TIS, l'un des plus grands fournisseurs d'infrastructure de paiement du Japon, a lancé une nouvelle plateforme multi-token basée sur la blockchain en collaboration avec Ava Labs, le développeur d'Avalanche (AVAX), en réponse à la demande croissante de blockchain institutionnelle. Ce système, appelé Multi-Token Platform, a été développé en utilisant AvaCloud, la solution d'infrastructure orientée entreprise d'Avalanche. La plateforme, conforme au Payment Services Act (Loi sur les Services de Paiement) du Japon, stablecoin et [...]

Une Annonce de Collaboration avec Avalanche (AVAX) est Venue du Géant Japonais qui Traite des Paiements de 2 Billions de Dollars !

Auteur : CoinstatsSource : Coinstats
2025/10/29 03:17
Source: Bitcoinsistemi.com

Source: Bitcoinsistemi.com

