Le Yen japonais réduit une partie des gains intrajournaliers ; décisions de la Fed/BoJ attendues

Le Yen japonais (JPY) attire de solides acheteurs pour le deuxième jour consécutif et grimpe à un plus haut d'une semaine face à un Dollar américain (USD) plus faible pendant la session asiatique de mercredi. Les commentaires du ministre japonais de l'Économie, Minoru Kiuchi, mardi, ont alimenté les spéculations sur une possible intervention gouvernementale pour enrayer la faiblesse du JPY. De plus, le résultat d'une réunion de haut niveau entre la nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi et le président américain Donald Trump contribue également à la surperformance relative du JPY.
Pendant ce temps, les remarques favorables du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, ainsi que les paris sur une hausse imminente des taux d'intérêt par la Banque du Japon (BoJ), donnent un coup de pouce supplémentaire au JPY. L'USD, en revanche, peine à attirer des acheteurs dans un contexte d'attentes accommodantes de la Réserve fédérale (Fed) et entraîne la paire USD/JPY plus près des 151,00 moyens au cours de la dernière heure. La BoJ pourrait toutefois résister à un resserrement précoce en raison des plans de dépenses fiscales agressifs de Takaichi. Cela pourrait limiter le JPY avant la décision cruciale sur les taux de la Fed et la réunion de politique de la BoJ.
Le Yen japonais bénéficie des craintes d'intervention et de la divergence de politique BoJ-Fed
- Mercredi, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a exhorté le gouvernement japonais à laisser à la Banque du Japon une marge de manœuvre politique pour maintenir les attentes d'inflation ancrées et éviter une volatilité excessive des taux de change. Ces remarques ont ravivé les attentes du marché selon lesquelles les États-Unis pourraient continuer à faire pression sur le Japon pour qu'il resserre sa politique monétaire plus rapidement.
- Cela fait suite à une intervention verbale du ministre japonais de l'Économie, Minoru Kiuchi, mardi, soulignant l'importance de mouvements de change stables qui reflètent les fondamentaux économiques. Kiuchi a ajouté qu'il prévoit d'évaluer l'impact des variations du Forex sur l'économie japonaise et qu'il est important d'éviter des fluctuations rapides à court terme.
- En outre, le président américain Donald Trump et la nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi ont signé un accord établissant un cadre pour sécuriser l'extraction et le traitement des terres rares et d'autres minéraux critiques. Cela contribue à la surperformance relative du Yen japonais par rapport à ses pairs du G-10 pour le deuxième jour consécutif.
- Pendant ce temps, la position pro-stimulus de Takaichi pour revitaliser l'économie pourrait retarder davantage le plan de resserrement de la BoJ. Les traders semblent toutefois convaincus que la banque centrale finira par augmenter les taux d'intérêt en décembre ou au début de l'année prochaine. Cela marque une divergence significative par rapport aux attentes accommodantes de la Réserve fédérale.
- La banque centrale américaine devrait universellement réduire les coûts d'emprunt de 25 points de base à la fin d'une réunion de deux jours plus tard aujourd'hui. De plus, les traders ont intégré une plus grande probabilité d'une autre baisse des taux en décembre, ce qui maintient le Dollar américain déprimé et contribue à la chute corrective en cours de la paire USD/JPY.
- Outre la décision cruciale sur les taux de la Fed, les participants au marché examineront de près la dernière mise à jour de la politique de la BoJ jeudi. Un signal hawkish supplémentaire serait suffisant pour stimuler davantage le JPY. Cependant, une orientation étonnamment accommodante, bien qu'improbable, annulerait toute perspective positive pour le JPY et provoquerait des ventes agressives.
USD/JPY pourrait trouver un soutien décent et attirer des acheteurs près de 151,10-151,00
L'échec de cette semaine près de l'obstacle 153,25-153,30, ou du plus haut mensuel, constitue la formation d'un pattern de double sommet baissier sur le graphique quotidien et soutient l'argument en faveur d'un mouvement de dépréciation supplémentaire pour la paire USD/JPY. Cela dit, les oscillateurs sur ledit graphique se maintiennent en territoire positif, suggérant que toute glissade supplémentaire pourrait trouver un certain soutien près de la région 151,10-151,00. Une cassure convaincante en dessous de cette dernière, cependant, devrait ouvrir la voie à des pertes plus profondes vers la marque psychologique de 150,00 avec un certain soutien intermédiaire près de la zone 150,45.
À l'inverse, toute reprise significative au-delà du pic de la session asiatique, autour de la zone 152,20, est plus susceptible d'attirer de nouveaux vendeurs et de rester plafonnée près de la région 152,90-153,00. Quelques achats de suivi, conduisant à une force supplémentaire au-delà de la zone 153,25-153,30, seront considérés comme une nouvelle cassure et permettront à la paire USD/JPY de récupérer la marque de 154,00. L'élan pourrait s'étendre davantage vers la prochaine résistance pertinente près des 154,00 moyens en route vers la région 154,75-154,80 et la marque psychologique de 155,00.
FAQ sur le Yen japonais
Le Yen japonais (JPY) est l'une des devises les plus échangées au monde. Sa valeur est largement déterminée par la performance de l'économie japonaise, mais plus spécifiquement par la politique de la Banque du Japon, le différentiel entre les rendements obligataires japonais et américains, ou le sentiment de risque parmi les traders, entre autres facteurs.
L'un des mandats de la Banque du Japon est le contrôle de la devise, donc ses mouvements sont essentiels pour le Yen. La BoJ est parfois intervenue directement sur les marchés des changes, généralement pour abaisser la valeur du Yen, bien qu'elle s'abstienne de le faire souvent en raison des préoccupations politiques de ses principaux partenaires commerciaux. La politique monétaire ultra-souple de la BoJ entre 2013 et 2024 a entraîné la dépréciation du Yen par rapport à ses principales devises en raison d'une divergence de politique croissante entre la Banque du Japon et d'autres banques centrales principales. Plus récemment, le démantèlement progressif de cette politique ultra-souple a apporté un certain soutien au Yen.
Au cours de la dernière décennie, la position de la BoJ consistant à s'en tenir à une politique monétaire ultra-souple a conduit à un élargissement de la divergence de politique avec d'autres banques centrales, en particulier avec la Réserve fédérale américaine. Cela a soutenu un élargissement du différentiel entre les obligations américaines et japonaises à 10 ans, ce qui a favorisé le Dollar américain par rapport au Yen japonais. La décision de la BoJ en 2024 d'abandonner progressivement la politique ultra-souple, couplée à des réductions de taux d'intérêt dans d'autres grandes banques centrales, réduit ce différentiel.
Le Yen japonais est souvent considéré comme un investissement refuge. Cela signifie qu'en période de stress du marché, les investisseurs sont plus susceptibles de placer leur argent dans la devise japonaise en raison de sa fiabilité et de sa stabilité supposées. Les périodes turbulentes sont susceptibles de renforcer la valeur du Yen par rapport à d'autres devises considérées comme plus risquées pour investir.
Source: https://www.fxstreet.com/news/japanese-yen-retreats-from-one-week-high-against-usd-focus-remains-on-fed-boj-decisions-202510290220