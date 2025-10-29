X Layer : Le porte-parole Felix Fan a été licencié pour violation de son contrat et de l'éthique professionnelle.

PANews a rapporté le 29 octobre que X Layer a publié sur les réseaux sociaux : "Les activités du porte-parole de X Layer, Felix Fan, pendant son mandat ont créé un conflit d'intérêts avec l'entreprise. Un tel comportement a violé à la fois son contrat de travail et le code d'éthique de l'entreprise. Après mûre réflexion, l'entreprise a décidé de retirer immédiatement Felix Fan de son poste de porte-parole de X Layer. À partir de cette annonce, toute déclaration ou action de Felix Fan ne peut être considérée comme représentant X Layer. L'entreprise traitera toutes les questions connexes conformément aux lois et règlements pertinents."
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.