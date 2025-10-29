Autorité monétaire de Hong Kong : Les préparatifs pour la promotion du dollar numérique de Hong Kong à usage personnel devraient être achevés au premier semestre de l'année prochaine

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 29 octobre que, selon Zhitong Finance, l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a publié le rapport de la deuxième phase de son programme pilote "Dollar numérique de Hong Kong", décrivant les résultats et les leçons tirées de l'essai. La HKMA a déclaré qu'elle continuera à faire avancer les travaux préparatoires politiques, juridiques et techniques pour préparer le déploiement potentiel du "Dollar numérique de Hong Kong" pour une utilisation individuelle et corporative à Hong Kong. Ces travaux préparatoires devraient être achevés d'ici le premier semestre 2026, et le calendrier de l'expansion du "Dollar numérique de Hong Kong" sera ajusté en fonction des développements internationaux, des dernières avancées technologiques et de la demande du marché. Le rapport montre que les 11 groupes d'essais de la deuxième phase couvrent trois thèmes majeurs de cas d'utilisation innovants, notamment le règlement d'actifs tokenisés, la programmabilité et les paiements hors ligne. L'Autorité monétaire de Hong Kong a déclaré que la demande actuelle pour le "dollar numérique de Hong Kong" est concentrée en dehors du scénario de détail, donc à l'avenir, elle donnera la priorité au développement du "dollar numérique de Hong Kong" pour une application au niveau du commerce de gros et promouvra l'utilisation du "dollar numérique de Hong Kong" pour les paiements entre institutions financières. Certaines institutions financières ont déjà utilisé le "dollar numérique de Hong Kong" dans certains cas d'utilisation pour soutenir le développement de l'écosystème tokenisé et des scénarios de paiement transfrontalier, comme le règlement du commerce international. L'Autorité monétaire de Hong Kong publiera un ensemble de normes de tokenisation partagées pour promouvoir l'application généralisée de la programmabilité des monnaies numériques. Ces normes visent à jeter les bases du développement et de l'application futurs du "dollar numérique de Hong Kong" pour répondre aux besoins de paiement des particuliers et des entreprises à Hong Kong.PANews a rapporté le 29 octobre que, selon Zhitong Finance, l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a publié le rapport de la deuxième phase de son programme pilote "Dollar numérique de Hong Kong", décrivant les résultats et les leçons tirées de l'essai. La HKMA a déclaré qu'elle continuera à faire avancer les travaux préparatoires politiques, juridiques et techniques pour préparer le déploiement potentiel du "Dollar numérique de Hong Kong" pour une utilisation individuelle et corporative à Hong Kong. Ces travaux préparatoires devraient être achevés d'ici le premier semestre 2026, et le calendrier de l'expansion du "Dollar numérique de Hong Kong" sera ajusté en fonction des développements internationaux, des dernières avancées technologiques et de la demande du marché. Le rapport montre que les 11 groupes d'essais de la deuxième phase couvrent trois thèmes majeurs de cas d'utilisation innovants, notamment le règlement d'actifs tokenisés, la programmabilité et les paiements hors ligne. L'Autorité monétaire de Hong Kong a déclaré que la demande actuelle pour le "dollar numérique de Hong Kong" est concentrée en dehors du scénario de détail, donc à l'avenir, elle donnera la priorité au développement du "dollar numérique de Hong Kong" pour une application au niveau du commerce de gros et promouvra l'utilisation du "dollar numérique de Hong Kong" pour les paiements entre institutions financières. Certaines institutions financières ont déjà utilisé le "dollar numérique de Hong Kong" dans certains cas d'utilisation pour soutenir le développement de l'écosystème tokenisé et des scénarios de paiement transfrontalier, comme le règlement du commerce international. L'Autorité monétaire de Hong Kong publiera un ensemble de normes de tokenisation partagées pour promouvoir l'application généralisée de la programmabilité des monnaies numériques. Ces normes visent à jeter les bases du développement et de l'application futurs du "dollar numérique de Hong Kong" pour répondre aux besoins de paiement des particuliers et des entreprises à Hong Kong.

Autorité monétaire de Hong Kong : Les préparatifs pour la promotion du dollar numérique de Hong Kong à usage personnel devraient être achevés au premier semestre de l'année prochaine

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/10/29 09:19
CyberKongz
KONG$0.001664-0.17%
Major
MAJOR$0.12693-2.31%
FUTURECOIN
FUTURE$0.0831+5.36%

PANews a rapporté le 29 octobre que, selon Zhitong Finance, l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a publié le rapport de la deuxième phase de son programme pilote "Dollar numérique de Hong Kong", décrivant les résultats et les leçons tirées de l'essai. La HKMA a déclaré qu'elle continuera à faire avancer les travaux préparatoires politiques, juridiques et techniques pour préparer le déploiement potentiel du "Dollar numérique de Hong Kong" pour une utilisation individuelle et corporative à Hong Kong. Ces travaux préparatoires devraient être achevés d'ici le premier semestre 2026, et le calendrier de l'expansion du "Dollar numérique de Hong Kong" sera ajusté en fonction des développements internationaux, des dernières avancées technologiques et de la demande du marché.

Le rapport montre que les 11 groupes d'essais de la deuxième phase couvrent trois grands thèmes de cas d'utilisation innovants, notamment le règlement d'actifs tokenisés, la programmabilité et les paiements hors ligne. L'Autorité monétaire de Hong Kong a déclaré que la demande actuelle pour le "dollar numérique de Hong Kong" est concentrée en dehors du scénario de détail, donc à l'avenir, elle donnera la priorité au développement du "dollar numérique de Hong Kong" pour une application au niveau du commerce de gros et promouvra l'utilisation du "dollar numérique de Hong Kong" pour les paiements entre institutions financières. Certaines institutions financières ont déjà utilisé le "dollar numérique de Hong Kong" dans certains cas d'utilisation pour soutenir le développement de l'écosystème tokenisé et des scénarios de paiement transfrontalier, comme le règlement du commerce international. L'Autorité monétaire de Hong Kong publiera un ensemble de normes de tokenisation partagées pour promouvoir l'application généralisée de la programmabilité des monnaies numériques. Ces normes visent à jeter les bases du développement et de l'application futurs du "dollar numérique de Hong Kong" pour répondre aux besoins de paiement des particuliers et des entreprises à Hong Kong.

Opportunité de marché
Logo de CyberKongz
Cours CyberKongz(KONG)
$0.001665
$0.001665$0.001665
-0.23%
USD
Graphique du prix de CyberKongz (KONG) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Les Stablecoins supplantent le Bitcoin sur le Dark Web

Les Stablecoins supplantent le Bitcoin sur le Dark Web

Les Stablecoins dépassent Bitcoin dans les transactions du dark web en raison des avantages en termes de liquidité et d'anonymat.
Partager
coinlineup2026/01/10 14:43
Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pendant ce temps, le jeton PI continue d'évoluer latéralement avec une volatilité quasi nulle.
Partager
CryptoPotato2026/01/10 15:40
Trump a exigé 100 milliards de dollars des compagnies pétrolières pour relancer l'industrie pétrolière du Venezuela

Trump a exigé 100 milliards de dollars des compagnies pétrolières pour relancer l'industrie pétrolière du Venezuela

Donald Trump a réuni les principaux dirigeants pétroliers dans le Bureau ovale hier soir et leur a directement demandé de lui verser 100 milliards de dollars pour du brut vénézuélien. Le dirigeant américain a
Partager
Cryptopolitan2026/01/10 14:00