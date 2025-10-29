Autorité monétaire de Hong Kong : Les préparatifs pour la promotion du dollar numérique de Hong Kong à usage personnel devraient être achevés au premier semestre de l'année prochaine

PANews a rapporté le 29 octobre que, selon Zhitong Finance, l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a publié le rapport de la deuxième phase de son programme pilote "Dollar numérique de Hong Kong", décrivant les résultats et les leçons tirées de l'essai. La HKMA a déclaré qu'elle continuera à faire avancer les travaux préparatoires politiques, juridiques et techniques pour préparer le déploiement potentiel du "Dollar numérique de Hong Kong" pour une utilisation individuelle et corporative à Hong Kong. Ces travaux préparatoires devraient être achevés d'ici le premier semestre 2026, et le calendrier de l'expansion du "Dollar numérique de Hong Kong" sera ajusté en fonction des développements internationaux, des dernières avancées technologiques et de la demande du marché. Le rapport montre que les 11 groupes d'essais de la deuxième phase couvrent trois thèmes majeurs de cas d'utilisation innovants, notamment le règlement d'actifs tokenisés, la programmabilité et les paiements hors ligne. L'Autorité monétaire de Hong Kong a déclaré que la demande actuelle pour le "dollar numérique de Hong Kong" est concentrée en dehors du scénario de détail, donc à l'avenir, elle donnera la priorité au développement du "dollar numérique de Hong Kong" pour une application au niveau du commerce de gros et promouvra l'utilisation du "dollar numérique de Hong Kong" pour les paiements entre institutions financières. Certaines institutions financières ont déjà utilisé le "dollar numérique de Hong Kong" dans certains cas d'utilisation pour soutenir le développement de l'écosystème tokenisé et des scénarios de paiement transfrontalier, comme le règlement du commerce international. L'Autorité monétaire de Hong Kong publiera un ensemble de normes de tokenisation partagées pour promouvoir l'application généralisée de la programmabilité des monnaies numériques. Ces normes visent à jeter les bases du développement et de l'application futurs du "dollar numérique de Hong Kong" pour répondre aux besoins de paiement des particuliers et des entreprises à Hong Kong. PANews a rapporté le 29 octobre que, selon Zhitong Finance, l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a publié le rapport de la deuxième phase de son programme pilote "Dollar numérique de Hong Kong", décrivant les résultats et les leçons tirées de l'essai. La HKMA a déclaré qu'elle continuera à faire avancer les travaux préparatoires politiques, juridiques et techniques pour préparer le déploiement potentiel du "Dollar numérique de Hong Kong" pour une utilisation individuelle et corporative à Hong Kong. Ces travaux préparatoires devraient être achevés d'ici le premier semestre 2026, et le calendrier de l'expansion du "Dollar numérique de Hong Kong" sera ajusté en fonction des développements internationaux, des dernières avancées technologiques et de la demande du marché. Le rapport montre que les 11 groupes d'essais de la deuxième phase couvrent trois thèmes majeurs de cas d'utilisation innovants, notamment le règlement d'actifs tokenisés, la programmabilité et les paiements hors ligne. L'Autorité monétaire de Hong Kong a déclaré que la demande actuelle pour le "dollar numérique de Hong Kong" est concentrée en dehors du scénario de détail, donc à l'avenir, elle donnera la priorité au développement du "dollar numérique de Hong Kong" pour une application au niveau du commerce de gros et promouvra l'utilisation du "dollar numérique de Hong Kong" pour les paiements entre institutions financières. Certaines institutions financières ont déjà utilisé le "dollar numérique de Hong Kong" dans certains cas d'utilisation pour soutenir le développement de l'écosystème tokenisé et des scénarios de paiement transfrontalier, comme le règlement du commerce international. L'Autorité monétaire de Hong Kong publiera un ensemble de normes de tokenisation partagées pour promouvoir l'application généralisée de la programmabilité des monnaies numériques. Ces normes visent à jeter les bases du développement et de l'application futurs du "dollar numérique de Hong Kong" pour répondre aux besoins de paiement des particuliers et des entreprises à Hong Kong.