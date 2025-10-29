Le 15e Plan quinquennal recommande : Développer régulièrement le yuan numérique et promouvoir vigoureusement la finance numérique.

PANews a rapporté le 29 octobre que selon l'Agence Xinhua, la "Proposition du Comité central du Parti communiste chinois sur la formulation du 15e plan quinquennal pour le développement économique et social national" a été publiée, qui souligne : Promouvoir l'intégration profonde de l'économie réelle et de l'économie numérique, développer vigoureusement la finance scientifique et technologique, la finance verte, la finance inclusive, la finance des retraites et la finance numérique, et développer de façon stable le RMB numérique. PANews a rapporté le 29 octobre que selon l'Agence Xinhua, la "Proposition du Comité central du Parti communiste chinois sur la formulation du 15e plan quinquennal pour le développement économique et social national" a été publiée, qui souligne : Promouvoir l'intégration profonde de l'économie réelle et de l'économie numérique, développer vigoureusement la finance scientifique et technologique, la finance verte, la finance inclusive, la finance des retraites et la finance numérique, et développer de façon stable le RMB numérique.