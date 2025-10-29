CEXDEX+
Quack AI et Gimo s'allient pour renforcer l'IA décentralisée dans l'écosystème OG

Auteur : BlockchainreporterSource : Blockchainreporter
2025/10/29 09:00
aii55

Quack AI, une couche de gouvernance d'intelligence artificielle (IA) de premier plan pour le Web3, s'est alliée à Gimo Finance, le premier LST sur OG, renforçant ainsi l'écosystème OG. Cette collision stratégique vise à élever et renforcer les écosystèmes d'IA décentralisés. En outre, ils sont prêts à activer l'écosystème 0G en fusionnant liquidité, gouvernance et coordination intelligente. Quack AI révèle cette nouvelle via son compte X sur les réseaux sociaux.

Quack AI et Gimo Finance relient liquidité et gouvernance pour alimenter l'IA décentralisée

Quack AI est prête à intégrer sa couche d'intelligence de gouvernance avec la couche de liquidité de Gimo pour s'aligner efficacement avec les flux de capitaux et la prise de décision dans un cadre décentralisé. De plus, cette synergie devrait améliorer la façon dont les projets d'IA décentralisés géreront les ressources, la scalabilité et exécuteront les mécanismes de gouvernance.

En tant que partie intégrante de cette union, OG Labs sert de couche fondamentale pour les protocoles pilotés par l'IA, offrant un accès à la gouvernance décentralisée, à la puissance de calcul distribuée et au soutien de liquidité sans faille. De plus, Quack AI et Gimo sont prêts à inculquer leur expertise pour renforcer l'écosystème OG Labs avec des solutions de liquidité efficaces, une coordination intelligente et une gouvernance pour les protocoles d'IA.

Relier liquidité et intelligence pour la croissance de l'IA décentralisée

Cette collaboration entre Quack AI et Gimo Finance est d'une grande importance car elle souligne la tendance évolutive où les infrastructures d'IA et du Web3 se rencontrent pour la scalabilité, la transparence et les systèmes autonomes. En reliant la liquidité à l'intelligence, cette synergie n'accélère pas seulement le développement de l'écosystème OG, mais prépare également le terrain pour que les réseaux d'IA décentralisés fonctionnent de manière plus cohésive.

Alors que l'IA décentralisée continue d'évoluer, ce partenariat souligne l'importance d'intégrer des composants financiers et de gouvernance pour stimuler une croissance durable de l'écosystème, une étape clé vers la réalisation du plein potentiel des économies intelligentes et onchain.         

