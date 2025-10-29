X Layer : Le porte-parole Felix Fan a été licencié pour violation de son contrat et de l'éthique professionnelle.

PANews a rapporté le 29 octobre que X Layer a publié sur les réseaux sociaux : "Les activités du porte-parole de X Layer, Felix Fan, pendant son mandat ont créé un conflit d'intérêts avec l'entreprise. Un tel comportement a violé à la fois son contrat de travail et le code d'éthique de l'entreprise. Après mûre réflexion, l'entreprise a décidé de retirer immédiatement Felix Fan de son poste de porte-parole de X Layer. À partir de cette annonce, toute déclaration ou action de Felix Fan ne peut être considérée comme représentant X Layer. L'entreprise traitera toutes les questions connexes conformément aux lois et règlements pertinents." PANews a rapporté le 29 octobre que X Layer a publié sur les réseaux sociaux : "Les activités du porte-parole de X Layer, Felix Fan, pendant son mandat ont créé un conflit d'intérêts avec l'entreprise. Un tel comportement a violé à la fois son contrat de travail et le code d'éthique de l'entreprise. Après mûre réflexion, l'entreprise a décidé de retirer immédiatement Felix Fan de son poste de porte-parole de X Layer. À partir de cette annonce, toute déclaration ou action de Felix Fan ne peut être considérée comme représentant X Layer. L'entreprise traitera toutes les questions connexes conformément aux lois et règlements pertinents."