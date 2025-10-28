Kalshi poursuit le régulateur de New York pour son action visant à bloquer ses contrats de paris sportifs

Le marché de prédiction Kalshi a déposé une plainte fédérale contre la Commission des jeux de l'État de New York après que le régulateur lui a ordonné de cesser d'offrir des contrats liés aux résultats sportifs.

Dans une plainte déposée auprès d'un tribunal fédéral de Manhattan, Kalshi a déclaré que le régulateur de l'État n'avait aucune autorité sur ses opérations car il s'agit d'une bourse enregistrée auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (CFTC).

L'entreprise a fait valoir que ses contrats d'événements, y compris ceux liés aux résultats sportifs, sont des produits dérivés réglementés au niveau fédéral plutôt que des paris.

La poursuite fait suite à une lettre de cessation et d'abstention du régulateur de New York vendredi, accusant Kalshi de faciliter des paris sportifs sans licence et le menaçant de "sanctions civiles et amendes imminentes".

Elle a demandé une injonction préliminaire et permanente du tribunal, ainsi qu'une déclaration judiciaire indiquant que le régulateur de New York ne peut pas réglementer la plateforme en vertu de la Constitution.

Kalshi affirme que l'action de l'État l'exposerait à un "patchwork de réglementations"

Elle a également déclaré que les actions de l'État menacent de soumettre Kalshi au patchwork de réglementation étatique que le Congrès a créé la CFTC pour prévenir.

Kalshi est actuellement enregistré en tant que marché de contrats désigné (DCM) auprès de la CFTC. Cela donne à la plateforme le droit fédéral de lister et de compenser des produits dérivés liés à des événements du monde réel, qui peuvent inclure des résultats sportifs, a déclaré l'entreprise dans son dépôt.

Kalshi propose plusieurs contrats d'événements sportifs, qui permettent aux utilisateurs de parier sur la victoire d'une équipe ou son avancement dans un tournoi. Les utilisateurs peuvent également parier sur d'autres résultats sportifs sur la plateforme.

L'entreprise avait auto-certifié ces contrats sportifs auprès de la CFTC plus tôt cette année.

Kalshi affirme qu'elle est uniquement soumise à la juridiction de la CFTC

Kalshi a fait valoir qu'elle est "soumise à la juridiction exclusive de la CFTC" en vertu de la loi fédérale sur les échanges de matières premières et a déclaré que les actions de l'État pourraient entraîner "des dommages immédiats et irréparables".

Kalshi a ajouté qu'elle est prise entre le marteau et l'enclume. Si elle choisit de ne pas se conformer, elle s'expose à une responsabilité civile et pénale, mais si elle le fait, elle "subira des dommages économiques et de réputation substantiels".

Paris sportifs Kalshi (Source: Kalshi)

Ce n'est pas la première bataille juridique de Kalshi avec les régulateurs d'État

Kalshi a également poursuivi les régulateurs des jeux d'État au Nevada, en Ohio, au Maryland et au New Jersey dans des circonstances similaires. Kalshi se défend également contre des allégations formulées par le Massachusetts pour avoir prétendument violé ses lois sur les paris sportifs.

Kalshi a obtenu des injonctions préliminaires devant les tribunaux fédéraux du New Jersey et du Nevada, des victoires qui, selon elle, ont contribué à prévenir "un abus de pouvoir similaire de l'État".

Mais un juge fédéral du Nevada a déclaré en avril que Kalshi ne subirait probablement pas de préjudice si le tribunal ne bloquait pas le régulateur des jeux de l'État. Une conclusion similaire a été atteinte par un juge fédéral du New Jersey un mois plus tard, tandis qu'un tribunal fédéral du Maryland a rejeté la demande de Kalshi de bloquer le régulateur de l'État en août.

D'autres plateformes qui proposent des contrats d'événements, comme Crypto.com et Robinhood Markets, ont également intenté des actions en justice pour se défendre contre les régulateurs d'État.