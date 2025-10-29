Sequoia Capital lance deux nouveaux fonds d'une taille de 750 millions USD et 200 millions USD respectivement

PANews a rapporté le 29 octobre, citant TechCrunch, que Sequoia Capital a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds lundi, à peu près de la même taille que les fonds lancés il y a environ trois ans : un fonds de 750 millions de dollars pour les entreprises en phase de démarrage ciblant les startups de Finacement Séries A ; et un fonds d'amorçage de 200 millions de dollars. Sequoia Capital vise à revenir à sa mission principale : investir dans des fondateurs prometteurs dès le tout début du développement d'une startup. Avec l'envolée des valorisations des startups d'IA, Sequoia espère utiliser les nouveaux fonds pour investir dans les fondateurs les plus prometteurs dès le tout début du parcours d'une startup. PANews a rapporté le 29 octobre, citant TechCrunch, que Sequoia Capital a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds lundi, à peu près de la même taille que les fonds lancés il y a environ trois ans : un fonds de 750 millions de dollars pour les entreprises en phase de démarrage ciblant les startups de Finacement Séries A ; et un fonds d'amorçage de 200 millions de dollars. Sequoia Capital vise à revenir à sa mission principale : investir dans des fondateurs prometteurs dès le tout début du développement d'une startup. Avec l'envolée des valorisations des startups d'IA, Sequoia espère utiliser les nouveaux fonds pour investir dans les fondateurs les plus prometteurs dès le tout début du parcours d'une startup.