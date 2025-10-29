Bitcoin perd ses baleines au profit des détaillants – La consolidation du BTC est-elle à venir ?

Points clés
Pourquoi la dominance des particuliers augmente-t-elle dans le Bitcoin ?
Des ordres de taille plus petite et un Futures Taker CVD rouge ont confirmé que les négociateurs particuliers étaient les moteurs de l'activité du marché.
Comment cela pourrait-il affecter le prochain mouvement du BTC ?
Avec une faible activité des baleines et des afflux en hausse, le Bitcoin pourrait rester dans une fourchette entre 111 000 $ et 115 000 $.
Bitcoin [BTC] a prolongé son rebond, atteignant un sommet de deux semaines à 116 400 $ avant de se replier à 114 472 $ au moment de la publication.
Malgré ce rallye, les données suggèrent que les investisseurs institutionnels et les baleines se sont retirés du trading actif.
Les traders particuliers de Bitcoin prennent le contrôle
Selon CryptoQuant, après que le BTC s'est rétabli de la zone de demande de 108 000 $-109 000 $, la taille moyenne des ordres Futures a montré une baisse de la participation des baleines.
Le marché a plutôt connu une augmentation des ordres plus petits, provenant des particuliers. Habituellement, lorsque cette métrique est rouge sans clusters verts, cela indique une dominance totale de l'activité des particuliers.
Ce comportement du marché est courant pendant la consolidation à mi-parcours ou les phases tardives de reprise locale.
Historiquement, les périodes de dominance des particuliers ont généralement coïncidé avec une distribution à court terme, car les baleines attendent pour réaccumuler à des niveaux plus bas.
En fait, les investisseurs particuliers qui dominent le marché des Futures étaient principalement des vendeurs. Le Futures Taker CVD est resté rouge, confirmant la dominance des vendeurs et s'alignant avec l'activité des ordres plus petits.
Cela a coïncidé avec la période d'augmentation des ordres provenant des particuliers sur le marché des Futures. Le Futures Netflow confirme davantage cette tendance du marché.
Selon les données de CoinGlass, le Futures Netflow a chuté de 135 %, à -334,6 millions de dollars au moment de la publication, avec un débit atteignant 14 milliards de dollars.
Un Netflow négatif suggère que la plupart des investisseurs dans les Futures fermaient activement leurs positions, un signe clairement baissier.
Le Spot reflète la même tendance
Le graphique Spot Taker CVD est également resté rouge pendant sept jours consécutifs, soulignant une pression de vente persistante de la part des traders particuliers.
En même temps, l'Exchange Netflow a été positif pendant quatre des six derniers jours, avec des afflux d'environ 42 millions de dollars, signalant une augmentation des dépôts sur les plateformes d'échange—généralement un précurseur de l'activité de vente.
Quelle est la suite pour le BTC ?
L'analyse d'AMBCrypto a montré que les traders particuliers dominent désormais les marchés Futures et Spot. Les baleines se sont largement retirées, attendant d'acheter à des niveaux plus bas.
Lorsque l'activité des particuliers atteint son maximum, le BTC se négocie souvent latéralement dans une fourchette définie tandis que les professionnels restent prudents.
Si cette volatilité menée par les particuliers se poursuit, le BTC pourrait rester entre 111 000 $ et 115 000 $. Une percée dans cette bande, motivée par un renouvellement des flux d'ordres importants, indiquerait une accumulation institutionnelle.
Comme le rallye mené par les baleines en 2024, une nouvelle entrée institutionnelle pourrait faire monter le BTC vers 119 717 $, la prochaine résistance clé.
Source : https://ambcrypto.com/bitcoins-rally-loses-its-whales-to-retailers-is-btcs-consolidation-ahead/