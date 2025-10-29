L'article "Le Bitcoin perd ses baleines au profit des détaillants - La consolidation du BTC est-elle à venir ?" est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Points clés Pourquoi la domination des détaillants augmente-t-elle dans le Bitcoin ? Des ordres de taille plus petite et un Futures Taker CVD rouge ont confirmé que les traders de détail étaient les moteurs de l'activité du marché. Comment cela pourrait-il affecter le prochain mouvement du BTC ? Avec une faible activité des baleines et des afflux en hausse, le Bitcoin pourrait rester dans une fourchette entre 111 000 $ et 115 000 $. Le Bitcoin [BTC] a prolongé son rebond, atteignant un plus haut de deux semaines à 116 400 $ avant de se replier à 114 472 $ au moment de la publication. Malgré ce rallye, les données suggèrent que les investisseurs institutionnels et les baleines se sont retirés du trading actif. Les traders de détail du Bitcoin prennent le contrôle Selon CryptoQuant, après que le BTC s'est rétabli de la zone de demande de 108 000 $-109 000 $, la taille moyenne des ordres Futures a montré une baisse de la participation des baleines. Le marché a plutôt connu une augmentation des ordres plus petits, motivés par les détaillants. Habituellement, lorsque cette métrique affiche du rouge sans clusters verts, cela indique une domination totale de l'activité de détail. Source : CryptoQuant Ce comportement du marché est courant pendant la consolidation à mi-parcours ou les phases ultérieures de reprise locale. Historiquement, les périodes de domination du détail ont principalement coïncidé avec une distribution à court terme, car les baleines attendent pour réaccumuler à des niveaux inférieurs. En fait, les investisseurs de détail qui dirigeaient le marché des Futures étaient principalement des vendeurs. Le Futures Taker CVD est resté rouge, confirmant la domination des vendeurs et s'alignant avec l'activité des ordres plus petits. Source : CryptoQuant Cela a coïncidé avec la période d'augmentation des ordres motivés par le détail sur le marché des Futures. Le Netflow des Futures confirme davantage cette tendance du marché. Selon les données de CoinGlass, le Netflow des Futures a chuté de 135 %, à -334,6 millions de dollars au moment de la publication, avec un débit augmentant à 14 milliards de dollars. Un Netflow négatif suggérait que la plupart des investisseurs dans les Futures fermaient activement leurs positions, un signe clairement baissier. Source : CoinGlass Le Spot reflète la même tendance Le graphique Spot Taker CVD est également resté rouge pendant sept jours consécutifs, soulignant une pression de vente persistante de la part des traders de détail. Source : CryptoQuant En même temps, le Netflow des échanges était positif pour quatre des six derniers jours, avec des afflux d'environ 42...