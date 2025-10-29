La Norvège constate une augmentation de 30% des déclarations de crypto alors que les obligations fiscales se durcissent

Les investisseurs norvégiens en cryptomonnaies déclarent leurs actifs numériques à des niveaux record alors que l'autorité fiscale du pays renforce ses mesures d'application et de transparence.

Selon l'Administration fiscale norvégienne (Skatteetaten), plus de 73 000 contribuables ont déclaré posséder des actifs numériques dans leurs déclarations fiscales de 2024 — une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Les avoirs déclarés étaient évalués à plus de 4 milliards de dollars, dont environ 550 millions de dollars de gains et 290 millions de dollars de pertes, soulignant à la fois une participation croissante et une conformité accrue.

Les responsables attribuent cette hausse aux campagnes de sensibilisation en cours, aux améliorations technologiques qui simplifient les déclarations, et à l'introduction prochaine d'exigences de déclaration par des tiers pour les échanges de crypto et les dépositaires, qui doivent entrer en vigueur d'ici 2026. Ces mesures rendront obligatoire pour les fournisseurs de services le partage des données de transaction avec le gouvernement, comblant ainsi des lacunes de longue date dans la conformité fiscale liée aux cryptomonnaies.

De plus, le nombre de contribuables ayant déclaré posséder des actifs numériques dans leurs déclarations fiscales de 2024 est considérablement plus élevé qu'en 2019, lorsque seulement environ 6 470 personnes sur la population totale du pays européen d'environ 5,5 millions ont déclaré posséder des cryptomonnaies.

Concernant la déclaration des actifs numériques, l'Administration fiscale norvégienne a noté que 2024 a vu une amélioration des déclarations, car davantage de personnes ont déclaré leurs avoirs en cryptomonnaies que l'année précédente.

L'autorité fiscale norvégienne reconnaît une amélioration dans la déclaration des actifs numériques

Dans une déclaration, Nina Schanke Funnemark, Directrice de l'Administration fiscale norvégienne, a reconnu qu'il est encourageant de voir plus de personnes déclarer leurs propres avoirs en cryptomonnaies. Funnemark a expliqué que cette démarche est importante car elle garantit une déclaration fiscale précise.

"Nous avons mis en œuvre plusieurs mesures ces dernières années pour augmenter ces chiffres, et nous constatons des résultats positifs", a-t-elle ajouté.

Pour renforcer l'application de la politique de déclaration, l'autorité fiscale a déclaré qu'à partir du 1er janvier 2026, les dépositaires de crypto et les opérateurs d'échange devront signaler certaines informations via des plateformes tierces.

Des sources norvégiennes ont entre-temps rapporté que le pays possède une banque centrale avec un fonds souverain qui investit partiellement dans des actifs numériques. Cela a été révélé après que des rapports publiés en août aient indiqué que la fondation avait une exposition indirecte de 7 161 BTC. Cela a été réalisé en investissant dans des entreprises telles que Metaplanet, Coinbase et Strategy.

Les dernières données reflètent une tendance mondiale croissante vers une conformité fiscale plus stricte en matière de crypto, alors que les gouvernements s'efforcent d'intégrer plus fermement les actifs numériques dans les cadres financiers traditionnels.

Le HMRC britannique souligne la nécessité de la conformité fiscale en matière de crypto

Comme la Norvège, plusieurs gouvernements ont annoncé des mises à jour importantes de leurs réglementations fiscales à mesure que les cryptomonnaies gagnent en popularité auprès des particuliers.

Plus tôt ce mois-ci, l'agence fiscale britannique aurait envoyé environ 65 000 lettres aux détenteurs de cryptomonnaies qui étaient soupçonnés de ne pas avoir déclaré ou d'avoir éludé les impôts sur leurs gains provenant des actifs numériques.

Cette initiative a été lancée après que l'autorité fiscale du pays ait intensifié son enquête sur les investisseurs en cryptomonnaies, en doublant le nombre de lettres d'avertissement aux personnes soupçonnées de non-conformité ou d'évasion fiscale liée aux gains sur les actifs numériques.

Les 65 000 lettres de HM Revenue & Customs (HMRC), l'autorité fiscale, de paiement et douanière du Royaume-Uni, ont été envoyées entre les années fiscales 2024 et 2025. Concernant ce chiffre, une source fiable a noté que les lettres dépassaient les 27 700 envoyées l'année précédente, citant des données obtenues en vertu de la loi sur la liberté d'information.

Notamment, ces lettres sont appelées "lettres d'incitation" et ont été introduites pour encourager les investisseurs à corriger volontairement leurs déclarations fiscales avant que des enquêtes officielles ne commencent.

Néanmoins, le HMRC met davantage l'accent sur la conformité fiscale en matière de crypto. L'agence a envoyé plus de 100 000 lettres au cours des quatre dernières années, alors que l'adoption des actifs numériques et les prix des actifs augmentaient.

Rejoignez une communauté premium de trading de crypto gratuitement pendant 30 jours - normalement 100$/mois.