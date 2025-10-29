Le 15e Plan quinquennal recommande : Développer régulièrement le yuan numérique et promouvoir vigoureusement la finance numérique.

PANews a rapporté le 29 octobre que selon l'Agence Xinhua, la "Proposition du Comité central du Parti communiste chinois sur la formulation du 15e plan quinquennal pour le développement économique et social national" a été publiée, qui soulignait : Promouvoir l'intégration profonde de l'économie réelle et de l'économie numérique, développer vigoureusement la finance scientifique et technologique, la finance verte, la finance inclusive, la finance des retraites et la finance numérique, et développer régulièrement le RMB numérique.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.