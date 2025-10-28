Polygon Labs a engagé le spécialiste quantitatif Manifold Trading — une société d'investissement quantitatif soutenue par un family office exécutant plus de 20 milliards de dollars en volume mensuel — pour appliquer une gestion de liquidité à l'échelle institutionnelle au trading on-chain.

Alors que les flux de capitaux institutionnels s'enfoncent plus profondément dans la DeFi, la fragmentation de la liquidité et les prix incohérents restent des obstacles majeurs à l'adoption à grande échelle. Polygon Labs et Manifold collaborent désormais pour introduire des normes d'exécution et des stratégies de liquidité basées sur les données qui reflètent les marchés traditionnels.

"L'accès à une liquidité profonde et stable est fondamental pour tout système financier mature", a déclaré Maria Adamjee, Responsable des Relations Investisseurs chez Polygon Labs. Elle a ajouté que la capacité de Manifold à gérer les spreads, la taille et la réactivité sur différentes plateformes en fait un partenaire idéal pour développer la DeFi de qualité institutionnelle dans l'écosystème Polygon.

Selon l'accord, Manifold déploiera des stratégies quantitatives de tenue de marché et d'arbitrage on-chain sur les principaux DEX de Polygon.

L'entreprise travaillera également aux côtés des protocoles émergents pour garantir que les nouveaux marchés soient lancés avec une profondeur suffisante et une liquidité bilatérale dès le premier jour — une condition préalable vitale pour le trading institutionnel.

"Polygon est devenu l'une des plateformes les plus actives pour l'innovation DeFi", a déclaré Noah Hanover, Développeur Quantitatif chez Manifold. "Nous nous concentrons sur le soutien de la stabilité et de la profondeur du marché à grande échelle, afin que les traders, les protocoles et les allocateurs de capitaux puissent opérer dans un environnement liquide et fiable."

L'accord signale un tournant : les entreprises professionnelles de liquidité ont longtemps ancré la finance traditionnelle en maintenant des spreads serrés et des coûts d'exécution bas. Le trading on-chain est maintenant en train de rattraper son retard. Par exemple, une transaction d'un million de dollars qui compresse les spreads de 50 points de base à 5 points de base peut économiser environ 4 500 dollars en coût d'exécution. Cela démontre comment l'infrastructure de liquidité de style institutionnel peut rendre la DeFi investissable à grande échelle.

Cette collaboration s'aligne également avec la stratégie plus large de Polygon pour moderniser la structure du marché DeFi, complétant les mises à niveau d'infrastructure telles que AggLayer — une couche d'unification de liquidité cross-chain — et la prochaine mise à jour "Gigagas", qui prévoit de réduire la finalité des transactions à moins de 5 secondes.

Adamjee a conclu : "Ce partenariat reflète la vision de Polygon de construire les rails d'un système financier décentralisé où la liquidité, la transparence et la performance peuvent égaler ou dépasser les marchés traditionnels."

