe clé pour l'agence.

Peirce a également souligné l'importance d'introduire des actifs traditionnels tels que les actions et les bons du Trésor sur la blockchain comme objectif commun de politique et de marché.

Les analystes avertissent que la hausse record de l'or pourrait s'arrêter

L'augmentation de l'or tokenisé reflète également un changement plus large que certains individus de Wall Street appellent le "debasement trade".

Dans une déclaration, le PDG de BlackRock, Larry Fink, a souligné que cette semaine, il a découvert que les investisseurs considéraient l'or et les cryptomonnaies comme des "actifs de peur" en raison des préoccupations croissantes concernant la dette nationale et le déclin des devises dans l'industrie. Ainsi, selon lui, ils les considéraient comme une protection de sécurité financière et physique.

Cependant, malgré les avantages entourant l'or, les analystes ont averti que l'augmentation record de l'or pourrait prendre fin. Après des mois d'un rallye monstrueux imparable, l'or a finalement manqué de souffle.

Comme précédemment rapporté par Cryptopolitan, le métal qui a battu des records pour atteindre 4 400 dollars l'once s'effondre maintenant en dessous du niveau des 4 000 dollars, forçant les traders à faire face à ce que les graphiques indiquent — il s'agit d'une consolidation, pas d'un effondrement total.

Actions jusqu'au Cycle de l'Or en Lingots. Selon Katie Stockton, les lingots d'or et les actions minières commencent une période prolongée de 'temps mort', qui pourrait ne pas se terminer avant bien avant dans 2025.

L'or a clôturé en dessous de son plancher "psychologique" au cours de la semaine dernière et a généré un signal de vente solide à partir de son indicateur MACD quotidien, indiquant que l'élan à court terme s'est déplacé vers le bas.

Cette annonce a été publiée après que Capital Economics a informé Business Insider que la hausse semble être principalement motivée par la peur de manquer quelque chose, conduisant à un "mini-krach". Concernant ces préoccupations, ils ont partagé leur prévision selon laquelle les prix de l'or pourraient retomber à 3 500 dollars l'once d'ici 2026.

