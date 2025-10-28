Bitwise va lancer le premier ETF Spot Solana, Canary Capital s'apprête à lister des fonds Litecoin et HBAR

Bitwise se prépare à lancer son ETF (fonds négocié en bourse) de Staking Solana au comptant sur la Bourse de New York (NYSE) aujourd'hui, tandis que Canary Capital s'apprête à lister des fonds Litecoin et Hedera.

L'ETF SOL de Bitwise, négocié sous le symbole BSOL, sera le premier produit américain offrant une exposition directe à 100% au SOL staké, a déclaré le gestionnaire de fonds dans un message sur X. Il a ajouté qu'il renoncera temporairement aux frais et visera des récompenses de staking d'environ 7%.

"Solana se dirige vers le mainstream — et nous pensons que ce n'est que le début," a déclaré Bitwise. "Nous croyons que Solana est une plateforme clé pour permettre aux marchés de capitaux de passer on-chain et est parfaitement positionnée pour ce moment."

Les ETFs Litecoin (LTC) et Hedera (HBAR) de Canary Capital seront également lancés aujourd'hui, tandis que l'ETF Solana de Grayscale est attendu demain.

Les lancements d'ETF crypto se poursuivent malgré la persistance de la fermeture du gouvernement américain

Les lancements se produisent alors même que la fermeture du gouvernement américain persiste et que des agences comme la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) fonctionnent avec un personnel réduit.

Directives de la SEC concernant les opérations pendant la fermeture (Source: X)

Les démarches de Bitwise et des autres entreprises ont surpris les analystes après que la SEC ait indiqué plus tôt ce mois-ci qu'elle n'approuverait pas certaines demandes pendant que la fermeture du gouvernement se poursuit.

Les ETF crypto avaient fait face à des délais de décision finale plus tôt ce mois-ci, mais la fermeture a retardé le processus.

Les récents avis de listing suggèrent que les émetteurs lancent leurs produits selon les normes de listing génériques nouvellement annoncées ou profitent d'autres mécanismes qui leur permettent d'accélérer leurs lancements sans avoir besoin de recevoir d'abord l'approbation de la SEC.

Selon les normes de listing génériques, les entreprises qui ne veulent pas attendre l'approbation de la SEC doivent respecter la norme de listing. Ces entreprises auront également besoin d'une déclaration d'enregistrement S-1 finale et d'un formulaire 8-A.

L'analyste ETF de Bloomberg, James Seyffart, a déclaré que les lancements pendant la fermeture pourraient avoir un lien avec le langage utilisé dans les récentes directives émises par la SEC sous forme de Q&R.