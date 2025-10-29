CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
L'article "Le Bitcoin perd ses baleines au profit des détaillants - La consolidation du BTC est-elle à venir ?" est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Points clés Pourquoi la domination des détaillants augmente-t-elle dans le Bitcoin ? Des ordres de taille plus petite et un Futures Taker CVD rouge ont confirmé que les traders de détail étaient les moteurs de l'activité du marché. Comment cela pourrait-il affecter le prochain mouvement du BTC ? Avec une faible activité des baleines et des afflux en hausse, le Bitcoin pourrait rester dans une fourchette entre 111 000 $ et 115 000 $. Le Bitcoin [BTC] a prolongé son rebond, atteignant un plus haut de deux semaines à 116 400 $ avant de se replier à 114 472 $ au moment de la publication. Malgré ce rallye, les données suggèrent que les investisseurs institutionnels et les baleines se sont retirés du trading actif. Les traders de détail du Bitcoin prennent le contrôle Selon CryptoQuant, après que le BTC s'est rétabli de la zone de demande de 108 000 $-109 000 $, la taille moyenne des ordres Futures a montré une baisse de la participation des baleines. Le marché a plutôt connu une augmentation des ordres plus petits, motivés par les détaillants. Habituellement, lorsque cette métrique affiche du rouge sans clusters verts, cela indique une domination totale de l'activité de détail. Source : CryptoQuant Ce comportement du marché est courant pendant la consolidation à mi-parcours ou les phases ultérieures de reprise locale. Historiquement, les périodes de domination du détail ont principalement coïncidé avec une distribution à court terme, car les baleines attendent pour réaccumuler à des niveaux inférieurs. En fait, les investisseurs de détail qui dirigeaient le marché des Futures étaient principalement des vendeurs. Le Futures Taker CVD est resté rouge, confirmant la domination des vendeurs et s'alignant avec l'activité des ordres plus petits. Source : CryptoQuant Cela a coïncidé avec la période d'augmentation des ordres motivés par le détail sur le marché des Futures. Le Netflow des Futures confirme davantage cette tendance du marché. Selon les données de CoinGlass, le Netflow des Futures a chuté de 135 %, à -334,6 millions de dollars au moment de la publication, avec un débit augmentant à 14 milliards de dollars. Un Netflow négatif suggérait que la plupart des investisseurs dans les Futures fermaient activement leurs positions, un signe clairement baissier. Source : CoinGlass Le Spot reflète la même tendance Le graphique Spot Taker CVD est également resté rouge pendant sept jours consécutifs, soulignant une pression de vente persistante de la part des traders de détail. Source : CryptoQuant En même temps, le Netflow des échanges était positif pour quatre des six derniers jours, avec des afflux d'environ 42...L'article "Le Bitcoin perd ses baleines au profit des détaillants - La consolidation du BTC est-elle à venir ?" est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Points clés Pourquoi la domination des détaillants augmente-t-elle dans le Bitcoin ? Des ordres de taille plus petite et un Futures Taker CVD rouge ont confirmé que les traders de détail étaient les moteurs de l'activité du marché. Comment cela pourrait-il affecter le prochain mouvement du BTC ? Avec une faible activité des baleines et des afflux en hausse, le Bitcoin pourrait rester dans une fourchette entre 111 000 $ et 115 000 $. Le Bitcoin [BTC] a prolongé son rebond, atteignant un plus haut de deux semaines à 116 400 $ avant de se replier à 114 472 $ au moment de la publication. Malgré ce rallye, les données suggèrent que les investisseurs institutionnels et les baleines se sont retirés du trading actif. Les traders de détail du Bitcoin prennent le contrôle Selon CryptoQuant, après que le BTC s'est rétabli de la zone de demande de 108 000 $-109 000 $, la taille moyenne des ordres Futures a montré une baisse de la participation des baleines. Le marché a plutôt connu une augmentation des ordres plus petits, motivés par les détaillants. Habituellement, lorsque cette métrique affiche du rouge sans clusters verts, cela indique une domination totale de l'activité de détail. Source : CryptoQuant Ce comportement du marché est courant pendant la consolidation à mi-parcours ou les phases ultérieures de reprise locale. Historiquement, les périodes de domination du détail ont principalement coïncidé avec une distribution à court terme, car les baleines attendent pour réaccumuler à des niveaux inférieurs. En fait, les investisseurs de détail qui dirigeaient le marché des Futures étaient principalement des vendeurs. Le Futures Taker CVD est resté rouge, confirmant la domination des vendeurs et s'alignant avec l'activité des ordres plus petits. Source : CryptoQuant Cela a coïncidé avec la période d'augmentation des ordres motivés par le détail sur le marché des Futures. Le Netflow des Futures confirme davantage cette tendance du marché. Selon les données de CoinGlass, le Netflow des Futures a chuté de 135 %, à -334,6 millions de dollars au moment de la publication, avec un débit augmentant à 14 milliards de dollars. Un Netflow négatif suggérait que la plupart des investisseurs dans les Futures fermaient activement leurs positions, un signe clairement baissier. Source : CoinGlass Le Spot reflète la même tendance Le graphique Spot Taker CVD est également resté rouge pendant sept jours consécutifs, soulignant une pression de vente persistante de la part des traders de détail. Source : CryptoQuant En même temps, le Netflow des échanges était positif pour quatre des six derniers jours, avec des afflux d'environ 42...

Bitcoin perd ses baleines au profit des détaillants – La consolidation du BTC est-elle à venir ?

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/29 10:07
Bitcoin
BTC$90,690.4-0.02%
Orderly Network
ORDER$0.0999-1.28%
RedStone
RED$0.254+0.15%
Taker Protocol
TAKER$0.002901+2.79%

Points clés 

Pourquoi la dominance des particuliers augmente-t-elle dans le Bitcoin ?

Des ordres de taille plus petite et un Futures Taker CVD rouge ont confirmé que les négociateurs particuliers étaient les moteurs de l'activité du marché.

Comment cela pourrait-il affecter le prochain mouvement du BTC ?

Avec une faible activité des baleines et des afflux en hausse, le Bitcoin pourrait rester dans une fourchette entre 111 000 $ et 115 000 $.

Bitcoin [BTC] a prolongé son rebond, atteignant un sommet de deux semaines à 116 400 $ avant de se replier à 114 472 $ au moment de la publication.

Malgré ce rallye, les données suggèrent que les investisseurs institutionnels et les baleines se sont retirés du trading actif.

Les traders particuliers de Bitcoin prennent le contrôle

Selon CryptoQuant, après que le BTC s'est rétabli de la zone de demande de 108 000 $-109 000 $, la taille moyenne des ordres Futures a montré une baisse de la participation des baleines.

Le marché a plutôt connu une augmentation des ordres plus petits, provenant des particuliers. Habituellement, lorsque cette métrique est rouge sans clusters verts, cela indique une dominance totale de l'activité des particuliers. 

Source : CryptoQuant

Ce comportement du marché est courant pendant la consolidation à mi-parcours ou les phases tardives de reprise locale.

Historiquement, les périodes de dominance des particuliers ont généralement coïncidé avec une distribution à court terme, car les baleines attendent pour réaccumuler à des niveaux plus bas. 

En fait, les investisseurs particuliers qui dominent le marché des Futures étaient principalement des vendeurs. Le Futures Taker CVD est resté rouge, confirmant la dominance des vendeurs et s'alignant avec l'activité des ordres plus petits.

Source : CryptoQuant

Cela a coïncidé avec la période d'augmentation des ordres provenant des particuliers sur le marché des Futures. Le Futures Netflow confirme davantage cette tendance du marché. 

Selon les données de CoinGlass, le Futures Netflow a chuté de 135 %, à -334,6 millions de dollars au moment de la publication, avec un débit atteignant 14 milliards de dollars.

Un Netflow négatif suggère que la plupart des investisseurs dans les Futures fermaient activement leurs positions, un signe clairement baissier.

Source : CoinGlass

Le Spot reflète la même tendance

Le graphique Spot Taker CVD est également resté rouge pendant sept jours consécutifs, soulignant une pression de vente persistante de la part des traders particuliers.

Source : CryptoQuant

En même temps, l'Exchange Netflow a été positif pendant quatre des six derniers jours, avec des afflux d'environ 42 millions de dollars, signalant une augmentation des dépôts sur les plateformes d'échange—généralement un précurseur de l'activité de vente.

Source : CoinGlass

Quelle est la suite pour le BTC ?

L'analyse d'AMBCrypto a montré que les traders particuliers dominent désormais les marchés Futures et Spot. Les baleines se sont largement retirées, attendant d'acheter à des niveaux plus bas.

Lorsque l'activité des particuliers atteint son maximum, le BTC se négocie souvent latéralement dans une fourchette définie tandis que les professionnels restent prudents.

Si cette volatilité menée par les particuliers se poursuit, le BTC pourrait rester entre 111 000 $ et 115 000 $. Une percée dans cette bande, motivée par un renouvellement des flux d'ordres importants, indiquerait une accumulation institutionnelle.

Comme le rallye mené par les baleines en 2024, une nouvelle entrée institutionnelle pourrait faire monter le BTC vers 119 717 $, la prochaine résistance clé.

Suivant : Le rallye de Bittensor teste une zone de résistance majeure – Plus de hausse à venir SI…

Source : https://ambcrypto.com/bitcoins-rally-loses-its-whales-to-retailers-is-btcs-consolidation-ahead/

Opportunité de marché
Logo de Bitcoin
Cours Bitcoin(BTC)
$90,690.4
$90,690.4$90,690.4
-0.53%
USD
Graphique du prix de Bitcoin (BTC) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Les Stablecoins supplantent le Bitcoin sur le Dark Web

Les Stablecoins supplantent le Bitcoin sur le Dark Web

Les Stablecoins dépassent Bitcoin dans les transactions du dark web en raison des avantages en termes de liquidité et d'anonymat.
Partager
coinlineup2026/01/10 14:43
Trump a exigé 100 milliards de dollars des compagnies pétrolières pour relancer l'industrie pétrolière du Venezuela

Trump a exigé 100 milliards de dollars des compagnies pétrolières pour relancer l'industrie pétrolière du Venezuela

Donald Trump a réuni les principaux dirigeants pétroliers dans le Bureau ovale hier soir et leur a directement demandé de lui verser 100 milliards de dollars pour du brut vénézuélien. Le dirigeant américain a
Partager
Cryptopolitan2026/01/10 14:00
Campagne publicitaire explosive sur Fox News ciblant les dispositions du projet de loi sur les cryptomonnaies

Campagne publicitaire explosive sur Fox News ciblant les dispositions du projet de loi sur les cryptomonnaies

L'article Campagne publicitaire explosive de Fox News ciblant les dispositions du projet de loi crypto est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Affrontement sur la réglementation DeFi : Campagne publicitaire explosive de Fox News
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/10 13:56