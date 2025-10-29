Le post Le yen japonais réduit une partie des gains intrajournaliers ; décisions de la Fed/BoJ attendues est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Le yen japonais (JPY) attire de solides acheteurs pour le deuxième jour consécutif et grimpe à un plus haut d'une semaine face à un dollar américain (USD) plus faible lors de la séance asiatique de mercredi. Les commentaires du ministre japonais de l'Économie Minoru Kiuchi mardi ont alimenté les spéculations sur une possible intervention gouvernementale pour enrayer la faiblesse supplémentaire du JPY. De plus, le résultat d'une réunion de haut niveau entre la nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi et le président américain Donald Trump contribue également à la surperformance relative du JPY. Pendant ce temps, les remarques favorables du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, ainsi que les paris sur une hausse imminente des taux d'intérêt par la Banque du Japon (BoJ), donnent un coup de pouce supplémentaire au JPY. L'USD, en revanche, peine à attirer les acheteurs dans un contexte d'attentes accommodantes de la Réserve fédérale (Fed) et entraîne la paire USD/JPY plus près de 151,50 dans la dernière heure. La BoJ pourrait toutefois résister à un resserrement précoce en raison des plans de dépenses fiscales agressifs de Takaichi. Cela pourrait limiter le JPY avant la décision cruciale sur les taux de la Fed et la réunion de politique de la BoJ. Le yen japonais bénéficie des craintes d'intervention et de la divergence de politique BoJ-Fed Mercredi, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a exhorté le gouvernement japonais à laisser une marge de manœuvre politique à la Banque du Japon pour maintenir les attentes d'inflation ancrées et éviter une volatilité excessive des taux de change. Ces remarques ont ravivé les attentes du marché selon lesquelles les États-Unis pourraient continuer à faire pression sur le Japon pour qu'il resserre sa politique monétaire plus rapidement. Cela fait suite à une intervention verbale du ministre japonais de l'Économie Minoru Kiuchi mardi, soulignant l'importance de mouvements de change stables qui reflètent les fondamentaux économiques. Kiuchi a ajouté qu'il prévoit d'évaluer l'impact des variations de change sur l'économie japonaise et qu'il est important d'éviter des fluctuations rapides à court terme. En outre, le président américain Donald Trump et la nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi ont signé un accord établissant un cadre pour sécuriser l'extraction et le traitement des terres rares...