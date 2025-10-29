CEXDEX+
Alors que l'action Nvidia atteint 200 $, elle est à moins de 2 % d'une capitalisation boursière de 5 billions de dollars

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/29 05:27
Nvidia (NVDA) a bondi au-dessus de 200 $ par action mardi après-midi, gagnant plus de 6 % lors de la séance. Le cours de l'action Nvidia est seulement 2 % en dessous de 205,36 $, point où elle deviendrait la première action à atteindre une capitalisation boursière de 5 billions de dollars.

Les résultats généralement positifs d'autres entreprises, combinés à plusieurs annonces de nouveaux partenariats de Nvidia, ont donné un coup de pouce à la plus grande entreprise du monde. Le principal concepteur de semi-conducteurs de la révolution de l'IA a conclu un accord avec Nokia pour investir 1 milliard de dollars dans l'entreprise de télécommunications finlandaise. Ensuite, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il prévoyait de rencontrer le PDG de Nvidia, Jensen Huang, lors de son voyage actuel en Asie mercredi. De plus, Huang prévoit de rencontrer des responsables de Hyundai et Samsung pour discuter des intégrations d'IA.

La tendance générale du marché n'a pas non plus été préjudiciable. UnitedHealth Group (UNH), United Parcel Service (UPS), PayPal (PYPL) et Celestica (CLS) ont tous vu leurs actions augmenter mardi suite aux résultats financiers.

Lundi, Nvidia a annoncé qu'elle s'associait à Deutsche Telekom pour développer un centre de données d'IA de 1,2 milliard d'euros en Allemagne. Foxconn a annoncé cette semaine qu'elle dépensera 1,37 milliard de dollars pour un cluster de calcul d'IA et un centre de supercalcul à Taïwan, qui sera achevé fin 2026.

Graphique de l'action Nvidia

Le long rallye de l'action Nvidia n'est pas terminé, chers amis. Les trois dernières séances ont vu NVDA triompher au-dessus de la résistance précédente à 184,47 $. Après avoir atteint le marché de 5 billions de dollars, dont les traders sont parfaitement conscients, les haussiers pourraient pousser les actions Nvidia jusqu'à la ligne de tendance à long terme qui a commencé au premier semestre 2023. Cette ligne de tendance supérieure plafonne les gains de NVDA près de 216 $ à 218 $, selon où elle est tracée.

Avec la Moyenne Mobile Simple (SMA) sur 50 jours maintenant au-dessus de 180 $, ce niveau de prix devient désormais un solide centre de support. Bien que beaucoup qualifient ce rallye de l'IA de bulle, il n'est clairement pas terminé. En fait, avec la Réserve Fédérale (Fed) qui se prépare à réduire les taux d'intérêt mercredi, ainsi que Meta (META), Microsoft (MSFT) et Alphabet (GOOGL) qui publient leurs résultats après la clôture, attendez-vous à ce que cette semaine soit intense.

Graphique quotidien de l'action NVDA

Source: https://www.fxstreet.com/news/is-this-the-week-that-nvidia-becomes-the-first-5-trillion-company-202510281952

