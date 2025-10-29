Exclusivité : Les ETFs sur Bitcoin, une « arme à double tranchant » pour les sociétés de trésorerie, selon le PDG de Trezor — Ils apportent de l'argent, mais ne pas posséder « une part » de BTC est « dommage » Auteur : Coinstats Source : Coinstats 2025/10/29 09:04 Partager

Matej Zak, PDG de l'entreprise de portefeuilles matériels Trezor, a qualifié la montée des fonds négociés en bourse de Bitcoin (CRYPTO: BTC) et des trésors d'entreprise comme une "arme à double tranchant" car ils apportent de l'argent frais au marché mais affaiblissent également certains des idéaux fondamentaux du BTC. lire plus

